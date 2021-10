Joris Linssen: “Stoppen met ‘Hello goodbye’ was mijn grootste blunder”

Waarom moeten we naar Hello goodbye kijken?

“Omdat we allemaal enorm verlangen naar die omhelzing op het einde. Daar hunkeren we naar in coronatijd. Als je eenmaal de verhalen hebt gehoord, is het wel goed om te zien dat ze elkaar in de armen kunnen vallen zonder mondkapje…”

Wat is voor jou de grootste uitdaging bij dit programma?

“Om fris te blijven. Ik presenteer het programma al vijftien jaar en dan mag je niet verslappen. Gelukkig word ik nog steeds verrast door de fantastische verhalen.”

Wat heb je geleerd van de lockdownperiode?

“Dat je in de chaos van het dagelijks leven weleens vergeet dat de mensen die het dichtst bij je staan het belangrijkst zijn. Mijn dochters, die op kamers driehoog achter in Amsterdam wonen, kwamen bij ons schuilen. Dat was heerlijk.”

Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?

“Koester je collega’s. Je maakt een programma, voorstelling of liedje niet alleen. Besef altijd dat je het samen doet.”

Waar kun jij wakker van liggen?

“Van geniale ideeën. Die schrijf ik dan op in een kladblokje naast mijn bed. ’s Ochtends denk ik dan vaak: was dat alles?”

Wat is het laatste appje dat je hebt gestuurd?

“Mijn manager stuurde een filmpje van TV-toppers (een nieuw tv-programma over de meest memorabele televisiefragmenten, red.), waarin Marlijn Weerdenburg vertelt dat ze was volgeschoten van een fragment van Taxi (dat Linssen van 2001 tot 2006 presenteerde, red.). ‘Wat een mooie woorden van Marlijn’, appte ik.”

Welke belangrijke keuze heb je recent gemaakt?

“Om vanwege corona een solovoorstelling te maken. Enorme klus, maar ik ga het doen.”

Op wie zou jij wat meer willen lijken?

“Op niemand, ik heb liever de illusie dat ik uniek ben.”

Wat is de grootste blunder die je hebt gemaakt?

“Stoppen met Hello goodbye. Gelukkig kon ik de blunder een paar jaar later herstellen.”

Wat is het belangrijkste dat je van je moeder hebt geleerd?

“Je moet je kinderen overladen met liefde en ze hun eigen fouten laten maken.”

Wat is je mooiste jeugdherinnering?

“Op een dag hoorde ik gestommel in de garage. Ik voelde me net James Bond toen ik ging kijken, zeker toen ik er een man met een lange baard vond die lag te slapen. Hij bleek een oude kennis van mijn ouders te zijn die na een wereldreis met een woonwagen midden in de nacht was aangekomen, ons niet wilde wakker maken en in de garage was gekropen.”

Waar fiets jij voor om?

“Om verveling tegen te gaan. Ik vind dat je nooit de kortste route moet nemen, maar altijd een nieuwe moet uitproberen.”

Wat zou je je jongere zelf mee willen geven?

“Zoals Barry Stevens zei: ‘Altijd blijven doorgaan.’”

Waar ben jij het meest trots op?

“Op mijn dochters en mijn pleegkinderen.”

Welk talent zou je graag willen hebben?

“Viool kunnen spelen.”

Wat is jouw slechtste gewoonte?

“Het obsessief tellen van de eerste zeven slokken water van de ochtend. Soort bijgeloof.”

Welk boek heeft grote indruk op je gemaakt?

“The world according to garp van John Irving. Als jongen vond ik het fascinerend.”

Wie heb je de afgelopen 24 uur op de lippen gekust?

“Mijn vrouw.”

Waar geef je te veel geld aan uit?

“Aan een krakkemikkig huisje dat ik ooit heb gekocht. Alles blijft kapotgaan en reparaties vallen altijd duurder uit.”

Waar heb je het laatst om gehuild?

“Om een appje van m’n vader. Hij begint aan een reeks pittige behandelingen in het ziekenhuis en bedankte mijn zus en mij voor de steun: ‘Ik hou van jullie, schatjes.’ Daar schoot ik van vol.”