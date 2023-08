Karin (43) heeft een relatie met drie mannen: “Tegen nog een partner zeg ik geen nee”

Vier jaar geleden was Karin (43) nog monogaam, nu hebben zij en haar partner een relatie met vijf mensen. “Vijf volwassenen, drie kinderen, drie huizen: als één groot gezin. Het is een hele planning, maar de liefde is het waard.”

Eva Breda Getty Images

“Ik woon samen met Floris, de man die ik op mijn 21ste leerde kennen en met wie ik na ruim twintig jaar een gezin runnen niet alleen geliefden maar ook maatjes ben. Ik kom niets tekort. En toch ruil ik eens per week van huis met Miriam, onze voormalige buurvrouw. Zij slaapt dan bij mijn man en zorgt voor mijn gezin alsof het van haar is. Ik kruip naast haar man Max, die sinds we ringen hebben uitgewisseld ook mijn man is, en ik zorg voor hun zoon alsof het mijn kind is. Vaak ga ik na één nachtje weer terug naar Floris, maar niet voordat we met onze beide gezinnen samen hebben gegeten. Ik word zo gelukkig als we dan met z’n allen aan tafel zitten: mijn twee liefdes bij elkaar, Miriam, onze kinderen en soms, als de planning het toelaat, is mijn derde liefde Paul er ook bij. Een groot gezin van acht mensen in drie huizen: toen ik vier jaar geleden in een monogame relatie zat, had ik nooit verwacht dat mijn leven zo’n lappendeken van liefdes zou worden.

Karin is polyamoreus: zo zit haar groepsrelatie in elkaar. Beeld Libelle

Floris “Als de wereld een ijssalon was”, zei ik tegen Floris toen ik hem ontmoette, “dan was ik slechts één smaak uit het schap. Die gekke smaak, ergens helemaal achterin. Maar er zijn er nog zoveel meer.” Ook al ben ik elf jaar jonger dan Floris, op mijn 21ste had ik al veel meer meegemaakt dan hij op liefdesgebied. “Als je eens een andere smaak wil proberen, snap ik dat.” Floris haalde zijn schouders erover op, zei dat hij alleen mij wilde. Achttien jaar lang hadden we een monogaam huwelijk. Tot ik bij een bijeenkomst naast een man ging zitten, met wie er instant een enorme vonk oversloeg, en met wie ik, toen de vlinders het overnamen, wilde afspreken. Ik nam mijn toenmalige buurvrouw Miriam in vertrouwen over mijn verwarrende gevoelens. “Meid, jij bent gewoon polyamoreus!” zei ze nuchter. Ik wist al over haar polyamoreuze relatie, maar dat dat op mij kon slaan had ik tot dan toe nooit gedacht. Houden van meerdere mensen zonder dat het afbreuk doet aan de liefde die je voor ze voelt: ik herkende alles wat ze vertelde. Na een slapeloze nacht vol internetonderzoek naar polyamorie ging ik thuis het gesprek aan dat alles kapot zou kunnen maken. Floris zei alleen maar: “Polyamoreus, heet dat zo? Dat wisten we toch allang? Ga maar, ontdek het.” Hoewel opgelucht, was ik verward: waar lagen de grenzen, waren er geen consequenties? Ik had kaders nodig binnen dit onbekende leven, zodat ik niet toch iets zou doen wat Floris zou afschrikken. “Je bent een bloem in een veld”, zei Floris. “Ik kan je plukken en voor mezelf houden, maar in een vaas ben je na een week verwelkt. Veel liever laat ik je staan waar jij wil staan en kijk ik vanaf een afstand hoe je bloeit.” “Maar wat als ik met iemand zoen?” vroeg ik. “Dat lijkt me heel fijn voor je”, zei hij. “En seks?” “Probeer het!”

