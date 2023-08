Julia (43) werd op de familievakantie ingezet als oppas: “Mijn stiefzus zat zelf te lunchen in de strandtent”

De vader van Julia (43) nodigde haar uit voor een vakantie op Curaçao. Ook zijn nieuwe vriendin, haar kinderen, hun partners en de kleinkinderen gingen mee. Wat een droomtrip had moeten zijn, werd de ergste vakantie van Julia’s leven.

Hannah König Getty Images

“Mijn ouders zijn zeven jaar geleden gescheiden. Het contact met mijn vader is minimaal, ik spreek hem af en toe, maar we komen niet vaak bij elkaar over de vloer. Tijdens een barbecue stelde hij twee jaar geleden zijn nieuwe vriendin en haar twee volwassen dochters en hun gezin aan mij voor.

Mijn vader wilde zijn pensioen groots vieren. Zijn droom? Met z’n allen twee weken naar een luxe resort op Curaçao. Ik dacht meteen: dit moet ik niet doen. Ik zat met een burn-out thuis, leefde van een uitkering en had een lege spaarrekening. Zo’n vakantie kost veel geld, dus het leek me onverstandig om mee te gaan. Mijn vader wist van mijn financiële situatie, want hij steunde me elke maand met een klein bedrag. Hij zei dat ik me over geld geen zorgen moest maken, dat hij me financieel graag wilde helpen en hoopte dat ik mee zou gaan, want dan was het nieuwe ‘gezin’ compleet. Vrienden moedigden me ook aan, omdat ik de ontspanning goed kon gebruiken, dus besloot ik mee te gaan.

Met vijf kinderen in het zwembad

Toen we aankwamen bij het fantastische privé-appartementencomplex wilden de vijf kleinkinderen van de nieuwe liefde van mijn vader uiteraard meteen het zwembad in. Ik hoorde Fleur, een van de dochters, tegen haar kinderen zeggen: ‘Julia wil vast wel met jullie zwemmen!’

Voordat ik het wist, lag ik in het water en was ik vijf kinderen van 2, 5, 6, 7 en 9 aan het vermaken. Ze deden duikspelletjes en hadden de grootste lol, maar na een uur was ik er wel klaar mee. De ouders? Nergens te bekennen. Als een kinderoppas banjerde ik die middag met vijf kinderen rond, terwijl hun ouders aan een koud drankje zaten. Er kon zelfs geen bedankje vanaf, het was vanzelfsprekend voor ze dat ik me over de kinderen ontfermde.

Als we op een terras wat dronken, waren de drie stellen met elkaar aan het praten. Ik probeerde me in het gesprek te mengen, maar elke poging mislukte. Niemand vroeg aan mij hoe het met mij ging, zelfs mijn eigen vader niet. Ze hadden het over de kinderen, verbouwingen en de vakanties die nog op de planning stonden. Ik voelde me het vijfde wiel aan de wagen. Ik twijfelde ik aan mezelf: wat deed ik verkeerd? Waarom vonden ze me niet aardig? Waarom vroeg niemand hoe het met mij ging?

Eenzaam in het restaurant

Mijn vader en zijn vriendin wilden elke avond in hetzelfde restaurant eten, waar bekende gerechten op de menukaart stonden en de Hollandse hits uit de speakers knalden. Niet mijn smaak, maar ik zei hier niets van. Omdat ik niet veel geld te besteden had, bestelde ik meestal een goedkoop gerecht. Ik ging ervan uit dat iedereen zijn of haar eigen deel zou betalen. Terwijl ik aan een ginger ale en een kop soep zat, vloeide aan de andere kant van de tafel rijkelijk de wijn en werden de duurste entrecotes op tafel gezet. Aan het einde van iedere maaltijd was het hetzelfde liedje: Julia kon wel even met de kinderen spelen.

Toen ik op een middag met vijf stuiterende kinderen de zee uitkwam, ontdekte ik dat de rest al uitgebreid zat te lunchen in een strandtent. Mijn boze stiefzuster was aan het videobellen met een vriendin in Nederland en liet de azuurblauwe zee zien, terwijl ik haar hoorde zeggen: ‘Het is zo fijn dat er een kindermeisje mee is, zo kan ik zelf een beetje ontspannen!’ Ik wist niet wat ik hoorde, maar het bevestigde wel dat ik niet gek was.

Net Mary Poppins

Zelfs de dame die het appartement aan ons verhuurde was het opgevallen. Zij kwam op een dag naar me toe en zei: ‘Ik vind het zo naar om te zien hoe het er in jullie familie aan toe gaat; je bent net Mary Poppins!’

Ik kon wel janken dat ze zag hoe het zat en dat steunde me enorm. Met haar heb ik ‘s avonds tot laat buiten gezeten en mooie gesprekken gevoerd: zij was geïnteresseerd, wilde me het eiland laten zien en gaf me tips. Dankzij haar kon ik de twee weken volmaken; als zij er niet was geweest, vrees ik dat het was uitgelopen op een knallende ruzie.

Halverwege de vakantie besloot ik mijn eigen plan te gaan trekken. De volgeplande dagen en het zorgen voor de kinderen trokken me leeg; ik was doodmoe. Ik zei geregeld dat ik even ging rusten, dan ging ik mediteren in mijn hotelkamer. Ook zocht ik op wat ik zelf graag wilde zien en doen, zoals een streetart tour en een bezoek aan een museum in Willemstad. Ik trok me terug en dronk in mijn eentje een ijskoffie om op te laden. Ik legde ze ook uit waarom ik deze keuze maakte. Dit werd door de groep niet gewaardeerd: Fleur zei dat ik de rest van de groep tot last was als ik me afzonderde, ze vond het asociaal gedrag. Ik denk dat ze vooral de nanny miste.

Rekening van mijn vader

De dag dat het vliegtuig terugging, was ik zo gelukkig. Eenmaal terug in Nederland is er nooit meer met één woord over de vakantie gerept. Op Instagram werden gelukzalige kiekjes gedeeld van onze familie op de mooiste witte stranden. Voor de buitenwereld was het een perfecte vakantie.

Ik schrok me kapot toen mijn vader me een rekening stuurde. Alle excursies, lunches en etentjes waren gesplit; het had geen enkele zin dat ik twee weken lang had opgelet dat ik geen dure cocktails had genomen, want ik moest nu evenveel betalen als de andere stellen. Mijn vader vond het maar ondankbaar dat ik daarover begon.

Het is pijnlijk, maar ik besef nu dat ik mee ben gevraagd om mijn vaders gezinsgeluk compleet te maken op de vakantiefoto’s. Sinds onze trip naar Curaçao heb ik hem niet meer gezien. Ik wil het gesprek graag met hem aangaan, maar hij staat hier niet voor open. Wat ik ervan heb geleerd, is dat ik nooit meer met familie op vakantie ga. Ik blijf deze zomer lekker in Nederland.”