Jeuken en snotteren: deze week wordt een hooikoortspiek verwacht

Volgens Marc de Jong van Buienradar is het hooikoortsseizoen nu volop gaande. “We zitten midden in de tijd van het jaar dat er de meeste pollen in de lucht hangen”, zegt hij tegen RTL Nieuws. Door de droogte en warmte van afgelopen weekend zijn de grassen volop in bloei gegaan, waardoor veel pollen vrijkomen - de veroorzakers van hooikoortsklachten.

Pollenpiek in het zuidoosten

De slechtste dag voor hooikoortspatiënten is donderdag. Dat komt overigens niet alleen door rondvliegende pollen. Bioloog Arnold van Vliet tegen RTL Nieuws: “Donderdag wordt inderdaad een slechte pollendag, maar dat komt ook omdat de ozonvorming voor een slechte luchtkwaliteit zorgt en dat verergert de klachten.” Zeker in het zuidoosten van Nederland kan de pollenradar oplopen tot 9. Aan de kust woon je gunstiger, daar zullen minder pollen ronddwarrelen.

Dit kun je beter vermijden

Als je vermoedt dat je hooikoorts hebt, maar je nooit hebt laten testen, raadt Arnold aan dit wel te doen: “Er is een link tussen hooikoorts en voedselallergie. Veel mensen weten dit niet, maar mensen die last hebben berkenpollen, kunnen appels slecht verdragen. Bij graspollen zijn de kruisreacties juist kiwi’s, wortels, tomaten en kersen eet.” Die laatste kun je deze week dus beter laten staan. Ook kun je dan beter dit drankje vermijden.

Douchen voor het slapen

Kun je niet anders dan het trotseren van de pollen, zorg dan in ieder geval dat je gaat douchen voor het slapengaan, om de pollen uit je haren en van je gezicht te wassen. Hier vind je nog meer middeltjes en manieren om je hooikoortsklachten snel te verminderen.

Bron: RTL Nieuws, pollennieuws