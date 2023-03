Jira (54): “Mijn vriend had tegen mijn wil anale seks met me”

Grensoverschrijdend gedrag is – helaas – van alle tijden en daarom iets waar we het over moeten blijven hebben. Als les voor daders, als steun voor slachtoffers, en omdat victim blaming écht moet stoppen. In deze wekelijkse rubriek delen lezeressen hun ervaringen met grensoverschrijdende situaties waarin ze verstijfden of (onterecht) zichzelf iets kwalijk namen. Deze week Jira* (54), wier vriend ongevraagd anale seks met haar had.

“Een weekendje Terschelling zou dat laatste zetje geven. Na drie maanden daten was ik klaar voor een relatie met Wilbert*. Ik kende hem via een klant van mijn werk en was de eerste keer al onder de indruk van zijn doortastendheid. De sterke hand die hij me gaf, de lijnrechte blik in zijn ogen toen hij zich voorstelde, de zelfverzekerdheid toen hij direct na die afspraak om mijn nummer vroeg en me diezelfde avond nog mee uit eten nam. Dit was een man die wist wat hij wilde. Na de relatie met mijn zachtaardige en altijd maar meebewegende ex was dat precies wat ik nodig had.

Wilbert koos het vakantiehuisje, zocht activiteiten uit om samen te ondernemen en reserveerde een luxe restaurant op de eerste avond van ons weekendje weg. Ik vond het heerlijk om me te laten meevoeren door hem. Het leven leek wel een film: een man die initiatief neemt, hallelujah! Tijdens het romantische driegangendiner besloten we dat we nu officieel een relatie hadden. Om dat te bezegelen belandden we later die avond - na anderhalve fles bubbels - in bed.

Ongevraagde anale seks

Ik wist inmiddels dat Wilbert ook daar wel van wanten wist, maar deze avond was het anders. Waar hij normaal vroeg of ik oké was met een nieuwe positie of een experimentje, was hij deze keer behoorlijk ongeremd. Ik was te aangeschoten om er iets aan te doen en liet het maar over me heen komen. Uiteindelijk wist ik dat ik in mijn handjes mocht knijpen met deze man. Toen hij me op mijn buik draaide en probeerde van achteren bij me naar binnen te dringen, verstarde ik. In drie maanden tijd hadden we het nog nooit over anale seks gehad. Wat hij niet wist, maar ik wel, is dat ik daar helemaal niet van gediend ben. Toch zei ik in eerste instantie niets toen hij een poging waagde. Pas toen het plotseling lukte en hij bij me naar binnen kwam, schoot ik uit mijn bevroren toestand. ‘Au, niet doen. Stop!’ zei ik. En ik meende het: het deed zeer. Wilbert had er geen boodschap aan. ‘Heel even’, zei hij vastberaden terug, terwijl hij ongestoord zijn gang ging totdat hij tot een hoogtepunt kwam.

Niet veel later rolde hij zich van me af. En ik kon het niet helpen: de tranen rolden over mijn wangen. ‘Lieverd, wat is er?’ vroeg Wilbert me. Ik kon alleen maar huilen, kreeg geen klank uit mijn keel. De rest van de avond was vreemd. We gingen maar slapen, al lukte dat mij niet. De hele nacht lag ik te malen over wat hier nou mis was gegaan. Of ik me wel vervelend mocht voelen over wat er was gebeurd. Ik wist toch dat Wilbert een initiatiefrijke man was? Daarbij was hij aangeschoten én had ik nog geen stop gezegd voordat hij anale seks met me had.

Een goed gesprek over onze wensen en grenzen

Toch ging ik de volgende ochtend het gesprek met hem aan. Ik zei hem dat hij nooit zonder te checken anaal bij me naar binnen had mogen gaan. Wilberts ogen werden zo groot als schoteltjes en we praatten urenlang over wensen en grenzen. Het was een goed gesprek, maar de rest van ons romantische weekendje weg kreeg er een rare sfeer door. Nog altijd heb ik een vreemde nasmaak als ik denk aan onze dagen op Terschelling.

Het blijft een gevoelig onderwerp

Ja, we zijn nog samen. Ik ben gek op deze man. Wilbert draagt me op handen en laat me zien hoe het leven en de liefde ook kunnen zijn. Dat betekent niet dat hij op alle vlakken van onze relatie zo doortastend hoeft te zijn. Gelukkig begrijpt hij dat nu. Ik heb hem dat weekend uitgelegd dat je niet zomaar bij een vrouw kunt binnendringen, ook niet in the heat of the moment. Dat wanneer een vrouw instemt tot seks, ze niet instemt tot elke vorm daarvan. En dat ‘au’, ‘niet doen’ of ‘stop’ altijd ‘nee’ betekent. Toen ik hem dat zo haarfijn uitlegde, heeft hij wat tranen gelaten uit schaamte. Ik op mijn beurt uit kwetsbaarheid. Het is heel heftig als iemand zomaar ergens binnendringt waar je dat niet wilt. De seks is tegenwoordig fijn en dit incident heeft zich niet herhaald, maar dit onderwerp is zelden nog ter sprake gekomen. Laatst maakte iemand een grapje over anale seks en sloegen we beiden dicht. Het zal altijd een gevoelig iets blijven.”

*De namen in dit stuk zijn om privacyredenen gefingeerd.