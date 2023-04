Jessica (51): “Ik draag wel vaker groen, wat een heerlijke kleur!”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie.

Liselotte over Jessica

“Jessica is extravert, enthousiast en spontaan, leuk om dat met kleur en prints te laten terugkomen in haar kleding. De jumpsuit is mouwloos en heeft een grafische print, de bloes eronder heeft een andere print. Omdat de gemene deler groen is, gaan ze prachtig samen. Jessica dacht dat de denim rok een beetje suf zou staan, maar deze midi-rok is door de splitten nét even anders. Gecombineerd met felle sneakers en een vrolijke top is deze outfit allesbehalve saai.”