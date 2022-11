Jolanda (51) helpt arme gezinnen aan sinterklaascadeaus: “Ik ben vijf avonden per week aan het inpakken”

Dit doet ze vanuit haar stichting Sint voor elk kind. Wij spraken haar over dit prachtige initiatief.

Hoe is de stichting ontstaan?

“Tien jaar geleden stond ik in de rij bij de kassa. Ik ving op dat de vrouw voor me niet genoeg geld bij zich had. Ze wilde een schoencadeautje van € 2 kopen voor haar kind, maar had maar € 1,60 bij zich. De caissière reageerde hier best bot op. Dat vond ik erg lullig en ik besloot om haar die € 2 te geven. Die vrouw wachtte me buiten op. Ze moest huilen en zei: ‘Dankzij u hebben mijn kinderen toch nog een schoencadeautje.’ Die reactie maakte diepe indruk op me. Diezelfde avond plaatste ik een oproep op Facebook: ‘Ik ga speelgoed verzamelen voor de kinderen die wegens geldgebrek geen sinterklaascadeautjes krijgen. Wie heeft er iets over?’ Een paar uur later stond heel mijn gang vol. Ik benaderde de Voedselbank en stichting Het vergeten Kind om aan adressen van arme gezinnen te komen. Dat jaar bracht ik bij 2500 kinderen een cadeaupakket.”

En hoe gaat het nu, 10 jaar later?

“In het tweede jaar werden het al 5000 kinderen en het jaar erop 7000. Vorig jaar was het iets meer dan 12.500 en dit jaar krijgen 13.789 kinderen een pakket. Inmiddels heb ik een vast team. Met z’n allen zijn we er het hele jaar mee bezig. In februari beginnen we al één avond in de week met inpakken. In mei schroeven we dat op naar twee avonden in de week en vanaf september doen we het vijf avonden per week. Daarnaast werk ik 30 uur per week in de zorg. Op dit moment heb ik vier weken vrij, speciaal voor ‘Sint voor elk kind’, dat doe ik ieder jaar rond deze periode. Mijn vriendinnen nemen ook allemaal ieder jaar hun vakantiedagen in deze periode op om te kunnen helpen.”

Waar komt de drive bij jou vandaan om dit te doen?

“Mijn motto is ‘verander de wereld, begin bij jezelf’. Natuurlijk is het makkelijk om naar de politiek te kijken. Dit zou in een rijk land helemaal niet nodig hoeven zijn, maar ik kan niks aan de politiek veranderen. Wat ik hartverscheurend vind is dat kinderen die geen sinterklaascadeautjes krijgen, niet snappen dat dit komt omdat hun ouders geen geld hebben. ‘Sinterklaas vindt mij niet lief’, denken zij. Voor mij was het sinterklaasfeest vroeger het mooiste moment van het jaar. Ik zie mezelf nog dolgelukkig voor de open haard zitten. Mijn eigen kinderen en kleinkinderen konden we gelukkig dezelfde ervaring geven. Dat gun ik ieder kind. We toveren bij kinderen een lach op het gezicht en bij de ouders nemen we heel even de zorgen weg.”

Wat is je mooiste herinnering van de afgelopen 10 jaar?

“We krijgen ontzettend veel dankbare reacties, maar één moment steekt er met kop en schouders bovenuit. Ik ondersteunde vijf jaar lang een gezin, totdat de kinderen te groot waren voor Sinterklaas. Jaren later won de moeder van het gezin € 1000 in de Staatsloterij. Nietsvermoedend zat ik ’s avonds op de bank, toen mijn deurbel ging. Ik deed de deur open en zag een enorme bos bloemen. Ik kon niet eens zien wie de bos vasthield. Ze kwam achter de bos vandaan en zei: ‘Jolanda, jij hebt altijd voor mij en mijn kinderen gezorgd, nu heb ik € 1000 gewonnen en het eerste wat ik heb gedaan is een bos bloemen voor jou gekocht.’ Toen moest ik huilen!”

Als arme gezinnen jouw hulp willen, hoe komen ze dan bij je terecht?

“Vanaf 1 februari kunnen ze terecht op Sintvoorelkkind.com/aanmelden. Daar vinden ze een aanmeldformulier. Gezinnen moeten een inkomensverklaring laten zien om in aanmerking te komen. Voor dit jaar is het helaas te laat om je aan te melden. We hebben alle pakketten voor dit jaar namelijk al bijna verstuurd, we hebben nog maar 1500 van de 13.789 te gaan.”

Wil jij speelgoed doneren aan de stichting ‘Sint voor elk kind’? Dat kan het hele jaar door, behalve in de maand januari. Neem contact op met Jolanda via de website.

