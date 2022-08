Je kunt me met de beste wil ter wereld niet ‘woke’ noemen, en dat is misschien maar goed ook, maar zelfs ik kreeg mee hoe grof en neerbuigend voormalig kickbokser Andrew Tate (35) zich uitliet over vrouwen op zijn social media.

Tate noemt zichzelf in een van z’n video’s een ‘vrouwenhater’, en dat is geen grapje. Hij vindt bijvoorbeeld dat vrouwen in een relatie niet meer met hun vriendinnen op pad mogen, dat is namelijk ‘respectloos’ naar hun (mannelijke) partner. Vrouwen horen hun problemen ook niet met hun vriendinnen te bespreken, maar met hun (mannelijke) partner. Mannen, daarentegen, doen dat natuurlijk niet met een vrouw, maar alleen met hun vrienden, aldus Tate. En nog eentje om het af te leren, over vreemdgaan zegt hij: ‘Als ik een vriendin heb van wie ik echt hou en ik ga uit en n**k een ander, dan is dat geen vreemdgaan. Dat is exercise. Maar als zij met een andere man praat, is het wel vreemdgaan.’

Inmiddels heeft Meta - het bedrijf achter Facebook en Instagram - Tate’s accounts geblokkeerd. Ook zijn Twitteraccount, TikTok en YouTube-kanaal gingen op zwart. Lekker op tijd, maar niet heus. Hij had inmiddels 4,7 miljoen volgers (waaronder Dave Roelvink en Kaj Gorgels) op Instagram en zijn YouTube-video’s werden door miljoenen mensen bekeken. Ik hoop toch van ganser harte dat zij deze ‘adviezen’ niet ter harte nemen.

Bijna iedere vrouw krijgt in haar leven eens of meerdere malen te maken met grensoverschrijdend gedrag, net als de redacteuren van Libelle. Maar al het gepraat erover en de aandacht ervoor hebben er nog niet toe geleid dat het probleem de wereld uit is. En we geven ook nog steeds vrouwen de schuld. ‘Wat had je aan toen je werd lastiggevallen?’, ‘Je moet ook niet in je eentje zo over straat gaan’ of ‘Heb je wel duidelijk gemaakt dat je niet wilde dat hij aan je zat?’

Inmiddels hoor je ook een tegengeluid. We moeten niet onze dochters waarschuwen, maar onze zoons opvoeden! Ik zou me kapot schamen als mijn zoon dit soort gedrag vertoonde, maar ik geef eerlijk toe: uitgebreide gesprekken over consent en relaties heb ik met hem nooit gevoerd. Ik ben van de stal ‘opvoeden is voorleven’. Zijn vader en ik probeerden dus het goede voorbeeld te geven, maar, zoals ik mijn zoon ook altijd vertel: “Ik heb maar één kind, dus het is een beetje een broddelwerkje.”

Nu zag ik mijn kans schoon om hem er eens op de man af naar te vragen. Is hij wel vrouwvriendelijk? Hij reageerde: “Die Tate is een schoolvoorbeeld van toxic masculinity, giftige mannelijkheid. Ik behandel mensen gewoon als mensen.” Toen ik vroeg of zijn opvoeding daar nog invloed op had gehad, zei hij: “Dat gedrag past gewoon niet bij mij. Tate doet er alles aan om zichzelf beter te voelen door anderen neer te halen. Ik denk bij zo’n vent meteen: kus je je moeder ook met die mond? Maar misschien was z’n moeder wel een heks en komt het daardoor.”

Ach ja, je kunt natuurlijk altijd je moeder de schuld geven. Ook wat dat betreft is er niet veel veranderd.