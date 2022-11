Karin (41) werd verliefd op de donorvader van haar kinderen

“We zaten in de kroeg toen Astrid vanuit het niets zei: ‘Wat zou je ervan vinden als Arnout donor wordt van jouw kind?’ Ik was totaal verrast. Astrid en haar man Arnout waren goede vrienden van me, dus natuurlijk wisten ze van mijn kinderwens. Ik had net de eerste stappen gezet in het traject anoniem donorschap en een bijeenkomst bijgewoond over alleenstaand ouderschap. Het voorstel van Astrid kwam voor mij als donderslag bij heldere hemel, maar ik antwoordde meteen dat ik het geweldig zou vinden.

Kinderwens



Astrid had haar plan eerst besproken met Owen, haar zoon uit een eerder huwelijk. Daarna besprak ze het met Arnout. Beiden stonden er meteen positief tegenover. Arnout wilde dolgraag vader worden, maar Astrid had niet meer de leeftijd om nog een kind te krijgen. Met Astrids plan konden zowel Arnout als ik proberen te krijgen wat we het allerliefst wilden.

Ik fietste na dat gesprek naar huis en kon aan niets anders denken: geen anonieme donor voor mijn kind, hij of zij gaat opgroeien met een vader die er gewoon is. Op wat voor manier wist ik nog niet, maar dat maakte niet uit. Mijn kind en ik zouden de vader kennen. En die vader was ook nog eens een geweldige vent.

Het leven vieren

Ik heb altijd al moeder willen worden, die wens was heel sterk. Toen ik 32 was, kwam het gesprek bij de huisarts op mijn kinderwens. Hij raadde me aan voor mezelf een leeftijdsgrens te stellen. Als ik dán nog geen partner zou hebben, zou ik verder kunnen kijken naar de mogelijkheden om moeder te worden.

Hij gaf me een briefje met websites, voor als het zover was. Dat belandde in mijn bureaula. Tot mijn 35e: een partner had ik nog steeds niet en mijn kinderwens werd alleen maar sterker. Ik besloot stappen te ondernemen en me te verdiepen in spermadonatie.

En toen kwam het voorstel van Astrid. Ik herinner me het moment dat we elkaar leerden kennen nog precies, tijdens een personeelsuitje in 2011. Astrid was een nieuwe collega, we raakten aan de praat en het klikte meteen. Astrids motto was dat je het leven zo veel mogelijk moet vieren en op vrijdag vierde ze altijd dat het weekend was. Ze nodigde me uit voor een borrel bij haar thuis. Dat was meteen mijn eerste kennismaking met haar man Arnout, en het klikte.

Zwaarste ivf-traject



Onze vriendschap groeide snel. We gingen vaak met z’n drieën op stap: naar de kroeg, weekendjes weg, gewoon leuke dingen doen. We hadden zo ontzettend veel lol samen. Meteen na Astrids voorstel besloten we er met z’n drieën voor te gaan.

Het eerste gesprek in het ziekenhuis zal ik nooit vergeten. Arnout en ik hadden allebei onderzoeken laten doen en de arts zei tegen me: ‘Mag ik je een tip geven? Ik zou een andere donor zoeken.’ De kans dat het zou lukken bleek heel klein en we zouden het zwaarste ivf-traject in moeten. Dat was natuurlijk een ontzettende domper. Met dat gegeven liepen we naar buiten, maar geen van ons twijfelde. Dit was wat we wilden en we gingen ervoor, hoe moeilijk het ook zou worden. Ik wist wat ik aan Arnout had en ik wilde niets liever dan een kind met zijn genen.

Sprookje



Het was heel raar, maar ik wist zeker dat het zou lukken. Dat voelde ik gewoon. Daardoor stapte ik er ook vrij relaxed in. Ik kreeg gelijk: het was meteen de eerste keer raak. Ik was zwanger. Van een tweeling! Ons verhaal voelt als een sprookje. Het is ook zo bijzonder, omdat we alles met z’n drieën hebben gedaan. Astrid was overal bij, ook bij de terugplaatsing. De artsen in het ziekenhuis bewonderden onze drie-eenheid. Er stonden ook altijd drie stoelen klaar in plaats van twee. Alles deden we samen – zelfs de namen, Femmy en Jelle, verzonnen we met z’n drieën.

Wel maakten we duidelijke afspraken. Alle beslissingen lagen bij mij, ik was de moeder. Op papier waren Astrid en ook Arnout niks van de kinderen. Arnout was officieel alleen de donor. Hoe we met de kinderen zouden omgaan, lieten we in het midden. Dat kun je van tevoren toch niet bedenken.

