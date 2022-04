De oudtante van James is overleden. Wanneer hij in de trein zit onderweg naar het crematorium, komt hij in gesprek met een onbekende vrouw.

Ik zit in de trein naar Apeldoorn. Een vrouw die tegenover me zit, kijkt naar mijn kleding.

“Ga je naar een begrafenis of zo?” vraagt ze lachend, maar als ik zeg dat ik inderdaad onderweg ben naar een begrafenis, stopt ze vrijwel direct met lachen.

“Het gaat om een zus van mijn oma”, zeg ik, terwijl ik de rouwkaart op het treintafeltje leg. De vrouw pakt de kaart en kijkt naar de foto op de voorkant. De zus van mijn oma zit achter het stuur van een mooie auto met een sjaaltje in haar haar. En ik weet dat het gebruikelijker is om de zus van je oma oudtante te noemen, maar dat vind ik zo oud klinken. De zus van mijn oma is gewoon de zus van mijn oma.

“Ze ziet er gelukkig uit, en statig. Chic”, zegt de vrouw die tegenover me zit.

De zus van mijn oma was inderdaad een statige vrouw. Toen ik klein was, heb ik haar een keer een mandarijntje met mes en vork zien eten in de tuin van mijn oma. Ze had ook een ander accent dan mijn oma. Minder Amsterdams.

Kleine meisjes zijn vaak dol op prinsessenjurken. Ze dromen van een sprookjesachtige toekomst, tot op een dag het dromen stopt. Die dag kwam nooit voor de zus van mijn oma. Ze bleef dromen, genieten en in het sprookje geloven. Ik vond dat wel mooi. Dromen maakt het leven leuker.

Naast de vrouw zit een kind. Een jongetje met een rode pet op. Hij is een boek aan het lezen. Ik heb dat nooit gekund. Lezen in de trein. Ik word altijd misselijk als ik het probeer. Het is vast iets psychologisch. Mijn hersenen kunnen het niet aan. Als je in een trein zit, ben je onderweg naar een andere plek en als je een boek leest ook, dus als je een boek leest in de trein ben je onderweg naar twee verschillende plekken. Kennelijk word ik daar misselijk van.

“Had je een goede band met haar?” vraagt de vrouw.

“Als ik haar zag, was het gezellig, maar we zagen elkaar niet zo vaak. De laatste keer dat ik haar zag, was op de begrafenis van mijn oma. Haar zus. Of misschien op de begrafenis van haar man. Het was in ieder geval op een begrafenis in 2015. Zo gaat dat. Als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, zie je elkaar alleen nog maar op begrafenissen.”

“Zonde is dat, hè? Ik noem dat vaarwelfamilie. Dat je elkaar alleen tegenkomt om samen vaarwel tegen iemand te zeggen. Maar we leren niets van dat vaarwel zeggen. We blijven onze eigen levens leven. De ruzies gaan niet liggen. Ik heb twee ooms die niet meer met elkaar praten vanwege een potje klaverjassen. Ze speelden om geld. Ze speelden om kwartjes. En toch hebben ze al twaalf jaar niet meer met elkaar gepraat. Ze zien elkaar af en toe op een begrafenis, maar dan knikken ze alleen maar naar elkaar. Wij mensen zijn een gekke diersoort. Zo koppig. Zo eigenwijs. Zo gefixeerd op onze eigen waarheden. Zo onnodig trots”, zegt de vrouw.

“Jij hebt ook al heel lang ruzie met oom Frank”, zegt haar zoon. Voor even laat hij zijn boek in de steek.

“Dat is anders. Oom Frank is anders.”

“Maar ook dat is zonde. Jullie blijven broer en zus, toch?” vraagt de jongen.

“Dat is ook zo. Ik zal hem morgen bellen om het uit te praten. Ga nu maar weer verder in je boek, jongen.”

Op het station zwaai ik naar de vrouw en haar zoon. Ze stappen in de bus naar Apenheul en zwaaien terug vanaf het achterste bankje. Ik stap in de bus naar het crematorium. Als ik zit, kijk ik naar de foto op de voorkant van de rouwkaart. De zus van mijn oma zit achter het stuur van een dure auto met een sjaaltje in haar haar. En toch word ik niet misselijk. Zij is onderweg naar een plek, terwijl we samen ook onderweg zijn naar een andere plek.

Het gaat een mooie reis worden.