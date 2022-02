Het begon met een kerstpakkettenactie eind vorig jaar. “In september kwamen mijn dochter en ik hier wonen”, aldus Patries. “We kenden niemand en wilden onder de mensen komen. In het verleden had ze al eens een kerstpakkettenactie opgezet. “Dat wilde ik weer doen.” De Kaatsheuvelse zocht contact met Steunpunt regio 0416, een Facebookgroep voor minderbedeelden. “En toen ontplofte het.”

De nood is hoog

Deze Facebookgroep van de Kaatsheuvelse Esther Damen heeft inmiddels 11.000 leden in de hele Langstraat. “De bedoeling was om vijf gezinnen te helpen met een kerstpakket, het werden er tien, vijftien en uiteindelijk veertig”, vertelt Patries. Op dat moment besefte ze zich hoe hoog de nood was. “Veel gezinnen stuurden een bericht dat ze niks hadden en ik had nog genoeg over.” Patries nodigde een vrouw uit een zak aardappelen te komen halen. “Ze huilde, zo blij dat ze er mee was.”

File in de tuin

Niet alleen mensen die hulp goed kunnen gebruiken meldden zich. Ook mensen en bedrijven die graag doneerden. “Voordat ik het wist stond heel mijn gang vol. Op dat moment ontstond het idee voor de kast.” De kast in de tuin aan de Potgieterstraat in Kaatsheuvel staat er nu goed een week. En het liep meteen. “De eerste dag stond er nog net geen file in mijn tuin.” Nu komen er gemiddeld zo’n tien mensen per dag, schat Patries in. “Om goederen te brengen en te halen.”

‘Niemand hoeft zich te schamen’

De kast staat altijd open, dag en nacht. “Soms schamen mensen zich, dan komen ze ’s avonds laat of ’s morgens vroeg als niemand hen ziet. Maar dat is nergens voor nodig. Niemand hoeft zich te schamen en gelukkig doen veel mensen dat ook niet. Ik merk ook dat het makkelijker wordt, mensen die even zwaaien als ze weer weglopen. En vaak krijg ik een appje. Dat ze blij zijn met een zak chips bijvoorbeeld, zodat er op zaterdagavond wat te knabbelen is voor de kids.”

Regels zijn er niet rond de foodsharingkast. “Al zeggen we wel: gooi niet je hele tas vol. Pak wat je nodig hebt. We zijn geen gratis winkel. Denk ook aan wie na je komt.”

Tweede kast

Patries heeft de smaak goed te pakken. Binnenkort komt er een tweede kast, aangeboden door een bedrijf. De ene kast blijft voor voeding, de andere kast wordt voor andere spullen. “Voor kleine cadeautjes bijvoorbeeld. We willen niet dat mensen een verjaardag afzeggen omdat ze geen cadeautje mee kunnen nemen of om die reden niet op kraamvisite gaan.”

Maandverband en zelftesten

Het kastenproject wordt bovendien gesponsord door het Armoedefonds. “Via het fonds krijgen we bijvoorbeeld maandverband en tampons, maar ook zelftesten en mondkapjes. Daar is veel vraag naar. Ik zorg ook altijd dat er tandpasta in de kast staat en deo.”

Feestboxen

Daarnaast hebben Patries en haar dochter nog een ander project opgezet: feestboxen. “Mensen die geen geld hebben om hun huis te versieren kunnen hier de slingers halen. Of een traktatie als hun kind jarig is. Mijn dochter bakt heel wat cupcakes.”

De feestboxen zijn op te halen in Kaatsheuvel, Vlijmen en Raamsdonkveer. “In Vlijmen en Raamsdonkveer komt ook een voedselkast. Ik ben het centrale inzamelpunt en verdeel de goederen over de verschillende plaatsen, zodat we goed kunnen kijken waar behoefte aan is.”

Fijne rommel

Patries is niet bang dat, als het nieuwtje van de kast af is, het aantal donaties zal verminderen. “Ik merk dat mensen graag meedoen. Soms kom ik thuis en dan staan er ineens een paar tassen met boodschappen voor de deur.”

Ze heeft het er maar druk mee, beaamt Patries, die ook nog een baan heeft in de zorg. Haar huis staat stampvol. “Niet alleen in de gang. Je zou het boven eens moeten zien.” Eigenlijk houdt ze niet van rommel. “Maar dit is fijne rommel, denk ik dan maar. We krijgen er energie van.”

Bron: AD