Janneke (42) is draagmoeder voor haar broer en zijn man: “Uniek in Nederland”

De buik is nog bescheiden, toch is Janneke Deterink (42) al ruim dertig weken onderweg. Op 23 december is ze uitgerekend. Het zou dus zomaar een kerstkindje kunnen worden. Jannekes handen rusten op haar buik, waar een klein wezentje groeit. Voor de derde keer in haar leven. Maar deze zwangerschap is niet te vergelijken met de vorige twee.

Dit kindje groeit niet op bij haar, maar bij haar broer Martijn en partner Jorrit. Een eicel van hun gezamenlijke vriendin Joyce werd met een zaadcel bevrucht en in de baarmoeder van Janneke geplaatst. Wie de biologische vader is, laten de vaders in spe liever in het midden. “Uiteraard zullen we onze dochter dat later wel vertellen”, zegt Jorrit. Hij en Martijn zijn nu al volop bezig met hun aanstaande ouderschap. Martijn en Jorrit hebben verhaaltjes ingesproken in een knuffelaap. Janneke kan die aap bij haar buik houden en de verhaaltjes laten afspelen, zodat het ongeboren kindje alvast kan wennen aan de stemmen van haar twee vaders.

Hele kleine kans

Jorrit glimt van trots. Ja, ze krijgen een meisje. Dat hadden ze dertien jaar geleden niet kunnen dromen toen ze het plan kregen om een kindje te adopteren. “In een gesprek met Stichting Adoptievoorziening werd ons verteld ‘jullie zijn homo, dus houd er maar rekening mee dat de kans op een kind heel klein is’.”

Jorrit zegt het nu met droge ogen. Maar de afgelopen jaren waren mentaal heel erg zwaar. Er was hen niets te veel gezegd. Het besef dat de mogelijkheden om als homoseksueel stel een kindje te krijgen heel beperkt zijn, kwam al vrij snel. Alleen in Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Portugal was op dat moment buitenlandse adoptie door een homostel wettelijk toegestaan. En mocht dat lukken, dan ben je al snel tienduizenden euro’s verder.

Gezond kindje

Toch besloten Jorrit en Martijn alles op alles te zetten om door middel van adoptie hun droom uit te laten komen. Ze meldden zich aan bij de Stichting Adoptievoorziening. “We moesten eerst een cursus volgen over het adopteren van een kind. Daarna hebben we een beginsteltoestemming aangevraagd”, legt Martijn uit. Dat is een verklaring waarin staat dat de aanvrager volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie geschikt is om een buitenlands kind te adopteren. “De kans dat je geen toestemming krijgt, is vrij klein”, zegt hij. Met het vereiste document op zak kon het koppel zich bij de Nederlandse Adoptie Stichting (NAS) inschrijven.

“We moesten een medische check doen om, voor zover dat kan, uit te sluiten dat het kind niet snel weer zonder ouders door het leven zou gaan. En we moesten categorieën invullen waar het kind volgens ons aan moest voldoen. We wilden wel graag een gezond kindje. Maar de NAS zei al vrij snel dat als we aan die voorwaarde wilden vasthouden, de kans op een kind nihil is. We hebben toen in 2015 besloten bepaalde wensen los te laten. Een lastige keuze want je weet eigenlijk niet wat je dan kunt verwachten.”

De grens overschrijden

Maar het had wel effect, want binnen een jaar kreeg het tweetal een uitnodiging voor een gesprek. “Inclusief een factuur met een bedrag van 1595 euro. En dan heb je nog eigenlijk niks”, zegt Jorrit met een zucht. “Als we door zouden gaan, zou het ons uiteindelijk ruim 32.000 euro gaan kosten. Dat zagen we niet zitten.”

“Met een steen in onze maag hebben we toen in november 2016 besloten niet verder te gaan met adoptie”, vult Martijn aan. “Het hele proces, inclusief de hoge kosten, stuitte ons tegen de borst. We wilden niet dat iemand ons een kindje zou ‘sturen’. We wilden ook zelf dingen kunnen bepalen. Op een gegeven moment hadden we het gevoel de grens over te gaan van wat je allemaal toelaat.”

