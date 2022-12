Isabel (47): “Ik had een heel ander leven voor mezelf uitgestippeld”

“Zeventien jaar was ik toen ik verkering kreeg met Robbert, maar echt serieus was het niet. Ik wilde me nog niet binden en vooral veel lol maken. Met hem, maar ook met mijn vriendinnen. Al maanden was ik druk bezig met het uitstippelen van de wereldreis die ik na mijn eindexamen zou maken. Daarna wilde ik rechten gaan studeren in Amsterdam. Zover kwam het echter niet.

Jong en onbezonnen

De reis is nooit gemaakt en aan die studie ben ik niet eens begonnen. Ook al wilde ik geen serieuze relatie, na Robbert was er nooit meer een ander. Na de eerste keer week ik niet meer van zijn zijde. Uren lagen we samen in bed. We waren jong en onbezonnen en niet altijd even nauwkeurig met voorbehoedsmiddelen. Geen moment dacht ik na over de consequenties die dat kon hebben. Tot ik ontdekte dat ik zwanger was.

Abortus

Mijn wereld stortte in. Al mijn dromen vielen in duigen en mijn ouders waren woest. Nadenken over een abortus was er niet bij, want ik was al vijf maanden in verwachting. Terwijl mijn vriendinnen uitvlogen, zat ik thuis met een dikke buik. Iedereen sprak er schande van, maar ondanks onze jonge leeftijd hebben we het gered. Robbert combineerde studeren en werken, ik dook ’s avonds met mijn neus in de boeken. We begonnen in een kleine flat, maar wonen nu in een prachtig huis. Na de eerste volgden nog twee kinderen.

Vijfentwintig jaar getrouwd

Vorig jaar waren we vijfentwintig jaar getrouwd. Ook al had ik vroeger een heel ander leven voor mezelf uitgestippeld, ik ben gelukkig met hoe het is gelopen. Vaak hoor je negatieve verhalen over jonge meiden die ongepland zwanger raken. Relaties die stranden nog voordat de baby is geboren of jonge vaders die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Zo hoeft het niet te gaan. Kijk naar mij. Sommige dromen heb ik moeten laten varen, maar ik heb er iets ongelooflijks voor teruggekregen: een hecht gezin. De timing was slecht, maar ik had dit nooit willen missen.”