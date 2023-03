Karin (51): “Ik voel me eindelijk weer strijdlustig genoeg om iets van het leven te maken”

Karin Haanstra • 51 jaar

• vrijwilliger

• single

• drie kinderen: Nienke (20), Marrit (18) en Jitse (16)

• lengte 1,74 m.

• maat 42

Karin

“Terwijl ik met een groepje lekker aan het fietsen was, werd ik aangereden door een auto. Vanaf dat moment is mijn hele leven veranderd. Alles leed eronder: mijn sociale leven, maar ook mijn werk, dat ik door hersenletsel niet meer kon doen. We zijn nu bijna tien jaar verder en ik merk dat ik mijn oude strijdlust weer hervind. Ik wil wat van het leven maken, hoe moeilijk dat soms ook is. Vandaag wil ik met een nieuw uiterlijk de afgelopen periode afsluiten.”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Karin “De achterkant van Karins kapsel is lang, terwijl de voorkant kort is. Om daar wat meer balans in te brengen, knipte ik de achterkant een stuk korter. Het haar aan de voorkant is heel dun geworden. Daar valt niet veel aan te doen behalve het kapsel naar voren laten vallen waardoor het voller lijkt en het voorhoofd minder kalig oogt. Voor Karins rode huid adviseer ik een gekleurde dagcrème, ILIA Super Serum Skin Tint spf 30 Bom Bom bijvoorbeeld. Deze maakt de huid beter bestand tegen warmte- en koudeverschillen en beschermt zo de huid en bloedvaatjes.”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Karin “Karins favoriete stijl is vrouwelijk met een stoer randje. In de zomer draagt ze vaak jurkjes, maar in de winter vindt ze dat snel te koud. Door er een lekkere dikke panty onder te dragen, houdt ze het qua temperatuur toch behaaglijk. Een paar grove laarzen zorgt voor een stoere twist. De naturel- en aardetinten neutraliseren mooi de roodheid in haar gezicht. Een pantytip: ga voor een ruime maat zodat je hem lekker hoog kunt optrekken en hij niet gaat knellen bij je buik. Als je een corrigerende body draagt, kun je deze óver de panty vastmaken zodat hij niet naar beneden zakt.”

Top met print € 34,99 (JDY), kunstleren rok € 99,95 (Expresso), suède laarzen € 119,95 (Mexx), panty € 26,- (Falke), tas € 17,99 (C&A) Trui € 32,99 (Only), wijduitlopende broek € 49,99 (Mango), hoge laarzen met hak € 240,- (Unisa) Jurk met print € 59,99 (Mango), laarsjes met rits € 89,95 (Tamaris), panty € 26,- (Falke)

Een week later

“Ik wilde graag een andere kant van mezelf laten zien en dat is in alle opzichten gelukt. Mijn haar heeft een mooie kleur en is een stuk korter. Dat was voor mij en mijn omgeving wel even wennen. Zelf gebruik ik altijd alleen een oogpotloodje. Wat een verschil kan een beetje make-up maken! Daar ga ik zeker mee aan de slag.”

Productie: Marije Ribbers | Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass) | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur Anna van Zunderd en Sylvana Blikman | M.m.v.: INGEbrows, Kérastase, Redken, ILIA en O.P.I.