Hartkloppingen

Martijn merkte het aan zijn lichaam. Hij kreeg hartkloppingen. Jorrit had het vooral mentaal zwaar. Zo kon het niet langer. Ze besloten hun focus te gaan verleggen en te verhuizen van Borne naar Oldenzaal. Het koppel onderzocht ondertussen nog wel de mogelijkheden voor pleegzorg en draagmoederschap. Jorrit: “In de VS kost draagmoederschap al snel een ton. In Cyprus kan het bijvoorbeeld ook. Ik las dat daar een handel in eiceldonatie is, maar dat je niet kunt achterhalen wie dan de donor is.” Dat wilden ze ook niet.

Geen eigen eicel

Janneke zag hoe haar broer en partner leden onder het ongewenst kinderloos zijn en maar geen stap verder kwamen. “Ik wilde ze zo graag helpen. Ik heb zelf twee kinderen, Jolie en Kai. Ik zie hoe dol Martijn en Jorrit op hen zijn en andersom. Ik gun hen dat ook en dacht bij mezelf: waarom doe ik het niet zelf? Ik wilde wel draagmoeder worden, maar niet met mijn eigen eicel. Dan zouden Jolie en Kai een broertje of zusje krijgen en moet je een biologisch gezien eigen kindje afstaan. Dat wilde ik niet.”

Janneke wist dat haar besluit zou betekenen dat Martijn en Jorrit op zoek zouden moeten naar een eiceldonor. In Nederland is het echter wettelijk verboden om een oproep voor draagmoederschap of eiceldonatie te plaatsen.

Nieuwbouwwoning

Janneke besprak haar idee met haar partner Berny. Later vertelde ze het haar vriendin Joyce van der Woning, die tevens bevriend is met Martijn en Jorrit. De situatie van het stel greep Joyce zo aan, dat zij na wikken en wegen besloot een eicel af te staan.

Ondertussen hadden Jorrit en Martijn het ouderschap inmiddels zo goed als losgelaten. Ze waren druk bezig met het ontwerp van hun nieuwbouwwoning. Janneke begint te lachen. “In het ontwerp was geen rekening gehouden met een kind. Ik moest hen dus wel snel gaan vertellen over ons plan van draagmoederschap. Niet veel later stonden we samen met onze partners bij Martijn en Jorrit op de stoep om hen het nieuws te vertellen.”

Tweede keer raak

“We waren natuurlijk ontzettend blij”, blikt Jorrit terug. “Maar het gevoel was wel een beetje dubbel. We hadden het afgesloten. Gingen een rouwproces door. En wat als het weer niet zou lukken?” Ze schoven hun twijfels aan de kant en klopten in hun zoveelste poging om ouders te worden aan bij vruchtbaarheidskliniek Nij Geertgen in Elsendorp.

De kliniek kondigde eind 2018 aan om te gaan starten met hoogtechnologisch draagmoederschap voor homostellen. Iets wat in Nederland tot dan toe nog niet mogelijk was. De mannen meldden zich aan. Na een zorgvuldig traject met medisch specialisten, een psycholoog en vier advocaten kon er eindelijk gestart worden met de behandeling. De eerste poging van bevruchting mislukte. De tweede keer was het wel raak. Met Pasen bleek de zwangerschapstest positief.

‘Pure discriminatie’

Het is voor Nederland een uitzonderlijke situatie. “We horen bij de eerste 20 homokoppels, die op deze manier een kind krijgen”, weet Jorrit. Dat de overheid daar nog niet klaar voor is, blijkt wel uit het feit dat de kosten van het hele traject voor rekening komen van Jorrit en Martijn. Ze krijgen vanuit de zorgverzekering niets vergoed.