Gunnen



Het is nooit ongemakkelijk geweest tussen ons drieën. Wat onze vriendschap ‘makkelijker’ maakte was dat Astrid en Arnout geen jaloezie kenden. Astrid zei altijd: ‘Ik gun het jullie, en gunnen doet geen pijn.’ Spanningen waren er ook niet, omdat we alles bespraken en overal open over waren. De vriendschap die ik voor beiden voelde, was gelijk.

Ook mensen uit onze directe omgeving waren overwegend positief. Natuurlijk dacht niet iedereen er zo makkelijk over. Er waren ook mensen die er moeite mee hadden en hun bedenkingen uitten. Zo vroegen sommigen zich af of ik geen bedreiging zou vormen en er met Arnout vandoor zou gaan. Helemaal niet zo gek gedacht, natuurlijk, maar geen van drieën is daar ooit bang voor geweest. We zouden ons vriendschap nooit op het spel zetten.

Foute boel



Femmy en Jelle waren net een paar maanden oud, toen Astrid zich niet goed voelde. Op de verjaardag van Arnout had ze een afspraak in het ziekenhuis. Na die afspraak zouden we met z’n allen ontbijten om zijn verjaardag te vieren. We zaten thuis op hen te wachten. Toen ik Astrids gezicht zag, wist ik meteen dat het helemaal foute boel was. Ze had kanker, met uitzaaiingen in haar botten en had niet lang meer te leven. Ze stortte zich in mijn armen en zei: ‘Ik kan er niet voor je zijn als de kinderen groot worden.’ Een vreselijk bericht. Astrid heeft nog 2,5 jaar geleefd. Jaren waarin ze zo veel mogelijk genoot van het leven en van de kinderen. En zonder dat wij het wisten, was ze al bezig met de toekomst. Een toekomst waarin zij er niet meer zou zijn.

Zo begon ze voorzichtig te hinten dat ze het fijn zou vinden als Arnout en ik na haar dood samen verder zouden gaan. Soms stond ze van een afstandje naar ons te kijken en zei dan: ‘Dat ziet er gezellig uit, jullie zo samen.’ Ook dan zag ze me niet als bedreiging; ze was een vrouw met een heel groot hart. Ze sprak erover met Arnout en ook aan mij vroeg ze of ik een leven met hem voor me zag. Omdat we altijd eerlijk tegen elkaar waren, was ik dat nu ook. Ja, dat zag ik voor me. Ik was met Arnout net zo close als met Astrid, die klik was er. Verliefde gevoelens had ik niet, daar stelde ik me ook niet voor open. Ik was hoe dan ook niet bezig met een partner, ik was net moeder geworden en wilde ook zeker niet op de zaken vooruit lopen.

Verliefd

Na Astrids overlijden waren Arnout en ik veel samen. Dat waren we altijd al, alleen was Astrid er dan bij. Een paar maanden later gingen we met de kinderen op vakantie en daar durfden we ons open te stellen voor onze gevoelens, ook voor onze verliefdheid. Terug in Nederland vroeg Arnout me bij hem te blijven. De kinderen en ik zijn gebleven en nooit meer weggegaan. Nu wonen we samen, met Astrids zoon Owen, in hun huis. Dat vind ik niet moeilijk, juist fijn. Dit huis was zo van haar, vooral de keuken was haar domein. Ze zei wel eens gekscherend: ‘Als je hier gaat wonen, zorg je wel dat je de keukenkastjes net zo vaak boent als ik, hè?!

Astrid is nog elke dag in ons leven. We hebben het vaak over haar. Femmy en Jelle heb ik altijd betrokken bij haar ziekteproces. Ik ben ervan overtuigd dat ze daarom nu goed kunnen dealen met haar dood. Natuurlijk zijn we nog steeds verdrietig en we missen haar enorm, maar we kunnen ook fijne herinneringen ophalen en daar om lachen.

Bijzonder is ook de band die we hebben met Astrids ouders. Ze wonen dichtbij en komen wekelijks even langs. Ze vinden het geweldig dat Arnout en ik samen zijn. De kinderen zien hen ook echt als opa en oma. Mensen vragen me weleens of het niet beter is om samen ergens anders opnieuw te beginnen, maar dat willen we helemaal niet. In dit huis liggen zo veel herinneringen aan Astrid. En ik wil niet dat die vervagen.”