Ik wist niet eens dat ik een perineum had, laat staan dat ik ’m moest masseren

Waar een zwangerschapsmassage de oplossing voor al haar problemen leek, kreeg Libelle’s Tara er juist nog een bij. Iets met ruptuurrisico en perineumpropaganda.

Normaal gesproken ben ik niet zo van de massages. Het ongemak, het gefriemel, het naakt zijn. En dat het feest altijd nét voorbij is op het moment dat het je eindelijk lukt om te ontspannen. O, en het ergste: dat je vervolgens je van-kruin-tot-teen-ingeoliede lijf weer terug in je kleding moet steken, om daarna als een glibberig weekdier in de bus terug naar huis te zitten. Nee hoor, aan mijn lijf geen polonaise. Tenminste, zo denk ik er doorgaans over. Sinds ik zwanger ben, is alles anders. Die verdomde onderrugkramp, die restless legs, het maakte dat ik al weken lang niks liever wilde dan een massage. Eerst nam ik het heft in eigen handen en schafte ik een massage gun aan. Die maakte me al snel heel gelukkig. Het liefst perforeerde ik mijn onderrug iedere avond met aan wanhoop grenzende agressie. Deed even pijn, maar het hielp. Ik dacht dat ik niks anders nodig had, tot een zwangere vriendin lyrisch vertelde over de zwangerschapsmassage die zij onlangs kreeg. En laat ik nou net heel vatbaar zijn voor dit soort propaganda. Ik knipperde met mijn ogen en had geboekt.

Het was donderdagmiddag toen ik met frisse moed op weg was naar mijn welverdiende zwangerschapsmassage. Die bleek plaats te vinden in een tuinhuis op een stukje grond dat de naam ‘wellness garden’ droeg, maar in werkelijkheid bestond uit een paar troosteloze bosschages. Ach, niemands bosschages floreren in januari, bedacht ik, vergevingsgezind als ik ben. In het tuinhuis stond Thea. Ik had mijn winterjas nog aan en stond me af te vragen hoe ik tijdens de massage met mijn acuut opgetreden loopneus moest dealen, toen Thea wat disclaimers op me afvuurde. “Een zwangerschapsmassage is allesbehalve stevig. Er mogen niet te veel afvalstoffen afgevoerd worden en ik mag geen drukpunten stimuleren. Ik ga je dus heel zacht aanraken.” Stond ik dan, de vrouw die haar massage gun het liefst door haar lichaam heen drukte. Kon ik nog naar huis?

Ik kon niet naar huis. Al gauw lag ik op mijn zij op de massagetafel. “Lig je lekker?” “Ja hoor.” Ik lag niet lekker. Ik herinnerde me weer waarom ik massages zo ongemakkelijk vond. Terwijl mijn voeten gemasseerd werden, vroeg ik me af of Thea mijn teenhaar kon zien. Terwijl ze mijn benen masseerde, peinsde ik of Thea vond dat ik veel cellulitis had. Toen ze me vroeg om me op mijn andere zij te draaien, verloor ik het handdoekje dat mijn voorgevel - en mijn waardigheid - bedekte. Toen wist ik nog niet eens dat Thea nog veel meer leuks voor me in petto had.

Namelijk: een stukje voorlichting. Meer een verkooppraatje verpakt in voorlichting. De massage was voorbij en in Thea’s bijzijn kleedde ik mezelf aan (ongemakkelijk!). Ze stak enthousiast van wal over alle smeersels die haar salon verkoopt. Ze praatte me bijna een complex aan toen ze beargumenteerde waarom ik haar anti-striae-goedje niet kon missen: “Anders kan het écht uit de hand lopen met die buik.” Ik wimpelde al haar adviezen moedig af. En toen was daar plots die ene vraag: “En masseer jij je perineum al?”

Tot dat moment wist ik niet dat ik een perineum had. Laat staan dat ik ’m moest masseren als-ie me lief was. Anders kon het zomaar zijn dat ik na mijn bevalling helemaal geen perineum meer had, verzekerde Thea me. Gelukkig had zij er het ideale olietje voor. Voor wie - net als ik - niet op de hoogte was van het fenomeen: je perineum is het gebied tussen je vagina en anus. Het gebied waar sprake is van uitscheurgevaar bij een bevalling. Ruptuurrisico. Laat ik nou net een ster (haha) zijn in het ontwikkelen van nieuwe angsten. Bijna had ze me, die Thea. Bijna knipperde ik met mijn ogen en kocht het smeersel. Maar ik deed het niet. Ik ben misschien een weekdier als het aankomt op propaganda, maar die dag verkocht Thea geen massageolie aan mij. Aan mijn perineum geen polonaise.