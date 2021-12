Janneke & het hospice: “‘Kijk altijd achterom als je afscheid neemt’, zegt meneer D.”

Beeld janneke

“Het is weer lijstjestijd.” Mevrouw T. (89) gaat staan en wappert met haar krant alsof ze de lijstjes over de tafel uit wil storten. “De Beste Oliebollen, Top 2000, De Beste Sporter, De Beste Boeken, De Beste Muziek, Het Dikste IJs, De Oudste Mens.” Ze gaat weer zitten, spreidt de krant over de tafel en zegt verontschuldigend als ze opmerkt dat ik haar gadesla: “Het waren kruimeltjes van het ontbijt.”

Wensenlijstje

“Het geeft rust”, zeg ik vanuit de keuken.

“Wat zegt u, zuster?” Met haar hand vormt ze een schelpje om haar oor.

“Lijstjes. Ze scheppen orde. Ze geven rust, een beetje grip op de enorme hoeveelheid informatie en mogelijkheden die iedere dag op ons afkomen. Alles gaat altijd maar door, toch? Met een lijstje is het leven voor even een beetje overzichtelijk aan het begin van de dag. En tegelijkertijd is het een soort van opruimen zo aan het einde van de dag, van het jaar.”

“Ik maak ook nog altijd lijstjes, maar niet op papier, is dat ook goed? Telt zo’n lijstje ook?”

“Natúúrlijk telt zo’n lijstje ook. Waarom zou het niet tellen?” Ik loop naar haar toe en ga bij haar zitten.

“Omdat het geen lijstje met het beste van iets is, maar een wensenlijstje.”

“Wat wenst u?”

“Het zijn wensen voor anderen. Voor meneer D. bijvoorbeeld, dat zijn hart nog heel lang rustig in het midden van zijn lichaam blijft zitten. En voor mevrouw G., dat haar zusjes cellen zijn geaccepteerd door haar lichaam.” Ze plukt enkele denkbeeldige pluisjes van haar zachte, roze vest. “Zo wens ik een beetje in het rond.” Ik kijk haar verwonderd aan. “Dat zijn de beste lijstjes. Is er iets dat u voor uzelf wenst?” Ongemerkt ben ik dichter bij haar gaan zitten.

“Wat zou ik nog moeten wensen? Wat kán ik nog wensen, mógen wensen? Ik heb alles wat je in een leven kan krijgen gekregen, alle seizoenen.”

Het belangrijkste lijstje

“Waar hebben jullie het over?” Meneer D. (70) komt binnen.

“Over lijstjes”, antwoordt mevrouw T. en laat haar wijsvinger langs het lijstje met De Beste Films gaan.

“En wensen”, zeg ik er achteraan.

“Lijstjes? Ik ben dol op lijstjes!” Mevrouw S. (90) slaat haar enorm dikke boek dicht en zet haar hoorversterker op de hoogste stand. “Mag ik meedoen?”

“Het is geen wedstrijd,” zucht mevrouw T., “maar kom erbij, gezellig.” Ik schuif een stoel aan de kant zodat mevrouw S. alle ruimte heeft voor haar rollator die ze groter acht dan hij is en help haar in een stoel bij ons aan tafel.

“Ik las laatst over een heel bijzonder lijstje”, zeg ik, terwijl mevrouw G. (59) op de pianokruk gaat zitten en de flanellen stofdoek opvouwt die op de toetsen ligt.

“Ik stoor niet toch?”, vraagt ze.

“Nee”, zeggen we bijna allemaal tegelijk. “Nooit”, strooi ik erachteraan.

“Je vertelde over een heel bijzonder lijstje?”, vraagt mevrouw S.

“Het is een lijstje van een Australische verpleegster die voor mensen zorgt die in de laatste weken van hun leven verkeren.” Ik kijk rond, bang dat ik iets verkeerds heb gezegd, maar er gebeurt niets. Iedereen kijkt me verwachtingsvol aan.

