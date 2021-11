José: “Van een opgewekte Hollandse knul met gekke schoenen is Hugo de Jonge veranderd in een zorgelijke kerel met een louche baard”

Bladenmaker en journalist José Rozenbroek is een nieuwsjunk. Elke week schrijft ze voor Libelle een column over wat haar opvalt en waarover ze zich opwindt.

Een paar weken geleden was ik op een bijeenkomst waar demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge een toespraak hield. Hij droeg een donkerblauw pak, een donkerblauwe das op een wit overhemd en knalblauwe schoenen. Ik keek gefascineerd naar zijn lichaamstaal: hij draaide op zijn hakken van links naar rechts, zijn hoofd en zijn opgeheven handen, palmen naar boven, bewogen op hetzelfde ritme mee. Het zal vast ingestudeerd zijn met een mediacoach - “Op die manier maak je contact met de mensen, Hugo” - maar hij leek vooral op een purser die in het gangpad van een vliegtuig de reizigers de veiligheidsvoorschriften uitlegde. Hij kwam sympathiek over, geestig zelfs, en op een gegeven moment ook een beetje smekend. Het kwam erop neer dat hij aan ons, een hoop journalisten bij elkaar, vroeg of we hem en zijn collega’s een beetje wilde vertrouwen. Of we een beetje met hen mee konden denken. Met die smeekbede was hij aan het verkeerde adres: een van de collega’s van de krant legde hem vriendelijk uit dat journalisten altijd een gezond soort wantrouwen moeten koesteren jegens politici en de rest van de wereld. Dat hun taak was de macht te controleren, en niet om die bij voorbaat te vertrouwen. Daarop keek Hugo beteuterd.

Opeens had ik medelijden met hem. Hij is ook maar een omhooggevallen onderwijzer, een ambitieuze domineeszoon die op een dag minister werd en die dankzij een uit het niets opgedoken, kwaadaardig en hardnekkig virus opeens de rottigste maatregelen aan het volk moet zien te verkopen. Wat hem lang niet altijd even goed afgaat. Van een opgewekte Hollandse knul met gekke schoenen is hij in een paar jaar tijd veranderd in een zorgelijke kerel met een louche baard die de schaduwen onder zijn ogen niet kan verhullen; integendeel, ze lijken met de dag donkerder worden. En, let maar eens op, als hij de corona-ellende moet uitleggen, doet hij dat zonder met zijn ogen te knipperen, alsof hij door oververmoeidheid en nachtenlang doorhalen in trance is geraakt.

Mag je als journalist medelijden hebben met politici? Misschien niet, misschien mogen we slechts met gezond wantrouwen hun handel en wandel bekijken, onderzoeken en beoordelen. Het is in dat geval maar goed dat ik geen parlementair verslaggever ben geworden, want ik kan soms bevangen worden door diepe deernis, ook al heb ik niks met de overtuigingen van de man of vrouw in kwestie. Ik kan me een druilerige maandagochtend herinneren, dat ik rondliep op een doodstille Père Lachaise, de beroemde begraafplaats in Parijs. Opeens dook Wilders op tussen de grafstenen, met zijn vrouw aan zijn arm en een stelletje bewakers op een paar meter afstand achter hen aan slenterend. Wilders is politiek gezien allerminst mijn vriend, maar ik vond het zo treurig dat hij zelfs daar nog bewaakt moest worden, dat ik hem het liefst bemoedigend had toegeknikt. Maar dat deed ik niet, net zomin als ik Hugo de Jonge even een empathisch kneepje in zijn arm heb gegeven.

Ieder zijn vak hè.