“In tegenstelling tot voor een hetero of lesbisch stel, zijn de zorgkosten ook niet van de belasting aftrekbaar. En een kraampakket aanvragen kan ik ook niet”, zegt Martijn. “Ik kreeg letterlijk van de verzekering te horen dat een kraampakket bedoeld is voor een vrouw en kind. Alleen een vrouw kan de aanvraag doen. Dit alles tezamen is pure discriminatie. De politiek zou hier actief mee aan de slag moeten gaan.”

Erkennen en adopteren

Jorrit heeft het meisje inmiddels al officieel erkend bij de gemeente, zoals dat heet. Martijn mag het kind volgens de wet niet erkennen, omdat hij en Janneke broer en zus zijn. Hij moet een adoptieprocedure starten. Maar het deert hem niet. Het einde van de strijd is in zicht. Een proces waar zowel positief als negatief op gereageerd wordt.

Martijn en Jorrit hebben verhaaltjes ingesproken in een knuffelaap. Janneke houdt de aap bij haar buik, zodat het ongeboren kindje alvast kan wennen aan de stem van haar twee vaders. Beeld Robin Hilberink

Waar Janneke vooral wordt overladen met complimenten, krijgt Joyce nog wel eens negatieve reacties. “Dat het naïef is bijvoorbeeld dat ik dit doe. Een begrijpelijke reactie, maar ook jammer”, vindt Joyce. “Voor mij voelt het heel goed om de mannen te kunnen helpen bij een van de meest bijzondere dingen in het leven: het krijgen van een kind.”

“Maar ik vind het wel lastig om met die kritiek om te gaan. Kinderen hebben mijn leven verrijkt en dat gun ik Martijn en Jorrit ook. Ik hoop dat ik met dit verhaal kan bereiken dat vrouwen meer gaan nadenken over hoe ze kunnen helpen. Vooral ook omdat het zo heftig is voor homoseksuele koppels, die al zo lang zo graag een kind willen.”

Fertiliteitskliniek Nij Geertgen: ‘Gros van de aanmeldingen is homoseksueel koppel’ Jorrit en Martijn horen bij de eerste lichting homokoppels, die bij fertiliteitskliniek Nij Geertgen middels hoogtechnologisch draagmoederschap een kindje krijgt. Dat houdt in dat eicellen van een donor worden bevrucht met spermacellen. Eén embryo wordt vervolgens in de baarmoeder van de draagmoeder geplaatst. Nij Geertgen is in 2019 met dit traject gestart. De koppels moeten zelf een eiceldonor en draagmoeder vinden. De kliniek bemiddelt daar niet in. Sinds de start van het traject heeft Nij Geertgen 95 informatieve gesprekken gevoerd met koppels. 60 tot 65 procent van de aanmeldingen komt van homokoppels. “Het traject heeft voor hen deuren geopend”, zegt Rianne van Zanten van de kliniek. Deelnemers aan het traject binnen Nij Geertgen betalen zo’n 25.000 tot 30.000 euro. Dat is inclusief juridische en psychologische ondersteuning, waarbij de koppels worden geïnformeerd over de risico’s en wat er juridisch gezien allemaal geregeld moet worden. Zo is bijvoorbeeld in de wet vastgelegd dat de draagmoeder automatisch de juridische moeder is van het kind. Als de draagmoeder getrouwd is, is de partner automatisch juridisch de vader. De wensouders moeten dan zelf regelen dat ze juridisch ouders worden van het kind. “Het is dus nogal wat”, zegt Van Zanten. “Al die factoren tezamen maken het niet eenvoudig. Het behandeltraject is zeer complex en kostbaar. De koppels, die zich bij ons melden, pakken het dan ook heel serieus aan.”

Janneke Deterink (rechtsvoor) is zwanger voor haar homoseksuele broer Martijn Deterink (linksachter) en zijn man Jorrit Ettema (rechtsachter). Zij is draagmoeder maar een andere vrouw, Joyce van der Woning (linksvoor) heeft de eicel gedoneerd. Beeld Robin Hilberink

