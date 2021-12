James: “Eigenlijk best een mooi gegeven, onzekerheid houdt de liefde vers”

Hij is schrijver, journalist en columnist. James Worthy (41) is getrouwd met Artie en vader van James (8). Voor Libelle schrijft James columns waarin liefde centraal staat: voor zijn ouders, zijn gezin en het leven. Geestig, soms hartverscheurend, maar bovenal eerlijk en ontroerend. Deze week schrijft hij over zijn vrouw en zoon, die beiden ziek zijn.

Ik schrijf deze column, terwijl mijn vrouw en zoon ziek zijn. Ze liggen allebei met buikgriep in onze slaapkamer. Ze kreunen en hoesten en ijlen en vragen. En ik, ik mag niet klagen. Ik vind het fijn om voor mensen te zorgen. Ik heb het vroeger denk ik te weinig gedaan.

Onzekerheid

‘Schat, mag ik wat warm water met limoen? Dus geen citroen, maar limoen’, vraagt mijn vrouw. Ik zeg sorry tegen mijn tekstverwerker en loop naar de keuken toe. In de fruitschaal liggen limoenen en citroenen. Ze lijken niet eens op elkaar, dus ik weet niet waarom mijn vrouw denkt dat ik de twee niet uit elkaar kan houden. Wat ik dan weer wel lastig vind, is ‘warm water’. Mijn vrouw is erg specifiek als het om de warmte van warme dranken gaat. Het moet warm zijn, maar niet heet. En ook niet lauw. Nee, dan nog liever koud. Maar het liefst warm.

Over zes maanden word ik tweeënveertig, maar ik kan gewoon zenuwachtig worden als ik warm water met limoen naar mijn vrouw moet brengen. Eigenlijk best een mooi gegeven. Onzekerheid houdt de liefde vers. Ik ben zenuwachtig, omdat ik het niet goed, maar perfect wil doen. Daar heeft mijn vrouw recht op.

‘Er zit iets te veel limoen in, maar de temperatuur is in orde,’ zegt mijn vrouw. Ik doe alsof ik tevreden met haar beoordeling ben, maar ‘in orde’ is nooit goed genoeg.

Witte sliertjes

‘Papa, mag ik misschien drie mandarijntjes? En zou je ze alvast voor me willen pellen, alsjeblieft? En je weet dat ik niet heel dol op die witte sliertjes ben, toch?’ vraagt onze zoon als ik op het punt sta om onze slaapkamer te verlaten. Ze liggen al een paar dagen in de slaapkamer. De geur die hier hangt doet me aan het reptielenhuis in Artis denken.

Er liggen drie mandarijntjes op het aanrecht. Ik vind het fijn om mandarijnen te pellen. Ze doen me aan vroeger denken. Toen ik klein was gingen we vaak met de boot naar Engeland en alleen mandarijntjes hielpen tegen mijn misselijkheid. Als ik mandarijntjes ruik, zie ik ons op de boot zitten. Mijn vader en moeder in een stapelbed. Mijn zus met een boek. En ik, een klein, blond jongetje omringd door mandarijnen.

Mandarijnen zijn speciale dingen. Zeker na het pellen. Al die witte sliertjes en draden, het is net alsof mandarijnen lingerie dragen.

Heel voorzichtig kleed ik de mandarijntjes uit. Pas als ik geen wit sliertje meer zie, leg ik de grote verzameling partjes op een bordje.

‘Dat ziet er goed uit, pap,’ zegt onze zoon.

‘Maar hoe smaken ze?’ vraag ik. Hij bijt een mandarijn in tweeën en steekt een duim de lucht in.

Wensen

‘Schat, zou ik nog een kop warm water met limoen mogen? Nee, doe maar een mok. Maar de mok hoeft niet helemaal vol te zitten, oké? Driekwart is genoeg. En iets minder limoen dit keer. Hebben we trouwens stokbrood?’

‘Nee, we hebben geen stokbrood. Moet ik stokbrood halen?’

‘Ja, dat lijkt me heerlijk schat. Ik heb alleen trek in stokbrood.’

‘En in warm water met limoen,’ vul ik aan.

‘Maar je weet wel welk stokbrood, toch? Maanzaad mag nog, maar sesam is een brug te ver. En soms haal je een ciabatta in plaats van een stokbrood. Een ciabatta is lekker, maar het probleem is dat een ciabatta maar vijftien minuten vers blijft. Een ciabatta wil eerst gewoon brood zijn, maar daarna wil het beton worden.’

‘Ik ga een baguette voor je halen, schat. Heb je nog andere wensen?’

‘Cola, maar dan zonder suiker en zonder cafeïne.’

‘Ik wil op wintersport, maar dan zonder sneeuw en bergen.’

‘Wat bedoel je? Ik begrijp je niet, ik ben ziek. Wil jij nog wat, kleine?’ vraagt mijn vrouw aan onze zoon.

‘Nee, hoor. Ik wil straks nog wel drie mandarijntjes zonder witte sliertjes.’

‘Bedoel je straks of nu?’ vraag ik.

‘Nu, maar ik wilde beleefd doen.’

‘Jullie zijn ziek. Ik heb niets aan beleefdheid, ik wil dat jullie beter worden,’ zeg ik.

Sympathiek

Als ik de deur uit wil lopen, hoor ik mijn vrouw roepen.

‘Zijn er nog genoeg limoenen? Haal anders ook nog wat limoenen, alsjeblieft. Geen citroenen!’

Ik loop naar de keuken toe en drink uit de beker waar mijn vrouw vanochtend uit heeft gedronken.

‘Morgen ben ik ook lekker ziek,’ zeg ik.

‘Wat zei je, pap?’ schreeuwt onze zoon.

‘Lekker sympathiek. Jullie zijn lekker sympathiek. En ik hou van jullie.’