Karen (57) had een interieurwinkel en is nu sluiswachter: “Ik loop fluitend rond op mijn werk, ook als het vriest”

“Toen ik op een lentedag met mijn vriend door een sluis in Gouda voer, zag ik daar een vrouwelijke sluiswachter. Opeens viel het kwartje: dát was wat ik wilde. Ik zocht naar een baan die ik tot mijn pensioen met plezier zou kunnen doen. Werken bij het water past perfect bij me. Ik heb achttien jaar met veel plezier in mijn interieurwinkel gewerkt. Ook het administratieve deel deed ik altijd met veel plezier. Zeker wanneer klanten tevreden waren, was mijn voldoening groot. Toch merkte ik steeds vaker dat de winkel veel van me vroeg. Als ik op vakantie ging, moest mijn telefoon altijd aan staan. Want voor hetzelfde geld stond net een van mijn stoffeerders op het punt bij iemand te gaan meten terwijl de vloer nog niet droog was. Dan moest ik snel puzzelen en gooide ik de hele planning om. Ik vond het fantastisch, maar het was wel veel. Ik stond altijd ‘aan’. Steeds vaker dacht ik: ik zie me dit niet tot aan mijn 67e doen. Dat red ik gewoon niet.

Echt iets voor mij

Als ik water zie, kom ik tot rust. Mijn ouders hadden vroeger een boot en onze vakanties gingen nooit naar een zonnige costa, maar altijd naar ’t wad of het IJsselmeer. Ik vond het zo heerlijk dat ik zelf ook een boot aanschafte en ieder vrij moment op het water te vinden was. Zo ook die keer dat ik door die Goudse sluis voer. Toch duurde het nog even voordat ik stopte met mijn winkel. De plaatselijke visboer wees me op een vacature voor sluiswachter in IJmuiden, mijn woonplaats. Dit was mijn kans. Ik solliciteerde en werd aangenomen. Mijn ouders riepen: ‘Wát ga je doen? Je stopt met je goedlopende bedrijf om op een sluis te werken?’ Mijn man en zoon begrepen het meteen. Ze zagen mijn enthousiasme en kennen me zo goed dat ze weten dat dit echt iets voor mij is.

Ingewikkelder dan je denkt

Ik begon met buitendiensten. Dat betekent dat ik langs de kade loop en contact heb met de loods aan boord van het schip door middel van een marifoon, een soort walkietalkie voor op het water. Doordat ik parallel loop aan de punt van een schip, kan de bemanning zien hoe ver het schip in de sluis ligt. Zo zorgen we er samen voor dat het schip op de juiste plek in de haven terechtkomt. Inmiddels werk ik op verschillende sluizen. Een schip meldt zich en ik zorg er dan voor dat de sluis op het goede moment open en dicht gaat. Soms kan de schipper meteen doorvaren, soms moet hij of zij even wachten, wanneer er bijvoorbeeld al een ander schip in de sluis ligt. Het water moet ook op hetzelfde niveau zijn. Pas dan geef ik groen licht. Dat klinkt misschien als een redelijk simpele taak, maar ik ben constant bezig met in de gaten houden van alles wat op het water gebeurt. Ik moet ook rekening houden met verkeer dat over land de sluis wil ­oversteken. Op een groot bord in mijn werkruimte wordt alles bijgehouden zodat ik het overzicht kan bewaren. Dat gaat vrijwel altijd goed. Een keer maakte ik een foutje en vergat ik het signaal voor het verkeer over land weer op groen te zetten. Stonden al die mensen voor niks te wachten. Gelukkig kwam ik er snel achter.

Enorme kick

Ik ben ongelooflijk blij met de carrièreswitch die ik heb gemaakt. Het had voor mij wel financiële gevolgen om met een goedlopende zaak te stoppen, maar ik heb geen hoge kosten, mijn kind woont niet meer thuis, dus ik kon deze stap zetten. Ook al is het een drukke baan, het werken op het water geeft me de rust die ik had gehoopt te vinden. Ik loop fluitend rond op mijn werk, zelfs als ik nachtdienst heb of in de vrieskou naar mijn werk moet. Juist die veranderende weersomstandigheden maken mijn werk afwisselend. Er komen ook veel verschillende schepen in onze havens. Ik vind het allemaal even fantastisch en elk type boot heeft zijn eigen uitdaging. Als ik dan toch een bijzonder moment moet noemen: toen ik een tijdje geleden een ongelooflijk groot nieuw Noors cruiseschip in mijn sluis had. Het was een schip van bijna driehonderd meter lang, met wel drieduizend gasten erop. Als ik zo’n schip naar de goeie plek kan begeleiden, geeft dat een enorme kick.”