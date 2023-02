Karen (49): “Ik wist dat ik veel mensen pijn zou doen als ik voor hem koos”

Karen (49): “Toen ik bijkwam uit de narcose na mijn borstamputatie, zaten mijn twee kinderen en mijn grote liefde aan het voeteneind van mijn bed. Hij pakte mijn hand en zei: ‘Ik ga nu je moeder bellen – ik vind dat zij hier bij jou moet zijn.’ Hij belde en zei: ‘Ik denk dat we het verleden moeten laten voor wat het is. Ik zit nu bij jouw dochter in het ziekenhuis en ik vind dat jij hier ook hoort te zitten.’ Mijn moeder kwam en vanaf dat moment accepteerde ze hem en het feit dat we samen een relatie hebben.

Hij is het nog steeds

Ik ontmoette hem toen ik als twintiger in een herenmodezaak werkte waar hij vaak langskwam als vertegenwoordiger. Ik vond hem toen al heel leuk, maar beiden hadden we een relatie. Jaren later liep ik met mijn kinderen en hond over straat toen ik vanaf een steiger ineens mijn naam hoorde roepen. Het was ‘mijn’ kledingagent, die inmiddels huizen renoveerde. Ik zag hem en in een split-second wist ik: hij is het nog steeds. Een paar jaar geleden hadden mijn man en ik grote problemen met onze verbouwing. Dat kwam ‘mijn kledingagent’ ter ore en hij schoot te hulp; omdat wij elkaar al zo lang kenden, wilde hij ons wel helpen.

Iedereen keerden zich tegen me

Tijdens de verbouwing werd steeds duidelijker dat we van elkaar hielden. Ik wist dat ik veel mensen pijn moest doen als ik voor hem zou kiezen. Ik wist ook dat ik mezelf het meeste pijn zou doen als ik niet voor hem zou kiezen. Ik heb mijn gezin opgebroken en een jaar later zijn we gaan samenwonen. En dat hebben we geweten: familie en vrienden keerden zich tegen me, mijn moeder voorop.

Zwaar jaar

Eigenlijk waren we nog maar net echt samen toen ik borstkanker bleek te hebben. Toen we die diagnose hoorden, hebben we samen vreselijk gehuild, maar het eerste wat hij zei was: ‘Dit gaan we samen doen. Wat er ook gebeurt, je bent en blijft een mooie vrouw voor mij.’ Het afgelopen jaar was zwaar, maar we zijn nog meer naar elkaar toegegroeid. Drie weken nadat mijn chemo’s en bestralingen klaar waren, zijn we samen naar het Lago Maggiore in Italië gegaan, de plek waar we allebei idolaat van zijn. Daar heb ik voor het eerst mijn pruik afgezet. Over een paar maanden word ik vijftig en reken maar dat ik een feestje ga geven. Het leven is mooi.”