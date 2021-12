James: “Het is pijnlijk om te zien dat de vader liever is voor een robotkat dan voor zijn zoon”

Hij is schrijver, journalist en columnist. James Worthy (41) is getrouwd met Artie en vader van James (8). Voor Libelle schrijft James columns waarin liefde centraal staat: voor zijn ouders, zijn gezin en het leven. Geestig, soms hartverscheurend, maar bovenal eerlijk en ontroerend. Deze week schrijft hij over de demente vader van een vriend.

De vader van een vriend pakt zijn sinterklaascadeau uit. Het is een interactieve robotkat. Mijn vriend heeft de batterijen er gisteren al ingedaan. Het dier begint vrijwel direct te spinnen.

De meest tevreden kat

De vader lijdt aan dementie. Het begon allemaal een paar jaar geleden. In het eerste stadium vergat hij boter in de pan te doen, in het tweede stadium vergat hij boter te kopen en in het derde stadium vergat hij te eten.

Ooit was hij onze voetbaltrainer. Op zaterdagen stond hij in een lange, beige regenjas naast het veld. Ik had geregeld ruzie met hem. Hij begreep mijn manier van verdedigen niet. Hij was van de oude stempel. Mijn frivoliteit werd niet gewaardeerd.

“Hoe ga je je kat noemen, pa?”, vraagt de vriend.

“Ik weet dat je geen familie bent, maar ik vind het fijn dat je me bezoekt”, zucht de vader.

“Hij is je zoon, Hugo”, zeg ik.

“Ik heb geen zoon. Ik heb alleen een kat. Horen jullie hem brommen? Dat beest voelt zich zo veilig in mijn armen. Horen jullie hem?”

“We horen hem. Hij is ongetwijfeld de meest tevreden kat van Nederland”, zegt de vriend.

“De meest tevreden kat van de wereld”, vul ik aan.

Aan de ene kant is het pijnlijk om te zien dat de vader liever voor een robotkat is dan voor zijn zoon, maar aan de andere kant is het gewoonweg heel fijn om hem zo zorgzaam te zien. De vader zorgt voor de kat en toont liefde. Hij kan niet meer voor zichzelf zorgen, maar hij kan blijkbaar nog wel voor een kat zorgen. Voor deze lieve robotkat.

“Horen jullie hem echt brommen, jongens?”, vraagt hij trots.

De kat draait zich om en de vader aait zachtjes over de buik.

Frivool

“Heb je al een naam voor hem?”, vraagt de vriend.

“Nee, maar dat hoeft ook niet. Ik laat deze kat nooit meer los. Ik hoef hem niet te roepen, omdat hij voor altijd op mijn schoot blijft liggen. Tegen wie moeten jullie dit weekend eigenlijk voetballen?”

De vriend schrikt eventjes, maar dan speelt hij het spelletje hartstochtelijk mee.

“We spelen tegen DWV, pa.”

“Dat is altijd een lastige tegenstander. Dus ik denk dat ik die kleine, blonde jongen wissel ga zetten. Die jongen voetbalt veel te frivool voor mijn doen. Wat doet deze pop op mijn schoot? Ik ben een voetbaltrainer, geen meisje van zes jaar oud.”

De vader gooit de robotkat mijn kant op. Het ding bromt zelfs tijdens het zweven. Dit is de eerste keer dat ik de robotkat aanraak. Het beest is zachter dan ik had verwacht. Zelfs de oortjes zijn fluwelig.

Op z’n pootjes terecht

“Waar is mijn kat? Hé, jij daar! Ik wil mijn kat terug. Jij weet niet hoe je met katten om moet gaan. Geef mijn kat terug”, schreeuwt de vader. Ik breng de robotkat terug naar de man die een echte kat van de robotkat weet te maken.

“Horen jullie hem brommen, jongens? Ik maak dit katje zo gelukkig.”

“Ik zie het, pa. Jij geeft hem warmte en hij geeft je rust”, zegt de vriend.

De vader zit als een koning in zijn schommelstoel. Hij draagt het gebrom van de robotkat als een kroon.

“Ik weet niet wie jullie zijn, maar ik ben blij dat jullie me bezoeken.”

“Wij zijn ook blij om hier te zijn, Hugo”, zeg ik.

“Alles komt op z’n pootjes terecht, pa”, zegt de vriend.

Aan de ene kant is het pijnlijk om te zien dat hij niet ziet dat de kat niet echt is, maar aan de andere kant is dit de echtste kat die ik ooit heb gezien.

“Ja, alles komt op z’n pootjes terecht, jongens”, zegt de vader.