José (83) gaat drie keer per week naar de sportschool: “De hele dag tv kijken? Ik moet er niet aan denken!”

Als je de trap van sportstudio StudioMaXX in Berkel en Rodenrijs oploopt, valt ze meteen op, de 83-jarige José. Met haar blauwe shirt en zwarte legging fietst ze fanatiek op een hometrainer. In niets lijkt ze op de vrouw die net achter een rollator het pand is binnengelopen. José mag dan wat ouder en slechter ter been zijn, het weerhoudt haar er niet van om te doen wat ze het liefste doet: sportief bezig zijn. Lopen gaat moeizaam, maar arm- en beenoefeningen lukken nog wel.

José is drie keer per week in de sportschool

Drie keer per week verkast ze naar deze sportschool om fit te blijven. En als ze hier niet is, dan beweegt ze voor de eigen beeldbuis bij het programma Nederland in beweging.

Sportief is ze altijd al geweest. Op haar 18de deed ze aan atletiek. “Maar ik had van die lange benen, dus ik kon niet zo snel starten.” Dus leek tennis de beste oplossing, de sport waarmee ze op haar 35ste begon. “Ik werd helemaal enthousiast. Je bent buiten, staat lekker tegen die bal aan te meppen. Het is gewoon een leuke sport.” Lange tijd geleden ging ze met haar familie karten. “Dat vond ik ook heel leuk. Maar het was geen gezicht hoor: ik met zo’n helmpje op.” Ook ging ze vaak met hen skiën in Zwitserland.

De afgelopen jaren is ze zich meer gaan toeleggen op het leven in de sportschool. Ook op deze dag is ze enthousiast in de weer. Eerst de armen, die ze professioneel van beneden naar boven beweegt. Haar spierballen zwellen op, ook al omschrijft ze die zelf meer als ‘kippenvelletjes’. Dan op naar de benen, die ze tegen een grote plaat aan zet en van voren naar achteren beweegt. Om vervolgens nog even mee te doen met een bijeenkomst van de ‘Golden Girls’, die als groepje allerlei oefeningen doen. Met een blauwe bal tussen haar benen gooit ze haar heupen omhoog. Niet zonder enige tegenzin overigens, het liefste doet ze zelfstandig krachttraining.

Kanker en twee nieuwe heupen

Het is bijzonder om te zien, al helemaal als je beseft dat José het een en ander heeft meegemaakt. Als je haar vraagt wat voor blessures ze allemaal heeft gehad, zijn het er bijna te veel om op te noemen. “Ik heb in het ziekenhuis gelegen met een blindedarmontsteking en heb twee keer kanker gehad”, vertelt ze. Zes jaar geleden raakte ze ernstig geblesseerd aan haar heupen. Ze werd geopereerd, waarna ze moest stoppen met haar grootste hobby: tennissen. Met de sportschool ging ze wel door, met twee nieuwe heupen.

Of ze er ooit over gedacht heeft om het bijltje erbij neer te gooien? “Ik heb het nodige gehad, maar ik heb nooit gedacht aan stoppen. Je kunt wel bij de pakken neer gaan zitten, maar dat lost niets op. Ondanks alles blijf ik sporten. En dat kan ook, als je de discipline maar hebt.”

José krijgt steun en loftuitingen van de sportschool

Anita Gergescu, baas van de sportschool, is supertrots op haar. “Ik vind het geweldig dat ze dit nog doet ondanks alle beperkingen waar ze mee te maken heeft gehad. Ze is echt een voorbeeld voor anderen.” Van alle loftuitingen wil José zelf overigens niks weten, ze sport gewoon omdat ze het leuk vindt en hoeft niet zo nodig op de voorgrond. “Zo’n soort interview doe ik niet nog een keer.”

De sportfanaat wil andere ouderen vooral meegeven dat ze in beweging moeten blijven. “Ik begrijp dat het een uitdaging is, omdat het soms een beetje pijn doet of je geen zin hebt. Ik heb ook niet altijd zin, maar ik doe het toch.” José blijft intussen fanatiek verder bewegen. “De hele dag tv kijken? Ik moet er niet aan denken. Dan word je toch helemaal gestoord? Zolang het kan, ga ik door.”

Bron: AD