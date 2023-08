José: “‘Vinden jullie mij een vervelend, irritant mens?’ vraag ik plompverloren”

José Rozenbroek stelt haar vriendin en dochter een vraag, waarvan ze het antwoord schuwt.

Na mijn vakantie voeg ik me maar moeilijk weer in het gareel van alle dag. Ik heb geen zin in werken, de zon schijnt en de vrijheid lonkt. Op een late namiddag ga ik naar de film Barbie en als ik weer naar huis fiets, schater ik nog om alle vileine grappen en geestigheden die in de film verstopt zitten. Vooral om al die karikaturale gewichtige mannetjes ‘in de echte wereld’ moet ik erg lachen.

Wat kunnen mensen toch vervelend zijn, denk ik. En wat raar eigenlijk, peins ik, dat ze dat vaak helemaal niet door hebben. Dat ze ongetwijfeld zichzelf de allergeweldigste mensen op aarde vinden. Heb je ooit iemand over zichzelf horen beweren: ja, ik ben een etterbuil, vervelend, lastig, naar en onsympathiek?

Opeens gaat er een schokje door me heen: misschien ben ik ook wel een bloedirritant mens en weet ik dat helemaal niet van mezelf! Ik weet wel dat mijn zus Els, god hebbe haar ziel, zo over mij dacht, maar dat nam ik niet serieus. Met haar lag ik mijn halve leven overhoop en ze was, vond ik, nogal zelfgenoegzaam en vooringenomen.

Maar wie weet had ze wel gelijk!

Een paar dagen later ga ik naar het strand met mijn jongste en mijn vriendin R.. R. en ik kennen elkaar al vanaf dat ik negentien ben, ze is een stuk ouder en wijzer dan ik. Ze kent me door en door, net als mijn dochters. We drinken eerst thee en een uur later, als de zon wat lager zakt en zilveren banen door het water trekt, bestellen we een Aperol Spritz.

Vooruit, omdat het nog een beetje vakantie is.

“Vinden jullie mij een vervelend, irritant mens?” vraag ik plompverloren.

Ze kijken me verbaasd aan. Ik vertel over het blikseminzicht dat me gisteren trof.

Ze zijn even stil. Best lang eigenlijk.

Dan zegt R. langzaam: “Je kan vervelend en irritant zijn.”

Jongste zwijgt. Dan zegt ze: “Als je me het tien jaar geleden had gevraagd, dan had ik misschien wel ja gezegd. Maar je bent echt veel leuker geworden, mam. Relaxter. Milder.”

R., voorzichtig: “Je kan nogal doordraven. En je bent lichtgeraakt.”

“En dat driftige van je!” Jongste lepelt met smaak wat anekdotes uit het verleden op waarin ik uit de bocht vloog en de meiden bang voor me werden.

Ik zuig door mijn rietje langs borrelende ijsblokjes het laatste restje Aperol Spritz op. Mond houden nu. Ik heb zelf erom gevraagd.

R.: “Maar je durft ook de confrontatie aan te gaan als iets je dwarszit. Dat durf ik weer niet, ik ben meer van het harmoniemodel. Ik laat veel dingen ongezegd. Ook niet echt handig.”

Dan zegt ze troostend: “Ach, weet je, we houden gewoon van je. Dat is het mooie van houden van: dat je iemand neemt zoals zij of hij is, met al zijn vervelende kantjes.”

De volgende dag krijg ik zomaar uit het niets een appje van jongste: “Ik vind je lief mam.”

Ja ja. Lief. En best ook bloedirritant, zo weet ik nu.