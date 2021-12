José: “Zo’n dokter verdient een kamer met uitzicht. En alle dagen de lekkerste kroketten van de hele stad”

Bladenmaker en journalist José Rozenbroek is een nieuwsjunk. Elke week schrijft ze voor Libelle een column over wat haar opvalt en waarover ze zich opwindt.

Altijd angst

M gooit een bom in de vriendinnengroepsapp: ze heeft borstkanker. ‘Niet de kwaadaardigste heb ik begrepen.’ Volgende week wordt ze geopereerd.

Hoe lang is het geleden dat ik in een zaaltje in hotel Krasnapolsky zat, waar Astrid Joosten een Pink Ribbon-middag over borstkanker presenteerde? Ik denk een jaar of twaalf. Aan de journalisten in de zaal vertelde ze dat een op de acht vrouwen ooit in haar leven borstkanker krijgt. Een op de acht! ‘Dat betekent’, zei ze, ‘dat iedereen wel een moeder, dochter, zus, vriendin, collega, buurvrouw heeft die deze rotziekte heeft of heeft gehad.’

Ik zat op een roze stoeltje in het publiek en dacht: gek, ik ken helemaal niemand met borstkanker.

Nog geen drie maanden later meldde een van mijn beste vriendinnen dat er een tumor van 5 centimeter in haar rechterborst was gevonden. Een jaar van operaties, radiotherapie en chemo’s volgde. Ik raakte vertrouwd met de gangen in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, ik keek vanachter een raam mee hoe ze werd bestraald, ik leerde termen kennen als poortwachtersklier, lymfoedeem, mamaprint. Ik zag hoe haar krullen uitvielen en ze door de hormoonpillen in één klap in de overgang raakte en de godganse dag besprongen werd door opvliegers. Langzaam maar zeker werd ze weer beter, maar nooit meer helemaal dezelfde, want altijd schuilt nu angst in haar.

Na haar volgden nog verschillende vriendinnen, collega’s en kennissen, ieder met hun eigen verhaal en ziekteverloop. Elke keer weer dacht ik beschaamd aan dat roze stoeltje in dat zaaltje en mijn onnozelheid van toen.

Dokter D

M komt eten, samen met vriendinnen J en C. Ook J heeft borstkanker gehad, zes jaar geleden, en ze kan precies vertellen wat M te wachten staat. M vertelt dat ze bang is, maar ook weer niet heel erg bang, omdat ze een dijk van een chirurg heeft getroffen. Dokter D had haar de eerste keer verheugd ontvangen met de woorden: “Wat heb jij een gewéldige start, zo’n kleine tumor kom ik zelden tegen! Die gaan we snel onschadelijk maken.”

J blijkt dezelfde chirurg te hebben gehad. “Dokter D is de beste”, zegt ze tegen M. “Ze haalt vakkundig die tumor weg en zorgt er ook nog eens voor dat je straks niks meer van het litteken ziet.”

J vertelt dat ze bij de jaarlijkse controle altijd met haar dochters komt, haar zus en haar beste vriendin, en dat ze daarna opgelucht garnalenkroketjes gaan eten bij café de Ysbreeker.

Toen J op een dag aan dokter D vertelde dat er een hele delegatie op de gang zat te wachten op witte rook en kroketten, had dokter D. hongerig gezegd: “O, ik wil mee met jullie naar buiten en ook garnalenkroketten eten en vieren dat de uitslag goed is. Ik zit hier de hele dag in dit ziekenhuis en zie alleen aan de mensen hun schoenen wat voor weer het is.”

Zo’n dokter, met zulke vaardige handen en zo’n gevoel voor humor - zo’n dokter verdient een kamer met uitzicht. En alle dagen de lekkerste kroketten van de hele stad.