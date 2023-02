Is het de bedoeling dat ík vreemdga of jij, vroeg ik hem

Mijn lief en ik verdiepen ons tegenwoordig wat meer in facetten die tot nu toe niet aan bod kwamen in onze monogame relatie. Zoals vreemdgaan, open relaties en onze eigen seksualiteit.

Ja, dat kan dus nog gewoon als je al bijna 37 jaar samen bent. We zijn geen praters, niet over onszelf althans. Ik klets de oren van je hoofd als je niet oppast - communicatie is zeg maar echt mijn ding, vandaar dit vak - maar ik graaf liever niet te diep in mijn eigen sores.

Toen ik begon te schrijven over mijn (seks)leven, moest ik me er echter wel een beetje in gaan verdiepen. Hoe houd je het een beetje leuk als je al een poos samen bent? Die woeste sessies uit het begin zakken - gelukkig maar - na verloop van tijd af, en wij belandden jaren geleden in de sekswoestijn, van waaruit we maar moeizaam de oase terugvonden.

Mijn seksdrive bleek een versnelling of drie hoger te schakelen na het stoppen met de pil. En hij had zich gelukkig nog niet helemáál neergelegd bij mijn jarenlange afwijzing van zijn avances. We werden inventiever en creatiever in de slaapkamer. Geen rarigheid meer voor ons, uiteraard, we zijn geen achttien meer en voor je het weet schiet het zomaar in je rug... Wel gingen we op zoek naar wat nog meer plezier zou kunnen verschaffen.

Dat varieerde van seksspeeltjes tot het kijken van porno en euh... laten we het ‘educatieve lectuur’ noemen. Via boeken als The ethical slut van Dossie Easton en Mating in captivity van Esther Perel belandden we op een punt dat we ons afvroegen wat vreemdgaan voor onze relatie zou betekenen.

Puur theoretisch, dacht ik aanvankelijk, tot ik ging twijfelen. “Is het eigenlijk de bedoeling dat ík vreemdga of jij?” vroeg ik hem dan ook onlangs. We lezen en praten er nu wel regelmatig over, maar hij zegt altijd dat hij geen enkele seksuele interesse heeft in anderen. Gaat het dan over mij? Geef ik de indruk dat ik verlang naar een slippertje? Of is het de bedoeling dat ik dat ga doen?

Het lastige is: we weten niet wat het met onze relatie zal doen als we de grenzen oprekken. Misschien kan het inderdaad zonder schade aan te brengen, maar wat als dat niet zo is? Als ik me voorstel dat hij het een ander zou hebben, voel ik mijn onzekerheid al opborrelen. Ben ik niet leuk genoeg? Is die ander mooier, grappiger, lekkerder, beter in bed dan ik? Tegelijk kan ik me goed voorstellen dat het leuk is, zo’n frisse wind tussen de lakens. Ik durf toe te geven dat ik nieuwsgierig ben.

In alle boeken en artikelen die we er inmiddels over hebben gelezen, wordt vooral aangeraden om er eerlijk en uitgebreid met elkaar over te praten. En niet pas als het leed al is geschied. Waar liggen mijn grenzen en waar die van hem? Welke gevoelens zijn er om van te leren en wat zijn belangrijke signalen? En waar eindigt dit nieuwe avontuur?