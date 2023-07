Karins nieuwe liefde was net weduwnaar: “‘Zou je dat nou wel doen?’, vroegen sommigen”

Vijftien jaar ouder, vader van twee pubers én net weduwnaar: Joost (66) was voor Karin den Hollander (52) niet de partner waar ze van droomde. Toch koos ze voor hem.

Karin: “Joost en ik waren collega’s bij de NS. Hij werkte op de afdeling IT, ik op personeelszaken. Ik was achtentwintig en weet nog goed dat ik voor het eerst een afspraak had met een sollicitant. Dat was iemand voor de afdeling van Joost, dus we moesten samen dat gesprek doen. Ik was erg nerveus, maar toen Joost naast me kwam zitten, verdwenen al mijn zenuwen.”

Joost: “Dat moment kan ik me nog goed herinneren. Ik kon het goed met Karin vinden. Met een groepje collega’s gingen we weleens samen buiten de deur lunchen. Dat was een leuke tijd, maar toen we door een reorganisatie niet meer bij elkaar in de buurt werkten, verloren we elkaar uit het oog.”

K: “Op een dag kreeg ik een mailtje van een andere oud-collega, of ik wel wist dat het slecht ging met de vrouw van Joost. Ik heb hem toen een berichtje gestuurd waarin ik hem sterkte wenste. Twee weken later overleed ze, ik ben nog naar de uitvaart geweest.”

J: “Mijn vrouw Tanja had borstkanker, ze is vijf jaar ziek geweest. Na de uitvaart hield ik contact met Karin en spraken we steeds vaker met z’n tweeën af. Het was fijn om met haar over mijn verdriet te praten. Ook al hadden we elkaar een tijd niet gezien, we kenden elkaar inmiddels goed. Gaandeweg verdiepte onze vriendschap en toen merkte ik dat ik verliefd was op Karin.”

Twijfels

K: “Joost heeft mij toen gevraagd of ik in zijn leven wilde komen.”

J: “Ja, omdat ik voelde dat zij ook gevoelens had voor mij. Anders had ik dat nooit gedurfd, want ik wilde onze vriendschap niet op het spel zetten.”

K: “Ik raakte er totaal van in de war. Mijn gevoel en verstand zeiden twee verschillende dingen. Als vrijgezelle dertiger wilde ik een leuke jonge man tegenkomen, verkering krijgen, verre reizen maken, ten huwelijk gevraagd worden en dan samen een kind krijgen. Joost was vijftien jaar ouder, had twee pubers en zijn vrouw was net een halfjaar dood. Het klinkt hard, maar dit was niet het plaatje dat ik in mijn hoofd had. Ik heb er veel met vrienden en familie over gesproken. ‘Zou je dat nou wel doen?’, vroegen sommigen. Ze gunden mij het leven dat ik in mijn hoofd had, waarom kiezen voor zo’n moeilijke weg?”

J: “Sinds ik wist dat Karin ook verliefd was op mij, heb ik nooit getwijfeld aan onze relatie, maar ik begreep wel dat het voor haar een grote stap was. Ze zou een totaal ander leven gaan leiden.”

K: “Ik was op dat moment bezig met een opleiding waarbij leertherapie een onderdeel was: samen met een therapeut moest je de thema’s uit je eigen leven doornemen. Ik rouwde om mijn eigen moeder, die overleed toen ik zeventien was, en vertelde over mijn stiefmoeder. Ik had een goede band met haar, maar moest afscheid van haar nemen toen zij en mijn vader uit elkaar gingen. Als het met Joost niet zou lukken, zou dat met zijn kinderen ook gebeuren en dat wilde ik ze niet aandoen. Ik vond dat ik een weloverwogen besluit moest nemen. Sessies lang heb ik alles uitgezocht en afgewogen, tot mijn therapeut tegen me zei: ‘Karin, je hebt nu zo veel in jezelf uitgezocht en aan je eigen thema’s gewerkt, zou dit met deze man ook gewoon liefde kunnen zijn?’ Pas toen zij die vraag stelde, durfde ik het bij mezelf écht toe te laten.”

J: “We hebben het toen meteen aan de kinderen verteld. Dat ging in eerste instantie verrassend goed, gelukkig.”

