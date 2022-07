José Roodenburg (58): “Wat zal mijn moeder verrast zijn als ze mij hier ziet staan”

José Roodenburg

• 58 jaar

• gastouder en docent Tai Chi

• 29 jaar getrouwd met Michiel

• twee dochters (27 en 23)

• lengte: 1.60 m.

• kledingmaat: 38

José

“Ik heb lang de mantelzorg voor mijn moeder gedaan. Vorig jaar is ze opgenomen in een verzorgingshuis. Moest ik eerst van alles regelen en doen, nu is het vooral koffie drinken en lekker kletsen. Ook al deed ik het met liefde, ik heb nu minder zorgen. Elke keer als ik op bezoek ga, neem ik de Libelle mee. Mijn moeder is vijftig jaar abonnee geweest en dat heb ik nu van haar overgenomen. Wat zal ze verrast zijn als ze me in het blad ziet staan!”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over José “José heeft prachtig vol haar met zigzagkrullen. Het is wel iets te lang, dat past niet zo goed bij haar lichaamslengte. Daarom heb ik een kortere, vrouwelijke coupe geknipt met een wat duidelijker vorm die ook heel mooi is als José haar haar glad föhnt. De ponylok geeft een ondeugend effect en legt meer nadruk op de wenkbrauwen. Een poedertje van INGEbrows is dan ook onmisbaar.”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over José “José houdt van kleding die lekker zit, maar er ook mooi uitziet. Omdat ze lesgeeft in Tai Chi heb ik een sportieve set voor haar meegenomen die ze zowel casual kan dragen als tijdens Tai Chi. De set is van travelstof, een comfortabel materiaal dat lekker meerekt en niet kreukt. Een oversized blazer is een goede manier om een outfit net wat gekleder te maken. Zo kun je meteen vanuit de sportles door naar je afspraak.”

Jurk met print € 179,95 (Summum Woman), sleehakken € 275,- (Ivylee), rieten tas € 17,99 (C&A) Top € 79,95 en broek met print € 109,95 (Expresso), blazer € 89,95 (Zara), sleehakken € 265,- (Ivylee) Jumpsuit € 49,99 (Mango), loafers € 235,- (IvyLee), tas € 130,- (Guess)

Een week later

“Ik heb veel complimenten gekregen over mijn kapsel. Zelf ben ik er ook erg blij mee, de kleur ziet er natuurlijk uit en door de make-up worden mijn ogen mooi geaccentueerd. En wat heeft Liselotte een verrassende setjes voor me uitgezocht! De jumpsuit vind ik een schot in de roos, net als de jurk en het pak in travelstof. Eigenlijk zou ik alles wel willen hebben.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass.) en Sylvana Koster (ass.). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur en visagie Kayleigh en Anouk. | Met dank aan INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en ILIA. | Fotografie: Jeannette Huisman.