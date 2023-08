Janine (49) had na 25 jaar huwelijk ineens een soa: “Hij bleek al jaren seksueel contact te hebben met mannen”

"Nadat ik mijn man de deur had gewezen, belde ik totaal in paniek mijn beste vriendin op. Ik kon amper bevatten wat er was gebeurd en moest het aan iemand kwijt. Een paar dagen daarvoor was uit de analyse van een routine-uitstrijkje gebleken dat ik een soa had. Ik, een soa!? Hoe dan? Ik was al 25 jaar getrouwd en had nooit met een ander het bed gedeeld. Het leek me dus onmogelijk. De huisarts verzekerde me dat het toch zo was en probeerde me voorzichtig uit te leggen dat het wellicht bij mijn man vandaan kwam.

Seks met mannen

Ik wilde het niet geloven, maar vroeg bij thuiskomst toch aan hem of hij er meer van wist. Alsof het hem niets deed, liet hij zomaar een bom vallen: hij had al jaren regelmatig seksueel contact met mannen. Verbijsterd en vol ongeloof staarde ik hem aan. Toen werd het licht in mijn hoofd en zakte ik in elkaar. Ik weet niet hoeveel later ik bijkwam, maar ik lag op de bank en het duurde even voor het tot me doordrong waarom. Mijn man, die mij zo verraden had, zat naast me. Ik kon hem niet aankijken. Alsof het nog niet erg genoeg was, vertelde hij dat hij die contacten nodig had en niet van plan was ermee te stoppen. Ik kon amper iets uitbrengen, en zo leefden we een paar dagen zwijgzaam langs elkaar heen.

Een leugen

’s Nachts lag ik uren te piekeren en overdag liep ik als een zombie door het huis. Wat moest ik doen? Wat wilde ik? Hoe kon het dat ik nooit iets had gemerkt? Mijn hoofd liep over. Na een dag of drie was ik eruit. Alles wat ik tot dan toe kende, bleek een leugen te zijn en mijn vertrouwen was te zeer beschadigd om ooit nog normaal met mijn man te kunnen omgaan. Ik vertelde hem dat ik wilde scheiden. Hij accepteerde dat meteen, vertrok naar een vriend en ik belde die vriendin. Hoewel ik zeker wist dat ik de juiste keus had gemaakt, was ik nog enorm in de war. Tien minuten later stond ze voor de deur. Door haar steun ben ik nu rustiger en helderder in mijn hoofd. Ik moet een nieuw leven opbouwen, zonder mijn man. Het doet me goed om te weten dat ik vriendinnen heb, die mij erdoorheen helpen. Dat is veel meer waard dan een huwelijk met geheimen.”

Interview: Esther Pordon. Beeld: iStock