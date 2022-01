Jeanne: “Het bericht van de lockdown kwam vlak voor de kerstperiode. In mijn wimper- en wenkbrauwsalon is dat de allerdrukste periode. Ik heb een gezin met drie kinderen, een man die zijn baan kwijtraakte door corona, veel privé- en zakelijke kosten en wist dat ik het financieel niet zou redden om dicht te gaan. Ik zou failliet gaan en met mijn gezin niet kunnen rondkomen. Dus besloot ik om door te blijven werken.

Spaarrekening opgeslokt

De eerste lockdown was financieel heel zwaar voor ons. Iedereen dacht natuurlijk dat de wereld verging. Mijn mans contract werd niet verlengd en hij kreeg een uitkering van 1250 euro. Mijn salon moest dicht en van de overheid kreeg ik 250 euro steun. In totaal kwam er dus slechts 1500 euro per maand binnen. Dat verdiende ik normaal gesproken in mijn eentje! Plotseling moesten we van dat bedrag rondkomen: de huur van zo’n 700 euro, eten voor vijf personen, de huur van mijn salon... En dan heb ik ook nog drie kinderen van 8, 9 en 15 jaar die continu uit hun kleding groeien. Het was onmogelijk om de eindjes aan elkaar te knopen en in die periode hebben we onze hele spaarrekening opgeslokt. Pijnlijk, maar noodzakelijk.

De vakantie van de koning en de bruiloft van Grapperhaus

Na die eerste lockdown gebeurde er veel. Er werd steeds meer bekend over het coronavirus, waardoor de paniek afnam. Maar ook namen publieke figuren het niet zo serieus. Ik zag de koning met vakantie gaan en op de foto staan zonder mondkapje en Ferd Grapperhaus ging trouwen. Ik was daar een beetje verbolgen over: ik zat bijna aan de grond door het coronavirus en zij deden alsof het niet bestond!

‘Op de koffie’

Begrijp me niet verkeerd: ik geloof in corona. Waar ik niet meer in geloof, zijn de maatregelen. Telkens valt mijn salon in de categorie die de deuren moet sluiten. En telkens ben ik degene die haar inkomen ziet verdampen. Ik besloot dat ik dat niet langer liet gebeuren. Ik moest mijn gezin onderhouden. En dus werkte ik in de daarop volgende lockdowns, waaronder de huidige, gewoon door. Steeds als er een werd afgekondigd, stuurde ik mijn klanten een berichtje: ‘Je kunt gewoon op de koffie komen!’ Ik wil niet gepakt kunnen worden op mijn woorden, maar mijn klanten weten allemaal wat dat betekent: hun beautybehandeling gaat wat mij betreft gewoon door. Ik ben voorzichtig en maak alles grondig schoon, maar blijf wel wimperextensions zetten, wenkbrauwen verven en wimpers liften.

Wat nou, niet essentieel?

En het gekke is: iedereen blijft komen. Zelfs handhavers, juristen en huisartsen liggen in mijn stoel. Mijn praktijk zit in een groot pand met veel andere bedrijven. Niemand heeft dus door dat je naar binnen loopt om mij te bezoeken. En blijkbaar hebben velen daar in deze tijd alsnog behoefte aan. Sterker nog, mijn planning zit voller dan ooit. Nu alle winkels en andere salons dicht zijn, komen mensen naar me toe om een uitje te hebben. Ze krijgen een lekkere behandeling, kunnen even ontspannen en luchten vaak hun hele hart in mijn stoel. Wat nou: niet essentieel? Ik denk dat ik in deze periode voor velen dien als een zeer welkome onderbreking van deze pandemie en dit beleid en dat ik voor sommigen zelfs haast functioneer als psycholoog.

Strijdend ten onder

Wat er vrijdag ook wordt gezegd tijdens de persconferentie: ik blijf open. Ik begin de laatste weken eindelijk weer een beetje over de financiële klap van corona heen te komen. Ik wil voor mijn gezin en mijzelf niet nog eens zo krap bij kas komen te zitten door weer een lockdown waar ik niets van begrijp. Bij een nieuwe lockdown blijf ik gewoon doorwerken. Als ik zo’n boete krijg van 4000 euro, ben ik in één klap failliet. Maar dan ga ik in ieder geval strijdend ten onder.”