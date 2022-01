James knipte zijn eigen haar. Het begon als een goed plan, maar de uitvoering is iets minder geslaagd.

Vanochtend heb ik in een vlaag van verstandsverbijstering mijn eigen haar geknipt en nu sta ik op het schoolplein met verknipt haar. Ik draag een mondkapje voor mijn neus en mond, en ik draag een mondkapje voor de kale plek die net boven mijn linkeroor zit.

Verzopen heen- en weerwolf

Mijn haar was lang. Te lang. Het was geen coronacoupe meer, maar een Robinson Crusoe coupe. Ik leek op een kruising tussen een schipbreukeling en een weerwolf. In Pluk van de Petteflet van Annie M.G. Schmidt zit de heen- en weerwolf. Een veerman in de gedaante van een wolf. Ik leek op hem. Ik leek op een verzopen heen- en weerwolf.

In de ochtend zag ik er nog wel netjes uit. Ik kamde mijn natte haar strak naar achteren en leek op een reclameman uit 1950. Een soort druipende Don Draper, maar als er dan een winters windje opstak, veranderde ik in een mum van tijd in een kruising tussen een moerasmonster en Bob Ross.

Natuurlijk kan ik dit

Dus stond ik vanochtend voor de spiegel met een schaar en een tondeuse. Ik had er genoeg van. Mijn zoon stond naast me en had last van plaatsvervangende zenuwen. Hij voelde wat ik eigenlijk moest voelen, maar ik voelde niets. Ik wilde gewoon verandering zien.

“Weet je zeker dat je dit kan, pap?”, vroeg hij.

“Natuurlijk kan ik dit. Ik ben een man van eenenveertig. Ik kan alles.”

“Je kan niet autorijden.”

“Nee, ik wil niet autorijden. Dat is heel iets anders, jongen”, zei ik.

“Wat voor kapsel ga je nemen? In de kapper hangen allemaal foto’s en dan moet je er eentje aanwijzen.”

“Ik denk dat ik een beetje voor George Clooney ga. Dat is een man met grijs haar.”

“Jij bent ook grijs aan de zijkanten, pap.”

“Daarom ga ik voor Clooney. Heel veel vrouwen vinden hem aantrekkelijk. Hij heeft iets nonchalants. En zijn kapsel ook. Zijn haar zit altijd goed, maar hij ziet er nooit uit alsof hij gisteren naar de kapper is geweest. Dat soort haar wil ik ook. Ongedwongen. Moeiteloos.”

“Maar waarom wacht je niet gewoon tot de kappers weer open zijn? Volgens mij is er deze week weer een persconferentie, pap. Geduld is een schone zaak, toch? Dat zeg jij ook tegen mij als ik een nieuw spel op de iPad wil kopen.”

“Geduld is ook echt een schone zaak, schatje, maar kijk naar mijn haar. En kijk naar mijn baard. Mijn gezicht wordt door mijn eigen haar opgegeten. Kijk dan. Waar zijn mijn oren? Waar zijn mijn wangen? Er blijft niets van mijn gezicht over.”

“Dat is wel zo. Ik heb al weken je oren niet gezien. Heb je nog wel oren?” vroeg hij.

Ik tilde wat grijze plukken op en zag mijn oren zitten. Gelukkig.

“Ik kan dit. Ik kan dit. Ik ben een man van eenenveertig.”

Hamster met haaruitval

Alle moeders kijken naar mijn kapsel. Ik denk dat George Clooney zich ook vaak bekeken voelt. Alle moeders kijken ongetwijfeld naar hem als hij op het schoolplein staat. Ik kan de moeders met elkaar horen fluisteren. Helaas zijn niet alle moeders erg goed in fluisteren.

“Die vader lijkt op een hamster met haaruitval”, zegt een moeder met wonderschoon Jennifer Aniston-haar.

“What else?” fluister ik in mijn medische mondkapje.