Paul

De man van de bijeenkomst bleek geen match, maar wakkerde wel iets in me aan. Met de grootste voorzichtigheid begaf ik me voor het eerst in mijn leven op een datingapp. OkCupid, welteverstaan, een app waar je kunt aangeven dat je polyamoreus bent, dat leek me wel zo handig. Ik ontmoette mannen. Mannen die een stiekeme minnares zochten, mannen die me alleen wilden daten als ik mijn man verliet, mannen die wel open relaties hadden maar van wie ik hun vrouw en kinderen niet mocht ontmoeten. In die tijd herinnerde ik me plotseling een documentaire die ik als veertienjarige zag. Toen nog bleu en zonder te weten wat voor impact het op me zou hebben, keek ik naar een vrouw die een relatie had met twee mannen. Ze woonden samen, deden met z’n drieën boodschappen, kookten, aten, sliepen samen. Dát wilde ik: geen heimelijke maar huiselijke polyamorie. Toen was daar Paul. Paul verleidde me met zijn vrolijke ogen en zijn keiharde grappen over zijn rolstoel, maar won me met zijn openheid. Hij vond het prima om bij mij en Floris te eten, wilde graag mijn dochters ontmoeten en mijn kinderen vonden dat vooral heel gezellig. Maar net zo graag was hij op zichzelf en nam hij me, los van mijn gezin, mee op dates die me alle dagelijkse zorgen even deden vergeten. Paul werd mijn oase en Floris vond dat oké. Deels omdat hij niet jaloers ingesteld is, deels omdat hij doorhad dat wat Paul mij gaf, ver weg lag van wat hij me kon geven. Paul en ik groeiden naar elkaar toe tijdens luchtige dates, Floris en ik tijdens diepe gesprekken over onderwerpen die we nooit eerder hadden besproken: over wat liefde inhoudt, over hoe we tegenwoordig proberen alles bij één partner te vinden, terwijl het logischer is om bij verschillende mensen een ander stukje van jezelf kwijt te kunnen. Toch ben ik weleens jaloers. Als Paul met andere vrouwen datet terwijl ik bij Floris ben, neemt mijn fantasie een loopje met me: is ze knapper dan ik? Leuker? Grappiger? In het begin kon dat me opvreten, nu vraag ik Paul vaak om een foto van zijn date. Dan zie ik een heel normale vrouw die niets weg heeft van mijn fantasie, maar gewoon hartstikke lief lijkt.

Max Dat onze buren Max en Miriam polyamoreus waren en af en toe met andere mensen afspraken, wist ik dus, maar met mezelf had ik afgesproken niet met bekenden te daten. Daarbij sprak ik Max zelden, al hielp hij ons weleens met een klusje. Drie jaar geleden raakten Max en ik toevallig aan de praat op de stoep voor ons huis over een gezamenlijke interesse. Het kletspraatje mondde uit in een urenlang gesprek dat zich tijdens een regenbui naar mijn bank verplaatste en zich uiteindelijk uitsmeerde over meerdere weken en wandelingen, waarin het gesprek steeds persoonlijker werd. In de auto zei ik dat ik verliefd op hem was en die avond hingen we voor het eerst letterlijk aan elkaars lippen. Miriam werd in eerste instantie nogal overvallen door de verliefdheid tussen haar vriendin en man, maar in een reeks mooie gesprekken kreeg het een plek voor iedereen. Paul is mijn oase, Floris mijn maatje, en als ik in Max’ armen lig, gaat de wereld even uit.

