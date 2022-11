“Ik mis die twee mensen die me al mijn hele leven kennen”

Ellen Dreezens (43) was vier toen haar moeder stierf. Op haar 21e overleed ook haar vader en bleef ze achter met haar broertje. “Veel mensen schrikken als ik vertel dat ik geen ouders meer heb.”

“Het is alsof je in een huis woont waarin alles is ingericht zoals jij het wil, maar dat dat huis is gebouwd boven een rivier met koud water dat opeens omhoog kan komen. In de eerste jaren na de dood van mijn vader voelde het alsof ik er tot mijn knieën doorheen waadde. Alles in mijn huis, in mijn leven, was goed, maar toch had ik altijd koude voeten. Het werd nooit eens lekker warm. Ik was niet de hele dag verdrietig of ermee bezig dat ik geen ouders meer had, maar ik voelde me altijd net niet oké. Niet veilig.”

“Mijn moeder overleed op mijn vierde en mijn vader toen ik eenentwintig was. En ook al zeggen mensen dat ze er voor je zijn en dat je niet alleen bent, zonder ouders sta je er toch een soort van alleen voor. Ook als je volwassen bent. Het contact met mijn stiefmoeder en schoonouders is goed, maar die connectie is toch anders dan met je eigen vader en moeder. De mensen om me heen doen erg hun best voor me, maar zij missen de dagelijkse betrokkenheid en sensitiviteit van een ouder. De twee mensen die kijken hoe mijn leven zich ontwikkelt, die mij al mijn hele leven kennen, trots zijn en zeggen dat ik het kan. Die me helpen. Zij zijn er niet meer. Ik zie bij de ouders van mijn man hoe fijn het kan zijn. Zij worden ouder, maar als er iets is, staan ze meteen voor hem klaar.”

Geen herinneringen

“Mijn moeder was drieëndertig toen ze hoorde dat ze uitgezaaide eierstokkanker had. Daarna heeft ze nog maar zes weken geleefd, dat moet heel heftig voor haar zijn geweest. Ze wilde bijvoorbeeld niet dat haar vader, mijn broertje en ik haar bezochten in het ziekenhuis. Misschien vond ze het te confronterend, ik weet het niet. Ik kan me er in elk geval niets meer van herinneren, ook niet of ik haar miste. Ik was erg jong en ik vermoed dat het zo traumatisch was, dat het uit mijn geheugen is gewist. Zo gaat dat soms bij kinderen. Ik kan me sowieso niets van haar herinneren, ook niet hoe ze eruitzag of hoe ze was.

Dat ze zo jong overleed, heeft mij gevormd. Al van jongs af aan voelde ik me verantwoordelijk voor mijn broertje en vader. Die verantwoordelijkheid is een thema in mijn leven. Toen vrienden op de middelbare begonnen te experimenteren met alcohol en drugs, begreep ik wel dat het er kennelijk bij hoorde. Tegelijkertijd snapte ik niet waarom zij van die onverstandige dingen deden.

Ook voor mezelf opkomen vond ik moeilijk. Mijn relatie met de nieuwe vrouw van mijn ­vader – die al snel in ons leven kwam – verliep niet ­vlekkeloos, maar dat parkeerde ik. Ik vond het ­belangrijker dat de rest van ons gezin ­gelukkig was. Ik kon goed voor anderen zorgen, maar ­minder goed voor mezelf. Ik denk nog steeds meestal eerst aan de ander.”

Veel veerkracht

“Mijn vader was mijn baken, hij mocht van mij écht niet dood. Toch overleed hij vijf jaar na zijn eerste herseninfarct. Aan de ene kant was het een opluchting, want sinds dat infarct was hij invalide, en dat viel hem zwaar. Maar toen hij eenmaal was overleden, voelde ik ook lichte paniek. Na mijn moeder was ik nu ook mijn vader kwijt, zo kon ik toch niet verder? Maar dat kon dus wel. Als ik van dit alles iets heb geleerd, is het wel dat de mens veel veerkracht heeft. Ik ging eigenlijk gewoon door met leven, iets wat sommige mensen maar raar vonden. Het moeilijke van wees zijn, is wat mensen erover denken. Ik was nog jong, toen het gebeurde, maar ik was geen ‘Annie’ in een weeshuis of een meisje met zwavelstokjes in de kou. Ik was en ben niet zielig. Ik kan er sowieso slecht tegen als iemand een plaatje op mij plakt. Vaak hebben mensen ook een bepaald idee over hoe rouw eruitziet, over hoe ik me zou moeten voelen. Die klap die volgens anderen nog wel zou komen, heb ik nooit gevoeld. Waarom zou die klap trouwens moeten komen? Omdat mensen dat verwachten?”

