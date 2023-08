Kasteelvrouwe Emmy: “Ik wilde nog één keer in mijn leven een groot avontuur aangaan”

We werden massaal verliefd op de flamboyante Emmy Postma (64) in ‘Ik vertrek’. Na een moeizame start geniet de kasteelvrouwe inmiddels volop van haar leven in Frankrijk. “Sinds ik hier woon, maak ik me nergens meer druk om.”

Merel Brons Elvin Boer/max

“Ik had al een tijd het gevoel dat ik nog een keer in mijn leven een groot avontuur wilde aangaan. Ik verlangde naar meer rust en natuur om me heen, meer vrijheid. En ik wilde iets speciaals doen. Ik was bijna zestig en werkte als verpleegkundige in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Tijdens mijn werk zag ik kinderen, soms heel jong, ernstig ziek worden of zelfs overlijden. Dat versterkte mijn idee dat je niet moet wachten met doen waar je van droomt. Je weet tenslotte niet hoe lang je hebt. Ook omdat mijn man Rutger een stuk ouder is dan ik, leek dit het goede moment. Ik wilde niet wachten tot mijn pensioen en hakte de knoop door: ik zegde mijn baan op en Rutger verkocht zijn tandartspraktijk en zou met mij meegaan. Onze vier kinderen – hij heeft twee dochters, ik twee zoons – bleven in Nederland. Rutgers dochters vonden het misschien niet zo vanzelfsprekend, maar mijn kinderen waren totaal niet verrast. Ik had het er tenslotte al jaren over dat ik naar Frankrijk wilde voor een ander leven.”

De wauwfactor

“Al eerder had ik huizen gerenoveerd. Ik vond het heerlijk om daarmee bezig te zijn. Rutger kwam op internet de advertentie van dit kasteel in de Dordogne tegen. Een ‘opknappertje’, zei hij voor de grap al bij de eerste bezichtiging. Het dak had op meerdere plaatsen lekkage, het water liep van de trappen en de termieten hadden er flink huisgehouden. Toch was ik volledig verkocht, het had de ‘wauwfactor’. Het enorme stuk land van zes hectare eromheen, de prachtige torentjes, een schitterende veranda met bordestrap, de luiken… Al kon ik op dat moment niet inschatten hoe groot dit project zou zijn of hoeveel budget ik daarvoor nodig zou hebben. Rutger besloot net voor de definitieve aankoop in de zomer van 2018 dat hij dit niet wilde, hij besloot om een boot te kopen. Ik vond het flauw van hem, maar ik wilde me daardoor niet laten tegenhouden. Dan doe ik het wel alleen, dacht ik. We gingen niet echt uit elkaar, maar we gingen wel zo goed mogelijk onze eigen weg. We spraken elkaar wel, maar het was een tijdlang moeilijk en verdrietig. In het televisieprogramma Ik vertrek was dus te zien dat ik voornamelijk alleen probeerde het kasteel op te knappen, soms met hulp van familie en vrienden of professionele klussers.”

Cadeautjes van kijkers

“Hoe meer we sloopten om te renoveren, hoe meer gebreken er aan het licht kwamen. Ik liet me daardoor niet uit het veld slaan. Het dak begon tijdens de renovatie zo te lekken dat op een gegeven moment dertig bakken nog niet genoeg waren om het water op te vangen. Het water sijpelde langs de muren naar beneden. Het was nog winter ook en verwarming had ik niet. Het duurde nog lang voordat alles gefikst kon worden en het huilen stond me nader dan het lachen. Toch dacht ik nooit: ik geef het op. Misschien zou de situatie me daar uiteindelijk wel toe dwingen, maar ik was het op geen enkel moment van plan. Ik bleef altijd het vertrouwen houden dat het wel goed zou komen. De kijkers van het programma hadden kennelijk met me te doen. Ze vonden het maar zielig, zo’n vrouw alleen in zo’n lek kasteel in Frankrijk. Ik kreeg veel reacties op die uitzending. Natuurlijk waren daar ook kijkers tussen die zeiden: ‘Waarom ben je hiermee begonnen, je lijkt wel gek!’ Maar het overgrote deel was positief. Mensen bewonderden mijn positieve instelling en mijn doorzettingsvermogen. En de negatieve reacties laat ik gewoon van me afglijden, zonde van mijn energie. Toen ik een crowdfunding startte in ruil voor een overnachting in mijn kasteel, stroomden de donaties binnen en werd er maar liefst dertigduizend euro opgehaald. Zo kon ik verder gaan met de reparaties aan het dak. Ik ontvang nog steeds allerlei cadeautjes van kijkers: serviesgoed, lampen, plantjes. Ze noemen me een inspiratiebron en zeggen zelf ook ooit zoiets te willen.”