“Wat staat er op dat lijstje?”, zegt mevrouw T. ongeduldig. “Geen spijt toch, mag ik hopen. Dat is zo onzinnig.”

“Onzinnig?” Mevrouw G. slaat zacht een lage toets aan.

“Spijt is zonde van de tijd”, zegt mevrouw T. en maakt een wegwerpgebaar. “Zonde! Vertel, wat staat er op dat lijstje van die verpleegster?”

“Op nummer één staat: ‘Had ik maar de moed gehad het leven te leiden dat ík had willen leiden en niet het leven dat anderen van mij verwachtten’.” Ik kijk weer rond. Hoor “mmmm”, “tja” en “ga maar door”.

“Oké, op nummer 2 staat: ‘Had ik maar niet zo hard gewerkt’.” Ik kijk nog even op. Weinig reactie.

“Nummer 3: ‘Had ik mijn gevoelens maar wat vaker geuit’.” Meneer D. knikt. “Nummer 4: ‘Had ik maar meer contact met vrienden gehouden’.”

“Ze zeggen wel vaak ‘maar’, vind ik”, merkt mevrouw T. op.

“Nummer 5: ‘Had ik mezelf maar wat meer geluk gegund’.”

Kortstondige knippering

Meneer D. staat op. “Daar wil ik toch nog wel iets aan toevoegen.” Hij kijkt me aan. “Mag dat?” Ik knik. Graag.

“Stel niets uit. Doe het. Doe het nu. Want gisteren lijkt misschien ver weg en morgen is nog een cadeautje. En dertig jaar geleden is niets meer dan een knippering.”

“Een knippering?”, vraagt mevrouw S.

“Het gaat om het idee. En nog iets: accepteer dat je het nooit zult begrijpen. Niks. De sterren en wat daarachter ligt. Niet verdrietig zijn om wat je niet weet. Verwonder je. O, en kijk altijd achterom als je afscheid neemt. Altijd. Wees de laatste die als laatste kijkt.” Ik heb meneer D. nog nooit zo veel woorden achter elkaar horen zeggen.

Mevrouw G. slaat een hoge toon aan: “En ga nooit boos naar bed, vergeef voor de zon opkomt.”

“Zorg voor jezelf”, voegt mevrouw S. competitief toe. “Niet omdat een ander dat vraagt, maar omdat jij dat verdient. Het hoeft niet groots, het hoeft geen diamant te zijn, of duur parfum. Maar zorg voor jezelf. Rust. Het helpt tegen de stilte en schaduwen in de nacht, het geeft veerkracht.” Ik ben in een Happinez-kalender beland, denk ik.

“Niemand is immuun”, mevrouw G. begint te spelen. “Geniet nu. Meneer D. heeft gelijk. Alles wat je zou willen doen, doe het. Ga met je dochter naar Parijs, ga met je zoon duiken. Ga nachtwandelen over het strand. Wees zuinig op geluk. Kijk omhoog, kijk vaker omhoog.” En ze kantelt haar nek om de juiste toetsen aan te kunnen slaan.

Soms moet je ook naar beneden kijken om niet te struikelen, denk ik.

“Ik vind ons lijstje veel mooier”, zegt mevrouw T. verrukt.

Dat wens ik jullie ook

“Wie leeft écht naar deze wensen, geboden, opsommingen, hoe jullie ze ook willen noemen?”, vraag ik. Maar mevrouw S. heeft haar gehoorversterker uitgedaan. Meneer D. snurkt zachtjes. Ik kijk naar links, mevrouw T. heeft haar puzzeltje gevonden in de krant. Ik kijk naar mevrouw G. die naar hartenlust op de piano speelt.

Ik sta op en maak de laatste lunch van dit jaar, dek de tafel om de krant van mevrouw T. heen. Alles is hier. Alles is zoals het moet zijn op dit moment. Ik buig naar mevrouw T., fluister in haar oor. Ze kijkt naar me op.

“Dat wens ik jou ook, zuster, dat wens ik jou ook. Dat wens ik jullie allemaal.”