“Ik schrijf boeken en geef lezingen over rouw en vertel dan altijd hoe belangrijk het is om dingen niet voor een ander in te vullen, maar om er gewoon te zijn. Zo was een tante er altijd voor mij. Als ik haar belde om te vragen of ik mocht mee-eten, dan kon dat. En wanneer ze me na het eten vroeg om even te stofzuigen, vond ik dat zo fijn! Zij voelde intuïtief aan wat ik nodig had. Lekker normaal, een beetje meedraaien. Ik was voor haar gewoon Ellen die best haar handen uit de mouwen kon steken, geen zielig weeskind. Bovendien hebben mijn broertje en ik veel steun aan elkaar. Dat is niet altijd zo geweest. Toen wij wees werden, was hij aan het puberen. Hij moest niks van mij en van het verlies weten. Inmiddels komt hij bij mij als er iets is, en ik bij hem.”

Oneliners

“Ik zíe mensen schrikken als ik ze vertel dat ik geen ouders meer heb. Het ‘Jeetje, wat erg’, dat meestal volgt, helpt mij niet. In zo’n situatie zie ik bij de ander van alles gebeuren en krijg ik het gevoel dat ik het minder erg moet maken. ‘Het is al heel lang geleden. Ik kan er goed mee omgaan’, zeg ik dan, zodat die ander kan bijkomen en we hopelijk weer met ons gesprek verder kunnen. Ik vermijd het onderwerp niet, maar als het niet ­nodig is, vertel ik het niet.

Wat ik als rouwcoach ook vaak hoor, is dat ­mensen wordt verteld dat het beter wordt na een jaar. Als alle seizoenen zijn geweest. Ik snap wel dat je zo’n oneliner gebruikt als je schrikt dat iemand een ­geliefde is verloren, maar diegene wil op dat moment alleen maar gezien en gehoord worden. Als het lukt, is het beter om iets te zeggen als ‘Dat moet ik even verwerken. Hoe is het voor jou?’. Dat je niet de sticker van de verdrietige rouwer op ­iemand plakt, maar ervoor openstaat hoe de ander daarmee omgaat en hij of zij zich een week later weer heel anders kan voelen.”

“Weten dat het voorbij kan zijn, dat je mensen kunt verliezen, maakt dat ik niet zo goed zorgeloos kan leven. Ik ben nog aan het zoeken naar hoe ik me wat losser, wat vrijer kan voelen. Gisteren had ik een deadline, maar rond de lunch kreeg ik migraine. Morgen weer een dag, wilde ik denken, maar dat lukte niet. Het stemmetje dat ik die deadline toch moest halen, overstemde.

Gelukkig lukt het op sommige dagen wel. Zo ­laveer ik tussen dat verantwoordelijke en de wens om losser te zijn. De documentaire die ik over mijn ­ouders maakte, heeft daar ook bij geholpen. Door de gesprekken die ik met anderen over mijn moeder voerde, en door de filmpjes die er van haar waren, kreeg ze karakter. Daarvoor was ze voor mij een soort stripfiguur, een eendimensionaal ­plaatje. Ik had geen idee hoe ze echt was. Op één van die video’s staat ze in het water met iemand te praten. Helaas zit er geen geluid bij, maar je ziet een vrouw vol humor, iemand die lol heeft. Ik kende de verhalen dat ze op haar werk geintjes uithaalde, maar nu zag ik het ook. Zó was ze dus! Dat was een fijn besef. Mijn vader plaagde veel en ik dacht dat ik dat van hem had, maar nu weet ik dat het van twee kanten komt. Dat spontane van mijn moeder, zit ook in mij. Daar wil ik dus meer naar op zoek.”

Voetstuk

“Mijn documentaire heeft ook van mijn vader meer mens gemaakt. Ik had hem op een enorm voetstuk gezet. Hij was de fantastische man die ons had opgevoed. Ik vind nog steeds dat hij mini­maal een verhoginkje verdient, maar in een van de filmpjes had hij lelijke kleren aan en praatte hij met een enorm Maastrichts accent. Dat vond ik zó stom! Als kind trok ik in de klas al naar de kinderen die accentloos spraken, en nu hoorde ik mijn vader plat Maastrichts praten, jemig! Van een superheld werd hij een heel gewone man, eigenlijk best fijn. Het was goed om op zoek te gaan naar wie mijn ouders waren. Ik leerde hen en mezelf er beter door kennen.

Het verdriet is op de achtergrond, het remt mij niet. De rivier onder mijn huis is rustig. Het water staat allang niet meer tot mijn knieën en mijn voeten zijn bijna altijd warm. Het is gewoon ontzettend jammer dat mijn ouders er niet meer zijn. Dat er behalve in mijn eigen huis geen vertrouwde plek is waar ik mijn voeten op de bank mag leggen. En er zijn geen volwassenen die me als kind in het dagelijkse leven hebben meegemaakt.

Ja, het gemis blijft.”

