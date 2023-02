“Ik wil er graag wat frisser en moderner uit zien”

Ria de Bruijn • 71 jaar

• gepensioneerd

• 51 jaar getrouwd met Wim

• drie kinderen: Suus (45), Rick (43) en John (39) en vier kleinkinderen

• lengte: 1,68 m.

• maat: 42/44

Ria

“Ik stond gisteren op het punt om naar te kapper te gaan, krijg ik een telefoontje van mijn dochter Suus, van Libelle’s rubriek À la Suus. Of ik last minute kon invallen voor iemand die net had afgezegd. Nou, wat denk je? Dat heb ik altijd gewild, maar was bang me op te dringen. Mijn gezondheid vind ik het belangrijkst, maar ik zou het wel leuk vinden om er wat frisser en moderner uit te zien.”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Ria “Ria heeft mooi en vooral heel veel haar. En ook al is het haar prachtig wit, ik ga toch iets aan de kleur doen. Met hier en daar wat low lights ziet Ria er meteen jaren jonger en frisser uit. Dat is het voordeel van low lights: haar grijze haar lijkt een stuk minder grijs, zonder dat ze last heeft van uitgroei. Bij veel mensen wordt het haar op wat latere leeftijd overal iets dunner, maar Ria heeft nog prachtige, volle wenkbrauwen. Ik hoef ze alleen in vorm te shapen en te verven. Met een wenkbrauwgel kan ze alles mooi in model houden.”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Ria “Bij iedere kandidaat vraag ik altijd van tevoren wat ze écht nooit zal dragen. Ria gaf aan dat ze in geen geval een pak aan zou trekken. Normaal gesproken luister ik naar alle wensen, maar deze keer niet. Ik wíst gewoon zeker dat dit pak haar geweldig zou staan. Het groene exemplaar zit lekker comfortabel vanwege het stretchmateriaal, het shirt met streepjes eronder maakt de outfit vlot, fris en sportief. Ook de jurk staat Ria prachtig. De subtiele details vestigen de aandacht op haar taille, waardoor er een mooi silhouet ontstaat.”

Jurk € 89,95 (Promiss), singlet € 15,- (WE), laarsjes met rits € 89,95 (Tamaris), panty € 26,- (Falke), tas € 19,99 (C&A). Jasje € 79,99 (Zizzi), top met strepen € 49,95 (Marc O’Polo), broek € 69,99 (Zizzi), schoenen € 160,- (Tamaris). Vest € 59,95 (Fransa), top met print € 79,95 (Exxcellent), jeans € 29,99 (C&A), laklaarsjes € 179,90 (Unisa), tas € 49,99 (Mango).

Een week later

“Wat heb ik een topdag gehad! Het kapsel is lekker vlot zoals ik graag wilde. Ik ga mijn best doen dat zo te houden. Ook vond ik het kledingadvies heel fijn. Sommige items heb ik zelfs al gekocht!”

Productie: Marije Ribbers. | Fotografie: Jeannette Huisman. | Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, Anna van Zunderd en Sylvana Blikman. | M.m.v. INGEbrows, Kérastase, Redken, ILIA en O.P.I. | Tekst: Els Meyer