Johanna (56): “Ik hoop dat je zelf gaat inzien dat je ziek bent”

Lieve zoon,

Allereerst wil ik graag sorry tegen je zeggen. Het spijt me dat ik jou niet die stabiele basis heb kunnen bieden die je in je jeugd nodig had. Achteraf is het waarschijnlijk niet goed voor jou geweest dat je vanaf je derde levensjaar al aan de ritalin zat – het was het advies van de neuroloog toentertijd. Ook de vechtscheiding met je vader en dat we vier keer zijn verhuisd toen je klein was, zullen geen goede invloed op je hebben gehad. Dat je op je vijftiende in de crisis­opvang terechtkwam, neem je mij nog steeds kwalijk. Weet dat alles wat ik heb gedaan altijd uit liefde was. Want ik hou van je.

Je hebt je nooit begrepen gevoeld, en inderdaad, ik heb het altijd lastig gevonden echt verbinding met jou te krijgen. Als peuter en kleuter was je zo druk en dwars dat de juffen op school zich geen raad wisten met je. Je was piepjong toen je de diagnoses ADHD en PDD/NOS kreeg. Altijd ben je mijn zorgenkindje geweest. Onder mijn handen zag ik je wegglijden richting de goot, het maakte me radeloos en vooral ontzettend machteloos. In totaal heb je op zeven scholen gezeten, maar nergens vond je echt je plek. Dat je al heel lang verslaafd bent en dat het je niet lukt om een normaal bestaan op te bouwen, vind ik heel verdrietig. Volgens jou is dat allemaal niet jouw schuld, dingen liggen altijd aan anderen. “Jullie hebben mij uit de familie gezet”, zeg je soms om mij een schuldgevoel te geven. Dat is absoluut niet zo, dat weet je, je bent altijd welkom hier. Maar jou geld geven of onderdak bieden, dat doen ik en je bonusvader niet meer. Daar helpen wij jou niet mee. Dat gaat alleen maar ten koste van onszelf, hebben we aan den lijve ondervonden.

Ik hoop dat je gaat inzien dat je ziek bent, Maarten. Zo lang jij niet erkent dat je een probleem hebt, zal er niets veranderen. Je was dertien toen je je eerste jointje rookte en bent er daarna nooit meer mee gestopt, geloof ik. Ik weet niet hoeveel joints je op een dag rookt, maar dat het er te veel zijn, weet ik wel. Als je sporadisch bij ons thuis bent, vertrek je soms naar de tuin voor een paar trekjes. Je zegt dat je een functionele gebruiker bent, maar je hebt geen werk en bent officieel dakloos. Je hebt al zo veel baantjes gehad. Steeds weer word je ontslagen omdat jij pertinent geen autoriteit duldt. Ons contact is beperkt, ik weet niet waar je allemaal uithangt, bij welke vriend je nu weer op de bank slaapt. Ik zal je altijd blijven uitnodigen voor feestdagen en verjaardagen, je blijft erbij horen. Maar altijd als je even hier bent, geef je mij en de rest van het gezin vooral het gevoel dat wij jouw programma verstoren.

Verslaving is een familieziekte. Besef je wel dat je de hele omgeving meesleept in jouw problemen? Je zusje, bij wie je een tijdlang mocht wonen, ging haast onderdoor aan jouw manipulatieve gedrag. Geen enkele afspraak met haar kwam je na. Met mij ging het een tijdlang ook helemaal niet goed. Tweeënhalf jaar geleden kreeg ik een burn-out vanwege al mijn zorgen om jou. Wat mij eruit heeft geholpen, is vooral het contact dat ik kreeg met de stichting Moedige Moeders. Ik vond zo veel herkenning en begrip bij andere vrouwen met een verslaafd kind. Het heeft me veel meer rust gegeven. De schuld en schaamte ben ik voorbij. Inmiddels ben ik zo ver dat ik jouw gedrag kan loslaten. Nog steeds wil ik je vasthouden als mijn kind, maar ik weet dat ik jou niet kan helpen. Dat kun je alleen zelf. Ik hoop met heel mijn hart dat je op een dag de kracht daarvoor vindt.

Liefs, mam

Moedige Moeders is een initiatief van moeders die niet langer lijdzaam wilden toekijken hoe kun kinderen te gronde gaan aan excessief drugsgebruik. Zij organiseren onder meer weerbaarheidstrainingen voor moeders van drugsgebruikers. moedigemoeders.nl

Johanna en Maarten heten in werkelijkheid anders. Hun echte namen zijn bekend bij de redactie.