K: “Niet lang daarna zijn we op bezoek gegaan bij de schoonouders en later ook de zwager en schoonzus van Joost. Ik vond het best spannend om daar met een zelfgebakken taart op de stoep te staan, want ik was me er erg van bewust dat zij misschien niet op mij zaten te wachten. Maar ze reageerden zo groots en positief.”

J: “Natuurlijk waren er ook vrienden en kennissen die Karin bij voorbaat diskwalificeerden en nooit de moeite hebben gedaan om haar te leren kennen. Dat is jammer, maar die mensen zijn nu niet meer in ons leven.”

K: “Gelukkig waren er ook vrienden die mij wel wilden leren kennen en Joost zijn nieuwe liefde gunden. Onder wie, en dat vind ik bijzonder, de beste vriendin van Tanja. Ik heb met haar een mooi gesprek gevoerd. Zij vertelde me hoeveel ze haar vriendin miste, ik was open over dat ik het spannend vond of ze mij wel een eerlijke kans zou geven.”

Grote kinderwens

J: “Karin is niet meteen bij ons ingetrokken, maar heeft nog een tijd haar huisje in Utrecht aangehouden.”

K: “Joost en de kinderen hadden zo’n hechte band, ze vormden een drie-eenheid. En al waren ze bijna altijd vrolijk, ze waren natuurlijk ook nog aan het rouwen. Tegelijkertijd had ik ook een soort rouw te verwerken, al besefte ik dat toen nog niet: ik had mijn dromen opgegeven om met Joost te kunnen zijn en moest wennen aan mijn nieuwe leven. Het is niet zo dat we meteen een gezin waren. En daarbij: ik had een grote kinderwens.”

J: “Toen Karin zwanger raakte, had dat wel effect op mijn zoon en dochter. Kinderen denken dat er minder liefde voor hen is als er een nieuw kind komt, zeker in een situatie waarin de moeder is overleden. Ze waren maandenlang boos en verdrietig. Dat was moeilijk, voor iedereen.”

K: “Daarom ben ik tijdens mijn eerste zwangerschap alleen in mijn huisje in Utrecht blijven wonen. Ik dacht: nu ben ik zwanger van de liefde van mijn leven, maar niet met hem samen. Door de komst van mijn kind was ik op de toekomst gericht, terwijl de kinderen van Joost naar het verleden verlangden. Het was zo complex dat ik bang was dat het niet te verenigen was.”

J: “Toen Luuk eenmaal was geboren, was het net alsof die zwarte bladzijde werd omgeslagen. Toen de kinderen hun broertje zagen, was het meteen goed. Dat was zo bijzonder.”

K: “We werden daardoor ook familie van elkaar. Ik leerde hoe belangrijk tijd is. Het lukt niet om een samengesteld gezin binnen een jaar soepel te laten lopen, daarvoor moet je echt wel wat hobbels nemen. Iedereen heeft én behoudt zijn of haar plek in een gezin, dus ook als hij of zij is overleden of na een scheiding.”

J: “Je moet ook nooit denken dat je de rol van vader of moeder kunt overnemen, daar is er maar één van.”

K: “Twee op de drie samengestelde gezinnen redden het niet. Liefde is belangrijk, maar je moet ook de dynamiek binnen het stiefsysteem begrijpen. Daarom heb ik Stichting Stiefacademie Nederland opgericht, een platform waarbinnen kennis en ervaring over het samengestelde gezin wordt uitgewisseld. Ik vind het belangrijk dat er zo’n plek is, want ik had destijds geen idee waar ik aan begon.”

Het klopt

J: “We zijn nu bijna twintig jaar verder en ondanks onze verschillen klopt het nog steeds tussen ons.”

K: “Inmiddels zijn we met z’n tienen. Samen kregen we nog een dochter en er kwamen ook een schoonzoon en -dochter bij. Inmiddels hebben we twee kleindochters. Ik ben er trots op dat ik alle rollen mag vervullen, allereerst die van echtgenote van Joost, en die van moeder, stiefmoeder, schoonmoeder en oma!”

J: “Het was niet de makkelijkste weg, maar onze liefde bleef altijd groot.”

K: “Dat is het zeker! En dan te bedenken dat ik toentertijd, in het gevoel-en-verstandgevecht, steeds op zoek bleef gaan naar redenen waarom hij niet bij me zou passen. Joost was ouder én kleiner dan ik. En dan had hij ook nog een buikje.”

J: “Tja, aan dat laatste zou ik misschien nog wel iets kunnen doen.”

