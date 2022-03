“Louis zei zelf regelmatig dat er over zijn leven wel een boek viel te schrijven”, vertelt Joris in gesprek met Libelle. “Dat zeggen meer mensen, maar de levensloop van Louis grenst aan het ongelooflijke. Hij was de zoon van een prostituee die van hem beviel in een taxi, hem ten vondeling legde voor een kindertehuis en hem later weer terughaalde. Louis groeide grotendeels op bij pleegouders en in internaten. Wie zijn vader was, wist hij niet. Hij raakte verslaafd aan alcohol en gokken, had schulden en op zijn eenentwintigste werd ook nog zijn moeder vermoord.” Na zijn dood hoorde Joris van Louis’ dochter Susan dat hij zelf alvast begonnen was zijn geschiedenis op te schrijven, in zeven brieven aan haar. Joris deelt een van die brieven alvast exclusief met Libelle.

Een indrukwekkende brief uit Het boek Louis

Donderdag 7 oktober 1999

Om alles zo echt mogelijk te laten lijken, gebruik ik de namen en woorden van vroeger. Gore Marie heette niet alleen in het jargon van Marietje zo, maar ook bij kennissen in de buurt. Volgens mijn moeder was Gore Marie een nicht of achternicht van haar. In de verte schijn ik dus toch nog familie te hebben. Naar familie ben ik overigens nooit benieuwd geweest; voor mijn gevoel had ik die niet. Marietje bracht mij zelf naar de familie toe. Het gezin bestond uit Gore Marie, haar man Jan en hun zonen Gerard (14) en Jan (12).

“Voor mij waren er geen regels”

Ik kan me nog goed herinneren dat mijn moeder het vaak had over de grootste brug van Nederland, de Moerdijkbrug, die de verbinding vormde tussen het Westen en Brabant. In mijn latere leven ben ik veel met de trein vanuit Den Haag naar Brabant geweest, en als ik over de Moerdijkbrug reed, moest ik altijd denken aan de tijd die ik nu ga beschrijven. De familie – een soort familie Flodder – woonde op de Slingerweg (ik meen op nummer 23). Dat was een soort achterbuurt, en er vlakbij was een woonwagenkamp. Wanneer je de voordeur door ging, stond je direct in de kamer. Daar waren twee alkoven (nissen in de muur, waarin men in die tijd nog sliep). Gore Marie zat altijd dicht bij de potkachel, alsof ze het aldoor koud had; dan trok ze haar groezelige jurk op tot haar heupen en zat met haar benen en dijen bijna ín de kachel. Die zagen daardoor altijd rood, ze was nét niet verbrand. Voor mij was ze overigens erg aardig. Indertijd werd ik nog Loekie genoemd en ik was daar de prins uit Den Haag.

Ome Jan, de echtgenoot van Gore Marie, was zwaar hartpatiënt. Hij lag dikwijls doodmoe in een van de alkoven. Zijn gemopper, gehoest en gehijg hoor ik nog steeds als ik aan die tijd terugdenk. Gerard had vuurrood haar en een heleboel sproeten. Hij was klein en sprak met een hoge piepstem. Jan, de tweede zoon, was astmatisch en had een lijkbleek gezicht. Hij was weliswaar al groot, maar plaste nog in zijn bed. Achteraf zou je hem zwakbegaafd noemen, maar ik had dat toen niet in de gaten. In dat gezin had Marietje mij ondergebracht. Ver van Den Haag, ver van de Nieuwe Haven. Maar bij Gore Marie was het best fijn. Voor mij waren er geen regels. Gerard was al van de lagere school af en werkte in de Etna-fabriek. Jan ging bijna nooit naar school; hij was vaak ziek en spijbelde ook nog, waar ik ook aan meedeed. Er heerste een en al wanorde in het gezin. Wanneer ome Jan op was, kwamen de buurmannen op bezoek en werd er zwaar gegokt. ‘Petoeten’ noemden ze hun kaartspel. Soms ging dat door tot diep in de nacht. Met rode oortjes stond ik er dan als jochie met mijn snufferd bovenop. Ik kon in dat gezin geen kwaad doen.

