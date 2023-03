Ine (67): “Ik moest wel even slikken toen ik hoorde dat mijn dochter Richelle in ‘MAFS’ zat”

“Richelle had het wel met me overlegd. ‘Mam, wat zou je ervan vinden als ik me opgeef voor Married at first sight?’ Ik vond het prima, het is haar leven en ze moet vooral doen wat goed voelt. Aan de andere kant dacht ik: hoe groot is de kans dat ze uiteindelijk wordt uitgekozen om mee te doen? Er zijn vast zoveel aanmeldingen. Richelle kwam steeds een stapje verder in de selectierondes, ook tot haar eigen verbazing. Tot ze op een dag bij ons langskwam om koffie te drinken en zei: ‘Ik ben door. Ik ga trouwen.’ Ja, toen moest ik toch wel even slikken. Onze Richelle gaat trouwen! Met een vreemde! Op televisie! Ik bleef eraan denken, ik stond ermee op en ging er mee naar bed. Wat stond ons allemaal te wachten de komende tijd? Ik vond het maar wat spannend, maar aan de andere kant ook vooral heel erg leuk. Wie weet zou ze via dit programma de man van haar leven tegenkomen.

Huisje, boompje, beestje

Er waren altijd wel vriendjes, zelfs soms voor langere tijd. Nooit zat er één tussen die het helemáál voor haar was. Na zo’n relatie kwam ze er toch weer alleen voor te staan. Ik dacht vaak: waarom komt zij nou nooit eens echt iemand tegen? Het is zo’n leuke meid en ik weet ook hoe graag zij ooit huisje, boompje, beestje zou willen. Al haar vriendinnen zijn inmiddels getrouwd en hebben kindjes gekregen. Ook haar zus heeft al tien jaar een relatie en is moeder geworden. Je gunt je kind natuurlijk al het geluk van de wereld. Ik had het voor haar zo graag anders gezien. Ik snap ook wel dat ze kritisch is. Richelle is een slimme meid, ze moet ook wel iemand vinden die op hetzelfde niveau zit. Ik vind het gewoon jammer om te zien dat ze nog alleen is. Dat zeggen mijn man en ik ook regelmatig tegen elkaar. Ze heeft een goede baan, een mooi huis, een leuke vriendenkring, alleen die man ontbreekt nog aan haar leven.

In het geheim voorbereiden

Nadat ik hoorde dat Richelle ging trouwen, vond ik het vooral heel spannend. Naarmate de bruiloft dichterbij kwam, werd het steeds leuker. Het was fantastisch om er samen naartoe te leven. We gingen trouwjurken passen, Richelle mocht de taart uitzoeken, er moesten uitnodigingen worden verstuurd. En dat allemaal heel in het geheim, want niemand mocht nog van haar deelname aan het programma weten. Ik was zo bang dat ik in mijn enthousiasme mijn mond voorbij zou praten, dat ik zelfs naar een onbekende kapster in een ander dorp ging, zodat ik niet in de verleiding zou komen om toch iets te zeggen.

Enorm avontuur

Het was al met al een enorm avontuur. Natuurlijk vooral voor Richelle, maar ook voor ons. Toch dacht ik nooit: waar ben je nou toch aan begonnen? Mijn man ook niet, we vonden het vanaf het eerste moment voornamelijk heel leuk. De zenuwen namen gek genoeg af toen de bruiloft dichterbij kwam. Op de dag zelf was het eigenlijk alleen maar heel bijzonder. Vanzelfsprekend was ik ontzettend benieuwd naar de man met wie ze zou trouwen. In eerste instantie ontmoette ik zijn familie en vrienden, daar had ik meteen een goed gevoel bij. Toen Maarten kwam aanlopen voor het ‘ja-woord’ dacht ik vrijwel direct: wat een leuke gast. Hij begon te praten en ik was opgelucht. Het was een geweldige dag!

Door het programma kwam er veel over ons heen. Vooral Richelle belandde in een enorme achtbaan. Ze ging direct na de bruiloft op huwelijksreis naar Sint Eustatius. Ik kreeg blije appjes van haar vanuit een superdeluxe vakantieresort, waar de camera’s wel de hele dag op haar gericht waren. Ze kwam doodmoe en overweldigd terug.

Bekende Nederlander

We kregen natuurlijk veel reacties van iedereen die Richelle op televisie had gezien, voornamelijk complimenten. Richelle komt op televisie spontaan en open over, precies zoals ze is, dat vinden wij ook. Er waren gelukkig geen heftige reacties, zoals bij sommige andere stellen. Daar is Richelle te rustig voor. Het is wel grappig dat zij nu opeens een ‘bekende Nederlander’ is geworden. Toen we laatst een middagje gingen shoppen, kon een van de verkoopsters haast niet geloven dat Richelle bij haar in de winkel was. ‘Ben jij dat écht? Die Richelle van de televisie?’ We moesten er hard om lachen.

Inmiddels is de laatste aflevering van het programma op televisie geweest en heeft iedereen kunnen zien hoe het is afgelopen tussen Richelle en Maarten. Helaas zijn ze niet meer samen. Richelle heeft er alles aan gedaan om het huwelijk te laten slagen en gaf het echt een kans, maar helaas kwamen bij haar de gevoelens niet. We vinden het heel jammer dat het niet is gelukt en hadden het graag anders gezien. Liefde kun je niet dwingen en we hopen dat er nog iets moois op haar pad komt!”