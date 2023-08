Ilona (41) heeft moeite met het betalen van schoolspullen voor haar dochters: “Kapotte gymschoenen? Dan moeten ze een paar weken wachten”

“Een rekenmachine, schoolboeken, kaftpapier, pennen en een sportoutfit: iedere keer als de lijst binnenkomt met schoolspullen die nodig zijn voor het nieuwe schooljaar, is het even slikken. Wat een checklist, wát een geld. Voordat mijn dochters van dertien en vijftien jaar goed en wel aan hun schooljaar beginnen, ben ik al zo’n honderd euro per kind kwijt om hen te voorzien van de juiste spullen. Dan heb ik het nog niet eens over de dure laptops die tegenwoordig op bijna alle middelbare scholen een vereiste zijn. Maar zelfs voor een paar simpele gymschoenen betaal je tegenwoordig zomaar zestig euro. Natuurlijk doe ik mijn best om het ieder schooljaar in te slaan: ik wil dat ze alles hebben om soepel het jaar te doorlopen. Maar zonder financiële hulp, haal ik het einde van de lijst niet.

Rondkomen van een weduwe-uitkering

Toen mijn man nog leefde, was dit nooit een probleem. We konden goed rondkomen van onze twee inkomens. Het is niet eens zozeer dat we op grote voet leefden, maar mijn kinderen het minimale geven dat ze verdienden en nodig hadden, kon altijd. Sinds zijn overlijden moet ik rondkomen van een weduwe-uitkering van 1.150 euro. Na de betaling van mijn vaste lasten, de boodschappen en benzine blijft daar haast niets van over. Voor een grote uitgave als schoolspullen inslaan, is simpelweg geen ruimte. Extra geld verdienen door weer aan het werk te gaan is geen optie, aangezien ik de continue zorg voor onze oudste dochter – die autisme en een paniekstoornis heeft – daar niet mee kan combineren. We moeten het dus doen met wat we hebben.

Vriendinnetjes krijgen wél nieuwe gymschoenen

Natuurlijk zien mijn dochters dat het bij vriendjes en vriendinnetjes een stuk makkelijker gaat: als hun gymschoenen versleten zijn, hoeven ze niet nog een paar weken te wachten tot er budget is voor een nieuw paar. Mijn dochters snappen dat het bij ons anders gaat. Ze zeuren niet om dure schooltassen en kaftpapier van hippe merken. Ze snappen dat we in de zomervakantie niet naar het zwembad gaan, maar kiezen voor een gratis zwemplas. Ze doen er niet moeilijk over. Maar als moeder wíl je je kind af en toe verwennen. Tijdens de grote vakantie trakteer ik ze soms op een ijsje. Maar als vlak na die duurdere weken de schoolspullen gekocht moeten worden, komt dat extra hard binnen.

De schoolspullenpas van het Armoedefonds

Via Quiet, een lokale organisatie die ouders met lage inkomens financieel ondersteunt, kwam ik in aanraking met de schoolspullenactie van het Armoedefonds. Dat is een uitkomst voor me. Als je onder een bepaalde inkomensgrens zit, krijg je een schoolspullenpas van vijftig euro die je kunt uitgeven aan schoolspullen in allerlei winkels. Ik kan niet alles ermee betalen, maar ik kom een heel eind. Een dure agenda van een bekend merk kopen zoals mijn dochters’ vriendinnetjes, is nog steeds te veel gevraagd. Dan red ik het niet om de hele lijst met benodigdheden in te slaan. Maar wel kan ik ze ‘trakteren’ op een nét iets kleurrijker exemplaar en een glitterpen van de Hema. Het lijkt niet veel, maar voor kinderen op de middelbare school kan zoiets net het verschil maken tussen buiten de boot vallen en leuk meedoen met de rest.”