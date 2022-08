Khitana bevallen van drieling: “Arts stelde voor om één of twee baby’s weg te laten halen”

Jexx kan bij Khitana de Jong op schoot, maar Maely en Kyani moeten worden vermaakt door een vriendin. Alleen dan kan ze even vertellen over haar zwangerschap. Zolang de baby’s ‘rustig’ zijn, lijkt er geen vuiltje aan de lucht bij het jonge gezin.

Khitana verwachtte de ‘gelukkigste vrouw op aarde’ te worden, maar kwam terecht in een ‘helse’ zwangerschap. Het ging al mis tijdens de vakantie op Ibiza, vorig jaar augustus. Vlak nadat ze erachter kwam dat ze zwanger was. “Na de positieve zwangerschapstest was het twee dagen leuk, daarna werd ik doodziek. Ik kon niet meer eten en drinken. Alles kwam eruit. Dat ging al snel slecht, waardoor we de vakantie voortijdig hebben afgebroken”, zegt Khitana op de bank in haar eengezinswoning in Zoetermeer.

Gespannen sfeer

Eenmaal terug in Nederland ging ze meteen naar het ziekenhuis. Na het maken van de echo hing plotseling een gespannen sfeer. “Het was erg stil, de arts werd helemaal rood. Wij vreesden dat het hartje niet meer klopte. Toen zei ze opeens: ‘Het zijn er drie’. We konden in een soort shock alleen maar lachen.”

Het lachen verging haar snel door de extreme zwangerschapsmisselijkheid. “Door de drieling was het misselijkmakende HCG-hormoon meer aanwezig dan normaal.” Ze moest dagelijks aan het infuus, omdat ze niets binnenhield. Soms gaf ze zelfs meer dan twintig keer per dag over.

Fysiek en mentaal ging ze steeds meer achteruit. De zorgen om haar gezondheid namen toe. Tijdens de zoveelste controle in het ziekenhuis schrok ze van de opties die ze plots te horen kreeg. “Om de zwagerschap zo veilig mogelijk te laten verlopen werd voorgesteld om de meiden, die een vruchtzak deelden, weg te laten halen. De andere optie was alleen Jexx verliezen.”

“Nu vind ik het heel erg dat ik er ooit aan heb gedacht, maar ik heb een aantal keer op het punt gestaan om de zwangerschap af te breken. Op een gegeven moment durfden mijn vriend en moeder mij niet alleen te laten, omdat ze bang waren dat ik de arts zou roepen en zou zeggen: doe het maar. Diep in mijn hart wist ik dat ik mezelf nooit meer in de spiegel zou kunnen aankijken, maar ik voelde me ongelooflijk ziek.”

Weeën

Tot overmaat van ramp leek de bevalling al na 24 weken te beginnen. “Mijn baarmoedermond was ingekort, daarnaast kreeg ik weeën. Met weeënremmers werd dat tegengehouden, want de overlevingskans van de baby’s was heel klein. Dat waren heftige gesprekken.” Vijf weken lang kon de bevalling worden uitgesteld. Op de operatietafel, vlak voor de keizersnede, gaf ze nog één keer over. Op 1 maart werden Khitana en haar vriend Wesley ouders van Jexx, Maely en Kyani. Op haar onderarm staan de namen getatoeëerd. Nu kan ze zich niet voorstellen hoe het zou zijn om één of meerdere baby’s niet te hebben. “Dan zou ik zó ongelukkig zijn.”

Sinds de bevalling is de misselijkheid weg, maar de rust ook. “Het is overleven, maar er zijn momenten om van te genieten.” Weer aan de slag als verpleegkundige zit er voorlopig niet in.

Iedereen om haar heen is dolenthousiast over de drie aanwinsten, maar niet iedereen reageert even respectvol. “Dat deed mij zeer. Niemand begreep hoe ik me voelde. De een is jaloers, terwijl ze geen idee hebben hoe zwaar het is, en anderen wensen me sterkte. Er is niemand dood, doe normaal.”

Met een drieling even snel een boodschap doen zit er bijvoorbeeld niet meer in. De een na de ander komt even kijken of een praatje maken. “Het is niet altijd vervelend, hoor. Behalve als mensen iets zeggen als: ‘Jouw leven is echt voorbij’. Dan loop ik maar snel door.”

Moedermaffia

Met haar account Triplet mommy is Khitana behoorlijk actief op sociale media. Ze deelt haar dagelijkse ervaringen met de drieling. Ook dan krijgt ze genoeg opmerkingen van de zogeheten moedermaffia. “Ik deel van alles, dus ik krijg veel opmerkingen. Soms denk ik weleens: bemoei je met je eigen leven. Waarom moet het moederschap altijd als perfect gezien worden? Ik wil een eerlijk verhaal vertellen.”

“Soms zegt iemand: ‘Met de drieling ben je in één keer klaar’. Waarom? Misschien wil ik er wel zes. Wesley wil het liefst volgend jaar alweer, maar daar denk ik iets anders over, haha. Er is namelijk meer kans op weer een meerling, vroeggeboorte en zware zwangerschap. Toch sluit ik ondanks alles nog een baby zeker niet uit.”

Bron: AD