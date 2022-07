Jannie (62) over haar zoon Sebastiaan (31): “Als hij zich veilig voelt, is hij een gangmaker”

Sebastiaan (31) is net verhuisd naar een mooi huis. Zijn moeder Jannie (62) hoopt dat hij een vrouw ontmoet met wie hij kan gaan samenwonen.

Jannie: “Ik zag de oproep voor deze rubriek in Libelle en dacht meteen: dít is iets voor Sebastiaan. Hij verhuisde in het voorjaar naar een mooi, nieuw huis. Hoe fijn zou het zijn als hij een meisje ontmoet met wie hij op een dag misschien kan samenwonen?”

Sebastiaan: “Mijn moeder vertelde dat zij van plan was om mij hiervoor in te schrijven en dat vond ik meteen een goed idee. Dat we ook nog eens werden uitgekozen was helemáál een leuke verrassing.”

Jannie: “Vrouwen die willen schrijven moeten wel weten dat Sebas wat moeilijker leert. Hij heeft soms net iets meer tijd nodig. Maar hij heeft een fulltime baan, staat goed in het leven en is een spontane schat van een jongen.”

Sebastiaan: “Als ik me niet op mijn gemak voel, kom ik niet zo goed uit de verf. Als ik me wél veilig voel, ben ik alles wat ik kan zijn. Ik moet vooral het gevoel hebben dat ik een wederzijdse klik met iemand heb.”

Jannie: “En die heeft hij met veel mensen, hoor! Sebastiaan is supersociaal. Hij heeft een extra antenne waardoor hij situaties haarfijn aanvoelt en mensen snel doorgrondt.”

Sebastiaan: “De band met mijn ouders is heel goed. Ik heb net weer twee jaar thuis gewoond, en dat was hartstikke gezellig.”

Jannie: “Ho, voordat dit vrouwen afschrikt: hij woonde bij ons omdat zijn nieuwe huis werd verbouwd. Sebastiaan kocht een oud-consultatiebureau in Grootschermer, een klein plaatsje tussen Alkmaar en Purmerend. Zijn vader heeft dat met veel liefde opgeknapt.”

Sebastiaan: “Daar ben ik blij mee, het huis is nu helemaal spic en span. Ik heb trouwens ook een lieve zus.”

Jannie: “En een zwager, en…”

Sebastiaan: “Én een nichtje en neefje: Cato en Luca. Fantastisch. Als ik ooit een vriendin mag treffen en zij wil kinderen, dan lijkt mij dat geweldig.”

Jannie: “De kinderen zijn stapelgek op Sebastiaan, dat vind ik leuk om te zien.”

Sebastiaan: “Voor mijn werk rijd ik op een vrachtwagen van een rioolreinigingsbedrijf. Ik hou van mijn werk, ik kom op veel verschillende plekken.”



Jannie: “Stuurt-ie ’s ochtends vroeg zomaar een berichtje dat hij al in de P.C. Hooftstraat staat!”

Sebastiaan: “Ja, zelfs daar gaan ze naar de wc, haha.”

Jannie: “In zijn vrije tijd is Sebastiaan vaak niet thuis, want hij heeft een druk sociaal leven.”

Sebastiaan: “In stilzitten ben ik niet zo goed. Als vrijwilliger haal ik oud papier op voor de voetbalvereniging, ik sport graag en vind het gezellig om met vrienden af te spreken. Mijn ouders hebben een boot en die leen ik regelmatig om een rondje te varen hier in de mooie Eilandspolder.”

Jannie: “De laatste tijd is hij verwend: alles stond voor hem klaar als hij thuiskwam. Maar hij kan prima zijn eigen boontjes doppen. Koken, het huishouden, hij heeft het jarenlang zelf gedaan.”

Sebastiaan: “Ik kook niet de sterren van de hemel, maar de basics heb ik onder de knie.”

Jannie: “Waar ik altijd naar uitkijk, is onze jaarlijkse vakantie naar Oostenrijk.”

Sebastiaan: “Ja, we gaan elk jaar met het gezin op wintersport. Ik houd erg van snowboarden.”

Jannie: “We gaan altijd naar Leogang, bij Saalbach Hinterglemm. Onze dochter heeft skiles gegeven in dat gebied en we voelen ons daar helemaal thuis. Wie weet gaan we binnenkort mét een nieuwe schoondochter… Dat lijkt mij heel leuk. Ik denk dat een vrouw die niet al te stil of verlegen is goed bij Sebas zou passen. Zelf is hij erg toegankelijk. En als hij zich veilig voelt, is hij zelfs een gangmaker.”

Sebastiaan: “De vrouw die bij mij past, is zelfstandig. Ik vind het fijn als ze met mijn vrienden kan opschieten, maar ze moet ook haar eigen vriendinnen en interesses hebben. En ik hou van blond haar.”

Jannie: “En ze moet van voetballen houden.”

Sebastiaan: “Ik ben gek van AZ en heb een seizoenkaart. Maar zij hoeft niet per se een voetbalfan te zijn, hoor.”

Jannie: “Mag ik mijn zoon nog even promoten? Sebastiaan is een vrolijke, lieve, zorgzame en hardwerkende jongen met zijn hart op de juiste plaats.”

Sebastiaan: “Ik ga graag met vrienden stappen in Alkmaar, dat is een paar kilometer fietsen. Als een leuke vrouw nu denkt: dát lijkt me gezellig… ze mag met me mee!”

Styling: Ronald Huisinga. | Haar en make-up: Wilma Scholte. M.m.v.: Massimo Dutti, Ralph Lauren, Nolten, We Fashion, Mango, Cos, H&M, Ronald Talsma, Asos | Fotografie: Petronellanitta