Judith (40) brengt haar dochter vrijwillig naar een pleeggezin: “Het helpt mij een betere moeder te zijn”

“Per dag heb ik maar twee ‘goede’ uren. Door mijn hersenletsel heb ik problemen met concentreren en kan ik prikkels niet goed verwerken. Fel licht of geluid is heel hinderlijk en ik heb geheugenproblemen. Daar komt diabetes en artrose bij en alles bij elkaar zorgt ervoor dat ik altijd erg moe ben. De gewone dagelijkse dingen zoals Rosa naar school brengen, boodschappen doen en eten koken zijn eigenlijk al te veel.

Op het randje van instorten

Rosa’s vader is niet in beeld en hulp in de vorm van opa’s en oma’s is er niet. Mijn vader is al jaren ernstig ziek en mijn moeder woont aan de andere kant van Nederland of in Spanje. Ik sta er dus alleen voor. Toen Rosa ongeveer anderhalf jaar was, ging het niet goed, ik stond echt op het randje van instorten. Ik heb contact opgenomen met het centrum voor Jeugd en Gezin. Ik had hulp nodig, al had ik geen idee op welke manier. Zij kwamen met de optie voor een pleeggezin.

Parttime pleegzorg

Mijn eerste reactie was nee. Ik wilde absoluut niet dat Rosa uit huis zou gaan. Dat af en toe een weekendje ook een optie was, wist ik niet. Vaak hoor je verschrikkelijke verhalen als het gaat om pleegzorg; over kinderen die niet meer thuis kunnen wonen omdat het echt niet goed gaat. Ik wilde Rosa helemaal niet kwijt, maar ik wist wel dat parttime pleegzorg mij ging helpen om een betere moeder voor haar te zijn.

Kwetsbaar

Natuurlijk vond ik de eerste keren dat ze naar het pleeggezin ging lastig. Ten eerste gaf ik toe dat ik het zelf niet meer redde. Dat voelde kwetsbaar. Ten tweede gaf ik haar mee aan onbekende mensen.

Gelukkig ging alles goed, zowel bij Rosa’s eerste pleeggezin als bij de tweede waar ze nu al zo’n anderhalf jaar logeert. Bij vrijwillige pleegzorg kun je bepaalde wensen met betrekking tot het pleeggezin aangeven en je bepaalt na de eerste kennismaking of je het ziet zitten of niet. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat ook alleenstaanden of mensen zonder kinderen pleegouder kunnen worden. Daarom wil ik mijn verhaal vertellen: er is een tekort aan pleegzorg. Ik heb een halfjaar gewacht op een pleeggezin.

Schuldgevoel

Naast het toegeven dat ik het niet redde, voelde ik me schuldig tegenover Rosa. Ik was bang dat ze het gevoel zou hebben dat ze te veel is en daarom weg ‘moest’. Gelukkig heeft ze dat niet en kijkt ze juist altijd uit naar het logeren. Haar pleegouders zijn ontzettend lief en ze heeft een pleegzus waar ze echt een band mee heeft. Als Rosa daar is stuurt haar pleegvader me veel berichtjes en foto’s en andersom doe ik dat ook als Rosa gewoon thuis is.

Als Rosa bij haar pleeggezin is, rust ik veel en probeer ik klusjes te doen waar ik anders niet aan toe kom. Ik zit in een revalidatietraject waarin ik leer beter om te gaan met mijn beperkingen. Zo heb ik wekelijks zo’n negen medische afspraken, dat is veel. Eigenlijk zijn die twee weekenden dat Rosa naar het pleeggezin gaat niet genoeg om ervoor te zorgen dat ik niet over mijn grenzen ga, maar ik zou het heel verdrietig vinden als ze elk weekend weg zou zijn. Naar de toekomst probeer ik niet te veel te kijken. Beter word ik niet, dus wat dat betreft zal er niet veel veranderen. Wel wordt Rosa natuurlijk ouder en zelfstandiger, waardoor het wat makkelijker zal zijn.

Dankbaar

Ik ben de pleegouders van Rosa dankbaar voor de liefde en aandacht die ze haar geven. Toen ze vorig jaar jarig was, middenin de lockdown, kwam alleen mijn moeder op haar verjaardag. Meer mensen kon ik door mijn ziekte niet ontvangen. Haar pleegouders vierden haar verjaardag op een andere dag. Ze maakten er echt een feestje van: er kwamen veel mensen langs om voor Rosa te zingen en cadeautjes langs te brengen. Ik kan haar dat niet geven en natuurlijk doet dat pijn, maar ik vind het heel mooi dat zij het wel kunnen en doen.

Familiekerst

Dit jaar is Rosa tijdens de kerstdagen bij haar pleegouders. Dat kwam zo uit in het schema en ze vroegen of ik dat goed vond. Ik ben blij voor Rosa. Ik heb geen familie waarmee we groots kerst kunnen vieren. Daar krijgt ze een echte familiekerst met een diner. Zelf doe ik die dagen gewoon alsof het geen kerst is. En als Rosa weer thuiskomt vieren we met z’n tweetjes onze eigen kerst.”