Miriam

Onze dochters en de zoon van Miriam en Max hebben nooit een probleem gemaakt van al deze relaties. Mijn oudste dochter was één dag heel boos toen ik haar voor het eerst vertelde dat mama een afspraakje had maar nog evenveel van papa hield. Een dag later liet ze thuis een briefje achter: “Sorry dat ik zo puberaal reageerde. Veel plezier op je date.” Sindsdien is het goed. Al deze relaties bieden de kinderen ook voordelen. Als mijn dochter een vraag heeft over haar schoolwerk, belt ze Max vanwege zijn goede uitleg. Als de zoon van Miriam en Max hulp nodig heeft bij een karweitje, belt hij mij, de klusser van de familie. En moet mijn dochter voor haar studie naar Utrecht? Dan slaapt ze bij Paul. We zijn een grote, gezellige bende en hebben veel steun aan elkaar. Toen ik twee jaar geleden in het ziekenhuis belandde, haalde Max mijn kinderen op van hun sportlessen, en stond Miriam in mijn keuken te koken om samen met Floris, Max en alle kinderen te eten. Toen ik na een maand weer enigszins aan het gezinsleven kon deelnemen, zag ik in Floris’ ogen dat hij meer bij Miriam had gevonden dan enkel steun in een moeilijke tijd. Bij haar in de buurt werd hij rustiger dan hij bij mij ooit was. “Zij is die andere ijssmaak, hè?” zei ik tegen Floris tijdens een wandeling met beide gezinnen, terwijl we naar Miriam keken die in de verte liep. Floris knikte. “Als je die smaak wil proberen, heb je mijn toestemming”, zei ik. Even later liepen Floris en Miriam hand in hand achter ons en waren we ze kwijt tegen de tijd dat we de auto’s bereikten. Was ik jaloers? Nee. Gek genoeg was ik opgelucht. Zo kreeg Miriam eindelijk een duidelijke plek in de groep. Ons vierkantje van liefde sloot: hoe mooi is dat?

Met z’n allen We zijn een gek gezin, zo met z’n allen: Paul heeft geen romantische band met mijn andere partners, Miriam en ik hadden best wel onze strubbelingen in het begin, maar na een paar diepe gesprekken over onze intenties zijn we heel goede maatjes geworden. Ook de mannen zien elkaar als goede vrienden. We zitten met z’n allen in een grote gezins-app, waarin we grapjes sturen en met elkaar kletsen en we proberen eens per week met z’n allen te eten. Al is dat haast onmogelijk. Een keer per maand komen na het avondeten standaard de agenda’s op tafel om de volgende maand te plannen. Wie is wanneer in welk huis? Doen we een mannen- of een vrouwenwissel? Hoe zorgen we ervoor dat we al onze partners kunnen zien? Dat dat niet altijd lukt, doet me weleens twijfelen: geef ik mijn mannen genoeg aandacht? Is mijn relatie met Paul wel volwaardig als ik hem drie weken niet kan zien? Veel polyamoreuze relaties gaan uit van één primaire partner en één of meerdere secundaire partners. Wie is eigenlijk mijn primaire partner? Moet dat Floris zijn omdat hij er als eerste was? Dat voelt gek: ik vind mijn mannen alle drie even lief, alle drie op een andere manier. Daarom zie ik mezelf liever als mijn eigen primaire partner. Dat is de enige manier waarop ik kan blijven geven. Allereerst aan mijn kinderen: zij komen direct na mij in de ‘rangorde’, en mijn partners alle drie pas ná de kinderen. Op die manier lukt het goed om al die relaties te onderhouden en levens in elkaar te passen. Met vijf volwassenen, drie kinderen, hobby’s, studies, banen, en alle schoonouders en vrienden is dat een boel om rekening mee te houden. Als we na het eten een uur lang de komende maand hebben gepland, staan we vaak tevreden, maar moe en overprikkeld op van tafel. “We zijn dan wel een gezellige lappendeken, soms zijn er gewoon te veel lapjes!” zegt Floris weleens gefrustreerd. Het klinkt cliché, maar je krijgt er een boel voor terug. Mijn agenda, mijn leven en mijn hart overspoelen. Drie partners is ideaal voor mij. Al zeg ik niet per se nee als ik nu weer verliefd word. Maar er is een overvloed aan liefde bij ons. Misschien is dat ook wel de reden dat we eigenlijk zelden negatieve reacties krijgen op onze relatie. Zelfs al onze ouders zijn aan boord. Als de verschillende oma’s bij ons hebben gegeten en we ze met de hele club bij de voordeur uitzwaaien, zeggen ze steevast: “Dag lieve mensen, wat is het toch een warm geheel hier.””