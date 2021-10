Ingrid (65): “Ik ben een vrouw die vaak ‘hoofdpijn’ heeft”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Ingrid (65): “Alleen als ik een glaasje wijn teveel gedronken heb, kan ik soms ineens zin krijgen.”

“Mijn seksleven is een beetje tam. We doen het niet vaak en heel eerlijk gezegd komt dat vooral omdat ik er niet zo’n zin in heb. Mijn man vindt dat jammer, hij zou het liefst elke dag vrijen. Maar voor mij hoeft het allemaal niet zo.

Ik weet niet precies waarom ik er zo weinig zin in heb. Eigenlijk was dat altijd al zo. Ja helemaal in het begin, toen ik mijn man net leerde kennen, was ik zo smoorverliefd dat ik best geil was. Als we kusten, voelde ik dat door heel mijn lichaam. Maar eigenlijk was dat voorbij toen die eerste verliefdheid over ging.”

Straf met onzekerheid

“Ik denk dat mijn gebrek aan zin deels zit in de onzekerheid die ik voel over mijn lichaam. Ik ben al sinds mijn vijftiende bezig met afvallen en voel me vaak niet blij met wat ik in de spiegel zie. Als ik vind dat ik te zwaar ben, straf ik mezelf met onzekerheid. Ik wil dan ook niet aangeraakt worden.

Mijn man snapt daar niks van. Hij vindt me prachtig en lekker en wil altijd wel met me naar bed. Hij heeft zelf een buikje, maar dat boeit hem eigenlijk niet. Ik zou zo graag eens in het hoofd van een man willen zitten wat dat betreft. Hij kan gewoon die knop omzetten en gaan. Wij vrouwen kunnen onszelf zo naar beneden halen.

Als ik me te zwaar voel is er altijd wel een reden waarom ik nu niet kan vrijen. Het is al laat, ik heb een pijntje ergens, ik voel me niet lekker enzovoorts. Een beetje zoals in dat liedje: ‘vanavond heb ik hoofdpijn’. Ik heb erg vaak ‘hoofdpijn’ zullen we maar zeggen.”

Beetje frummelen

“En dan voel ik me weer schuldig, als het te lang geleden is. Ik wil een goede vrouw voor hem zijn en hem graag gelukkig maken. Dus dan denk ik na een paar weken, ach ik ga een beetje aan hem frummelen. Meestal wacht hij dan even rustig af, maar als het frummelen doorzet, draait hij zich om. Als ik hem dan ga zoenen, weet hij genoeg. Dan gaan we ervoor en is hij blij.

En ik eigenlijk ook, want als we het doen, voel ik me altijd prettig. Ik slaap er lekker van, voel me goed. Vaak wil ik de dag erna weer. De dag daarna dan soms ook nog, maar dan stopt het weer. En hoe langer het gestopt is, hoe groter de drempel wordt om me er weer toe te zetten.”

Controle loslaten

“Alleen als ik een glaasje wijn teveel gedronken heb, kan ik soms ineens zin krijgen. Blijkbaar kan ik dan de controle loslaten en stap ik gewoon die drempel over. Ik denk dat diep in mij de overtuiging zit die ik van huis uit heb meegekregen: seks is vies en het hoort niet. Niet dat we het er zo uitgebreid over hadden, maar mijn moeder liet wel altijd doorschemeren dat ze alleen seks met mijn vader had om hem een plezier te doen. Voor haar hoefde het echt niet. Ik denk dat ik die overtuiging onbewust heb overgenomen en mijn gewicht en andere smoesjes als schild gebruik om niet intiem te hoeven zijn. Heel stom eigenlijk. Want als ik heel eerlijk ben, vind ik de seks met mijn man vaak erg leuk. Zeker nu we sinds een paar jaar een womanizer gebruiken.”

Wat een uitvinding!

Ik kreeg hem van mijn man, nadat ik hem vertelde het zo jammer te vinden dat ik eigenlijk nooit echt klaar kwam. In het begin van onze relatie fakete ik dat altijd, omdat ik het sneu voor hem vond dat het telkens niet wilde lukken. Toen we wat verder in onze relatie waren, heb ik het opgebiecht. Toen brak er een tijd van veel frustratie aan, want het lukte hem maar niet om mij te laten komen. Tot hij drie jaar geleden met dat ding aan kwam zetten. Wat een uitvinding! Die womanizer brengt me in een paar minuten naar een plek waar mijn man me in een uur nog niet kan krijgen. Heerlijk vind ik het. En hij ook. Hij ziet het totaal niet als een bedreiging, is vooral blij dat ik het zo fijn heb door dat ding. Soms als hij gaat golfen zegt ie: ga lekker spelen met je womanizer. Maar als ik dat dan doe, voelt het helemaal niet prettig. Ik moet en zal dan dat lekkere gevoel ervaren en als dat dan niet lukt, ga ik me helemaal boos maken. En dan lukt het natuurlijk helemaal niet meer. Blijkbaar heeft mijn lichaam gewoon de opwarming van de seks met mijn man nodig om ervan te kunnen genieten. Want tijdens of na het vrijen met mijn man lukt het meestal wel. Soms komt er dan zo’n oerkreet uit me, dat ik hoop dat de ramen dicht zijn. Zat dat allemaal in mij, denk ik dan. Ik kan het bijna niet geloven.”