Relatiecrisis

“Mijn leven nu is totaal anders dan toen ik nog in Nederland woonde. Ik geniet van het groen dat ik om me heen heb, de bomen en de natuur. Het gezeur en de negatieve insteek van de Nederlanders mis ik niet. En hoewel mijn dagen nog steeds overvol zitten met van alles en nog wat, ervaar ik het toch als minder druk. Rutger is hier ook vaak, al is hij in Nederland toch weer aan het werk gegaan als tandarts. We hadden destijds dus een flinke relatiecrisis toen hij besloot niet met me mee naar Frankrijk te gaan, maar toch kan ik me geen leven zonder hem voorstellen. We hebben iedere dag via Whatsapp contact en ik vind het heel gezellig als hij hier bij me is. En nee, ik vind de Franse mannen ook echt niet leuker, ik moet er niet aan denken! Ik hoef niet per se altijd een man om me heen te hebben om me gelukkig te voelen, ik vind het ook prettig om alleen te zijn. Ik ben zelf ook veranderd. Waar ik vroeger in de rij bij de kassa stond te mopperen of het niet sneller kon, leg ik me nu neer bij de situatie. Ik pak er even een tijdschriftje bij en wacht rustig op mijn beurt. Ik maak me echt nergens meer druk om sinds ik hier woon. Ik denk altijd: het komt wel goed, morgen is er weer een dag. Mensen uit mijn omgeving kennen me niet anders. Ik leef echt bij de dag. Ik ben ook gestopt met het volgen van het nieuws, dat geeft rust. Natuurlijk zijn er momenten waarop ik me zorgen maak, maar dan is er echt iets aan de hand. Toen mijn oudste zoon bijvoorbeeld vorig jaar een ernstig motorongeluk kreeg in Duitsland en zijn leven aan een zijden draadje hing. Ik heb alles waarmee ik op dat moment bezig was uit handen laten vallen en we zijn de auto in gesprongen om naar hem toe te rijden. Maandenlang heb ik daarna even alles on hold gezet om voor hem te kunnen zorgen. Hij heeft er een verlamming in zijn arm aan overgehouden die behoorlijk wat aanpassingen in zijn leven vraagt. Maar het is een wonder dat hij er überhaupt nog is. En ja, natuurlijk mis ik mijn kinderen, Rutger en mijn familie en vriendinnen, maar dat gaat gepaard met het wonen in het buitenland. We proberen elkaar zo veel mogelijk te zien, ik ga naar Nederland of zij komen naar Frankrijk. Ik probeer er niet over na te denken dat ik ze nu dus weer bijna een maand niet gezien heb, als ik daar te veel bij stil sta, vind ik het lastiger.”

Talenknobbel

“Ik heb echt nooit spijt gehad van mijn beslissing. Natuurlijk was het een beetje dom om met zo’n klein budget zo’n enorm project op me te nemen. Maar het is uiteindelijk – met veel hulp – toch allemaal goed gekomen. Ik ben nog steeds bezig met klussen, maar ik heb inmiddels wel al drie kamers die ik kan verhuren en ik ben bezig met een vierde in orde te maken. Ik vind het ontzettend leuk om gasten te ontvangen, ik geniet van de ontmoetingen en de gesprekken die we hebben. Aan de camera’s die ik vaak om me heen heb voor het draaien van de televisieserie, ben ik inmiddels gewend. Ze storen me niet en ik heb nooit gedacht: doe eens even uit. Misschien alleen op het moment dat ik mijn hondje Jula een paar uur kwijt was. Ik voelde me toen even zo ontredderd en verdrietig dat filmen niet mijn prioriteit had. Gelukkig heb ik haar heelhuids teruggevonden. Ik had nooit durven dromen dat ik nu op dit punt zou staan. Ik geniet van de wijn, het eten, de joie de vivre en de Franse cultuur. De Franse taal beheers ik naar mijn zin nog te weinig, maar ik heb me er maar bij neergelegd dat ik geen talenknobbel heb. Franse vrienden heb ik weinig, maar dat vind ik niet erg, dat is niet de reden dat ik hiernaartoe ben gekomen. De mensen met wie ik hier omga, zijn dikwijls ook Nederlands. De vrienden thuis heb ik misschien al dertig of veertig jaar, dat is toch anders. Maar eenzaam voel ik me hier nooit.”

Dit is het

“Mijn toekomst zie ik vooralsnog hier in het kasteel. Ik heb nog voldoende plannen. Zo droom ik van een Franse tuin met rozen, bloemen, hagen: zo’n echte kasteeltuin. Dat is een hoop werk als je het allemaal alleen moet doen en kost ook veel geld, dus ik heb er geen haast mee. Eerst sparen en volop die kamers verhuren. Misschien begin ik ooit nog aan een volgend project, wie weet. Als er iemand een goed bod doet op mijn chateau. Het renoveren vind ik heel leuk en zie ik mezelf nog wel een keer doen. Zolang ik het fysiek kan, blijft het voor mij een optie. Of ik anderen aanraad hetzelfde te doen als ik deed? Dat weet ik niet, niet iedereen wordt gelukkig van het restaureren van een kasteel. Maar ik zou wel willen zeggen: als je iets wil, moet je het doen. Je moet doen waar je gelukkig van wordt. Als ik ’s ochtends met de honden door mijn eigen tuin loop, voel ik dat tot in mijn tenen. Of wanneer ik op mijn veranda zit, na een productieve dag, de hondjes aan mijn voeten. Dan kijk ik de tuin in en denk: ja, dit is het.”

Het tweede seizoen van Kasteelvrouwe Emmy is van 13 tot en met 28 augustus te zien bij Omroep MAX op NPO1.

Binnenkijken bij Emmy