“Ik leerde gokken en stelen”

Mijn moeder Marie kwam elke week naar Breda, beladen met cadeaus, gebak en snoep. De hele achterbuurt vierde feest als tante Marie uit Den Haag op bezoek was. Ze bleef soms slapen in een van de alkoven. Marietje was echt de Gulle Fee uit Den Haag en Loekie werd behandeld als de Kleine Prins. Ik heb later in mijn leven nogal eens gegokt. In Den Haag heb ik daar toen ik vijfentwintig was zelfs een tijdje van geleefd. Volgens mij is die goklust in Breda ontstaan. Met de kinderen uit de buurt speelden we al om geld – spelletjes zoals een cent tegen de muur aan gooien. Wie er het dichtstbij lag had gewonnen. Zo werd ik al vroeg met gokken grootgebracht. Het leven was daar best spannend, maar wonder boven wonder ging ik toch nog over op school. Leren heb ik altijd goed gekund.

Wat ik ook in Breda leerde, was stelen. Met Gerard en Jan en nog een paar jongens uit de buurt gingen we kolen jatten. Op de treinrails, een eindje buiten het station in Breda, stonden wagons vol met zakken kolen. ’s Avonds als het donker was slopen we daarnaartoe, braken de deur open en gingen soms een paar keer op een avond heen en weer om zakken vol met ‘cokes’ – dat woord herinner ik me nog goed – eruit te halen. Soms werd een van ons gepakt, maar we hadden afgesproken elkaar onder geen beding te verraden. De potkachel brandde dankzij die gejatte kolen in ieder geval altijd. Ook stonden er weleens wagons vol met zakken eierkolen – van die gladde, glimmende kolen met een eivorm. Die waren toentertijd ‘goud’. Mijn moeder kon erg goed met Rooie Gerard opschieten. Dikwijls dansten ze samen door de kamer. Gore Marie en ome Jan dronken elke dag veel. Wanneer Marietje op bezoek kwam, bracht ze drank mee, wat dan altijd uitliep op een feestje.

“Gore Marie pleegde incest met haar zoon, met Gerard”

Op een dag stond er een politiewagen voor de deur. Rooie Gerard moest mee. Het bleek dat hij met zijn handen niet van de kleine meisjes af kon blijven. De eerste keer bleek het nogal mee te vallen, want Gerard was toen weer snel thuis. Een tijd later stond er weer politie voor de deur. Nu moest niet alleen Gerard mee, maar ook zijn moeder. Naderhand begreep ik van Marietje dat Gore Marie incest pleegde met haar zoon, met Gerard. Nu ik volwassen ben en aan die tijd terugdenk, verbaast dat me helemaal niet. Ikzelf was in die tijd volkomen onschuldig. Schuldgevoel of schaamte kende ik niet. En wat er met Gore Marie en haar zoon aan de hand was, was voor mij abracadabra.

Op een middag kwam ik van school en zag ik voor het huis een politiewagen, met de hele buurt eromheen. Zoals al eerder was gebeurd, bleef ik aarzelend op een afstandje toekijken. Gore Marie en Gerard werden samen met handboeien om in de politiewagen geduwd. Jantje liep jammerend buiten heen en weer. Ome Jan zat verslagen in een stoel buiten. De buren ontfermden zich over Jantje, mij en Ome Jan. Achteraf bleek dat Gerard opnieuw seks met zijn moeder had gehad en zich schuldig had gemaakt aan het aanranden van jonge meisjes (7-8 jaar). Toen ik terugkwam in het huis, nadat Gore Marie en Gerard meegenomen waren, zaten er een man en een vrouw, waarschijnlijk van de kinderpolitie, op mij te wachten. Ik werd ondervraagd. Maar ze vertrokken weer. De volgende dag kwam Marietje mij snel ophalen. De kinderpolitie had mij bijna te pakken gehad. Net zoals in de oorlog was mijn moeder de zogenaamde autoriteiten weer te slim af geweest. De vogel was weer gevlogen.

Dag schat, tot de volgende keer.

