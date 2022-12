Joëlle (41): “Mijn schoonmoeder zei dat ik haar verjaardag verziekte met mijn aanwezigheid”

Joëlle (41): “Alles veranderde op de verjaardag van Janneke, mijn schoonmoeder. Ik hielp haar in de keuken met het aansnijden van de taart. Ze deed ongemakkelijk, maar aangezien ze dat altijd doet, zocht ik er niks achter. Ik stapte heel even naar buiten omdat ik zag dat mijn zoon, die in de tuin speelde, een snotneus had.

Al tien jaar over de vloer

Toen ik een paar minuten later terugliep, hoorde ik mijn schoonmoeder tegen haar man fluisteren dat ze het niet aankon dat ik haar verjaardag verziekte met mijn aanwezigheid. Mijn schoonvader suste haar met de woorden: ‘Ik begrijp het. Ze is ook een afschuwelijk mens. We moeten gewoon proberen om de dag zo goed mogelijk door te komen.’ Ik wist niet wat ik hoorde. Over wie ging dit? Over mij? Waarom vonden deze mensen, bij wie ik nu toch al meer dan tien jaar over de vloer kwam, mij zo’n verwerpelijk mens? Ik stormde de keuken in en zei: ‘Dat hoorde ik! Waar slaat dit op?’ Ze leken niet eens echt te schrikken dat ik ze betrapte.

Eeuwig zonde

Janneke keek me ijzig aan en zei: ‘Joëlle, ik vind het eeuwig zonde dat mijn zoon met jou getrouwd is. Ik mag jou niet.’ Bart, mijn schoonvader, mompelde dat hij zich daar bij aansloot. Inmiddels was ook mijn man Richard binnengekomen. Vol verbazing keek hij zijn ouders aan. Hij nam me bij de arm, we stapten in de auto en reden naar huis. De dagen erna hebben we heel veel samen gepraat. Richard is nog een keer alleen naar zijn ouders gegaan om te vragen waar hun negatieve gevoelens over mij vandaan kwamen, maar daar werd hij niet veel wijzer van. Ze zeiden dat ze ervan uitgingen dat we snel zouden scheiden en dat het ‘probleem Joëlle’ dan wel opgelost zou zijn.

Goede band

Ik vrees inderdaad voor mijn relatie met Richard. Hij had altijd een erg goede band met zijn ouders en ik ben er niet volledig van overtuigd dat hij mij boven hen verkiest. Hij wil het daar ook helemaal niet over hebben en zegt steeds: ‘Het komt wel goed, schatje!’ Ik zie echter niet op welke manier deze situatie ooit nog beter wordt. Mijn schoonouders hebben gezegd wat ze vinden, daar kan niemand wat aan veranderen. Zelfs Richard niet. Ik houd mijn hart vast.”