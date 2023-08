Kika (42) viel 64 kilo af: “Toen ik intermittent fasting ontdekte vlogen de kilo’s er pas af ”

Door ziekte en zware medicatie kwam Kika Siderius (42) elf jaar geleden tientallen kilo’s aan. Uit schaamte voor haar gewicht van 140 kilo durfde ze amper meer de deur uit. Dat kon zo niet langer, dus gooide ze haar lifestyle om en viel 64 kilo af. Een van haar geheimen? Intermittent fasting.

Emma Verweij Libelle

“Als vriendinnen vragen of ik na 18.00 uur bij ze kom eten, dan bedank ik vriendelijk. Als we op vakantie pas laat aan tafel gaan, zit ik lekker aan een spaatje rood. Ook dan houd ik mijn ritme met intermittent fasting vol. Zes dagen per week eet ik alleen tussen 10.00 en 18.00 uur. Ik hou dat nu al zo’n 2,5 jaar vol en ik voel me beter dan ooit.

Hakt erin

Negentien jaar geleden kreeg ik de diagnose lupus, een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem het eigen lichaam aanvalt en je terugkerende ontstekingen in je lijf hebt. Tot die tijd had ik een heel actief leven. Ik sportte een paar keer per week, werkte veertig uur, had een zeilboot op de Westeinderplassen en was gek op varen, zwemmen en kanoën. Langzaam werden de klachten erger en elf jaar geleden bereikte ik een dieptepunt: ik kon niet meer werken en kwam thuis te zitten. Dat ik als actief, werkend persoon ineens op de bank lag en niemand meer zag, hakte er flink in. Om de ziekte onder controle te houden, kreeg ik heftige medicatie, waaronder ontstekingsremmers. Maar ook antidepressiva.

Zou je dat wel doen?

De medicatie zette behoorlijk aan en binnen 3,5 jaar was ik dubbel mijn gewicht. Op een gegeven moment woog ik 140 kilo. Mijn lijf raakte helemaal uit proportie: ik had een enorme buik, maar mijn borsten bleven klein. Uit schaamte voor wat mensen van mijn lijf zouden vinden, durfde ik de deur niet meer uit. Ik kreeg paniekaanvallen en als ik al de straat op ging, stokte mijn adem in mijn keel. Zou je dat wel doen? zag ik ze denken als ik in het openbaar iets lekkers at.

Tien kilo, twintig kilo

Op een gegeven moment was ik er klaar mee om me niet oké te voelen. Via de huisarts kwam ik bij een diëtist en daarna bij een voedingsdeskundige terecht. In overleg met haar schrapte ik brood, deegwaren en pasta. Die koolhydraten zetten zich namelijk om in suikers. Ik verving dat door veel groente en peulvruchten, waarvan ik zeven tot negen kleine porties per dag at. Daarnaast wandelde ik veel. In drie maanden viel ik tien kilo af.

Toen ik twee keer per week met een personal trainer ging sporten, werden dat er twintig. Als je zo zwaar bent moet je anders bewegen om je knieën niet te belasten, bijvoorbeeld. Die eerste twintig kilo waren het allermoeilijkst. Ik kampte nog met een angststoornis en verzon de grootste onzinverhalen om de deur niet uit te hoeven. Toch gaf ik niet op.

Intermittent fasting en intermittent living

De kilo’s vlogen er pas echt af toen ik 2,5 geleden intermittent fasting ontdekte via een vriendin die orthomoleculair therapeut is. Door periodiek te vasten, dalen je insulinelevels en komt de vetverbranding beter op gang. Ik eet nu zes dagen per week drie maaltijden per dag in een tijdsvenster van acht uur, de overige zestien uur vast ik. Eén dag in de week ben ik ‘vrij’. Er zijn verschillende manieren om periodiek te vasten, maar dit 16/8-schema werkt het beste voor mij. Ik ben namelijk een echte ontbijter en later dan 20.00 uur eten wil ik niet.

Mijn maaltijden bestaan uit veel goede vetten, vezels en eiwitten, zoals vis, noten, peulvruchten, groenten, fruit en eieren. Ik eet geen zuivel en gluten, en weinig suikers en zetmeel. ’s Morgens begin ik bijvoorbeeld met kokosyoghurt, noten en fruit. Ik ben ook gek op soepen, want zo krijg je makkelijk een hele berg groenten binnen. Verder maak ik graag een groenteomelet of eet ik glutenvrij brood zonder aardappel- of maïszetmeel.

Strak plannen

Mijn maaltijden moet ik strak plannen. Als ik weet dat ik pas om half 6 thuis kom, dan kook ik in de ochtend. Ook op vakantie en in het weekend houd ik het gewoon vol. Ik eet dan heus wel wat lekkers, maar altijd op tijd. Dat betekent dat we op vakantie om 17.00 uur al een terrasje zoeken om te gaan tafelen. Als ik een verjaardag of ander feestje heb, dan plan ik dat meestal zo dat dat op mijn dag zonder vasten valt. In het uiterste geval kan ik mijn ritme omgooien naar bijvoorbeeld 12.00 tot 20.00 uur. Mijn leven is een stuk minder spontaan geworden, maar zeker niet ‘gestopt’.

Geen straf

Het helpt dat ik me niet afhankelijk opstel. Ik ben er heel duidelijk in: dit is mijn leven en door deze manier van eten blijf ik gezond. Doordat ik me veel beter en energieker voel, is vasten het geen straf voor mij. Wel zijn er momenten die pittig blijven, zoals de ochtenden. Vóór 10.00 uur heb ik vaak echt al trek, dus houd ik mezelf bezig met sporten, wandelen of klusjes in huis. De lunch is mijn meest relaxte maaltijd, want dan heb ik qua tijd de meeste vrijheid. Na het avondeten heb ik juist geen trek meer. Vroeger nam ik dan vaak nog iets te snacken bij de tv, maar dat mis ik niet.

Weer mezelf

Door op mijn voeding te letten, te sporten en te vasten ben ik nu 64 kilo afgevallen en voel ik me weer mezelf. Na drie dagen intermittent fasting had ik al meer energie en sliep ik beter. Ook gebruik ik niet dagelijks medicijnen meer. Alleen als ik opvlammingen heb, neem ik Prednison of antibiotica. Maar die zijn veel minder geworden.

Doordat ik zoveel vet kwijt ben, hingen mijn buik en borsten op mijn knieën. Ik heb dit jaar daarom een buikwandcorrectie gehad en laat binnenkort een borstcorrectie uitvoeren. Hoewel het voor mijn gevoel dan pas echt ‘af’ is, ben ik nu al helemaal oké met mezelf. Ik heb een paniekstoornis, depressie en het gevecht met de kilo’s overwonnen en sta niet meer in overlevingsstand.”