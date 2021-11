Janneke & het hospice: “Ik hecht me sneller aan de bewoners dan ik had kunnen vermoeden”

Na een bezoek aan de huisarts besluit Janneke Siebelink (46) vrijwilligerswerk te gaan doen. Nu kookt ze elke week in een hospice en schrijft erover voor Libelle. Haar doel: het verhaal vertellen van de bewoners van het hospice, die veelal in hun laatste levensfase verkeren. Zodat niemand ongezien in de vergetelheid raakt.

Beeld Janneke

De krant ligt open op de ontbijt-, koffie-, lunch-, diner-, praat-, lach- en tranentafel, maar mevrouw T. (89) ontbreekt. Ik leg mijn tas in de keuken en haast me naar het kantoortje om mijn jas op te hangen en de lijst met namen te pakken die aan het magneetbord hangt voor het personeel. Terwijl ik terugloop, scan ik de lijst en ontspan wanneer ik haar naam zie staan.

Aanwezige afwezigheid

Vol goede moed, want uitgerust, bind ik de wijnrode keukensloof voor en pak de soeppan. Ik bedek de bodem met een laagje olijfolie, pel de knoflook en uien en laat ze langzaam glazig worden. Ik kijk nog eens naar de tafel waar alleen de krant getuige is van Mevrouw T.’s aanwezige afwezigheid. Mevrouw T. bewaakt ‘haar’ krant als een leeuwin. Tijdens het dekken voor de lunch moet ik haar bord, bestek en beker eromheen plaatsen en tijdens de lunch vouwt ze de krant als een servet veilig op haar schoot. Ik veeg het mesje af aan mijn schort, doe het mondkapje op zoals de voorschriften weer dwingend wensen en ga naar haar kamer.

“Mevrouw T.?” Ze zit niet in haar stoel bij het raam, ze ligt niet in haar bed, ze is niet in haar eigen keukentje. Ik hoor gestommel in de badkamer die ze deelt met mevrouw C. (80, draagt graag een tijgerponnetje of iets met glitters en pailletten). Als ik de deur open, zie ik mevrouw T. bij de wasbak staan.

Tanden poetsen tegen dementie

“Wat ben ik blij u te zien. Wat bent u aan het doen?” Ze draait zich om en mompelt iets onverstaanbaars. “U poetst uw tanden, ik zie het al. Maar u gaat nog lunchen, toch?” Ze spoelt haar mond die vol met slagroom lijkt en zegt dat ze in de krant heeft gelezen dat ouderen die hun gebit goed verzorgen, minder vaak dementie krijgen. “Mensen die hun tanden minder dan een keer per dag poetsen, hebben tot 65 procent meer kans op het ontwikkelen van dementie.” Ze stopt de tandenborstel weer in haar mond, haalt hem er dan snel weer uit en vult aan voordat ik een vraag kan stellen: “Het is een Amerikaans onderzoek. Die 65 procent is in vergelijking met deelnemers die hun tanden netjes iedere dag poetsten. Mijn tandpasta is bijna op. Ik moet snel weer nieuwe kopen.”

Tijdloosland

Geïntrigeerd kijk ik toe hoe mevrouw T. zichzelf verzorgt en ik vertel: “Vorige week droomde ik over u. We hadden van rol gewisseld. U zei dat ik nog tijd genoeg heb. Uw woorden stelden me gerust.”

Ze stopt met poetsen.

“Heb ik dat gezegd, zuster?”, vraagt ze verwonderd. Ik knik. “En u wreef over mijn rug. Hier, op deze plek.” Mijn hand ligt tussen haar schouderbladen en beweegt langzaam en klein van boven naar beneden en weer terug. Ik ben gestopt met proberen uit te leggen dat ik geen zuster ben, maar een vrijwilliger die iedere vrijdag de lunch maakt. Mevrouw T. pakt de tube en doet opnieuw een dotje driekleurentandpasta op haar tandenborstel. De tube is bijna leeg, ze heeft hem zorgvuldig opgerold om niets te verspillen.

“Dat is toch wel opmerkelijk”, zegt ze verrast. “Ik heb ook gedroomd. Ik droomde dat ik door de stad liep. Alle klokken die ik tegenkwam gaven iets anders aan en vertelden me dat ik nooit meer wakker zou worden op de juiste tijd. Dat ik altijd zou moeten dwalen in een tijdloosland. De klokken lieten cijfers vallen, ze tikten op de grond, vervelend gelijkmatig. Het land liep over in een eindeloze zee, maar het tikken ging door.” Mevrouw C. stopt de tandenborstel in haar mond, bedekt haar oren, lispelt: “Ik wilde dat het stopte. Het geluid was ondraaglijk. De tijd tikte op het water en verdween in de golven.” In haar droom prikten de wijzers in haar huid, duwden haar dieper en dieper het water in tot ze niet meer kon staan. De volgende ochtend werd ze uitgeput wakker.

Ik kijk naar hoe mevrouw T. de tandenborstel geconcentreerd haartje voor haartje afspoelt. Gearmd lopen we samen terug naar haar krant. Ik hecht me sneller aan de bewoners dan ik op voorhand had kunnen vermoeden.

Oud nieuws

“Mag ik even voor u langs?”

“Gaan we al eten?”, vraagt mevrouw T.

“Nee hoor, u kunt rustig nog even doorlezen. Ik dek vast de tafel, dan staat alles klaar voor lunch. Zoals altijd. Weet u nog?”

“Natuurlijk weet ik dat nog”, zegt ze kordaat. Ze zet nog net niet de handen in haar zij. “Natuurlijk weet ik dat nog.” Als ik het bord, bestek en de beker rond de krant van mevrouw T. neerzet, valt mijn oog op het artikel over het verband tussen dementie en tandenpoetsen. Ik lees: “Blijkens andere onderzoeken worden in de hersenen van mensen die lijden aan Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie, vaker bacteriën aangetroffen die verband houden met tandvleesaandoeningen dan in mensen zonder Alzheimer. De bacteriën van tandvleesaandoeningen kunnen doordringen tot de hersenen en daar ontstekingen en hersenschade veroorzaken.”

Dan zie ik datum van de krant: 21 augustus 2012.

“Zo, gaan we nu ontbijten?”, vraagt mevrouw T. opgewekt.

“Ja”, antwoord ik. “Zullen we daarna tandenpoetsen?”