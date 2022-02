Kiki (50): “Ik ontmoette Jack* tien jaar geleden op een datingsite voor hoogopgeleiden. Hij stuurde me een berichtje en prees me direct de hemel in. Hé, dit is leuk, dacht ik. Ons contact werd intiemer en hij was weg van me, zei hij. Maar ik had ook een vreemd onderbuikgevoel bij hem. Hij wilde nooit afspreken en als ik op zijn social media keek zag ik dat hij allemaal likes en reacties kreeg van andere vrouwen. Hartjes, complimenten. Op zo’n womanizer zat ik niet te wachten, zei ik hem. Achteraf had ik op dat moment al naar mijn gevoel moeten luisteren en moeten zeggen dat ik niets meer van hem wilde. Die flirterige berichtjes op Facebook waren een voorbode van het seksuele dubbelleven dat hij leidde.

Gladde praatjes

Ineens wilde hij tóch afspreken en ik zei ja. Hij pakte mij helemaal in met zijn gladde praatjes. En mijn elfjarige zoon ook, die hij kaarten begon te sturen. Ik schrok toen Jack na een week al voorstelde om samen te wonen. Ik wilde nog een paar jaar wachten tot mijn zoon van de basisschool af was. Achteraf de beste beslissing van mijn leven. Ik weet niet wat voor onheil ik anders tegemoet zou zijn gegaan.

Vreemde dingen

We hadden het fijn samen. We konden lachen, we hielden van de natuur en wandelden wat af. We konden goed praten over onze gemeenschappelijke interesse: defensie. Toch waren er ook rare dingen. Doordeweeks was Jack onbereikbaar. Hij had een hoge maatschappelijke functie waar ik vanwege zijn privacy niet meer over wil zeggen. Maar hij moest regelmatig naar het buitenland voor zijn werk. Ik sprak hem dan soms dagen niet. Volgens hem had hij dan ‘geen verbinding’ op de plekken waar hij was. Raar: je hebt tegenwoordig toch bijna overal internet? Was hij echt aan het werk of was er een andere reden dat hij voor mij niet te bereiken was?

Wat ik ook raar vond, was dat hij altijd blut was. Cadeautjes, uitjes of diners: ik betaalde alles. Hij zei dat hij schulden had en daardoor geen cent te makken had. Terwijl bij zijn functie een riant salaris zou moeten horen. Ik vroeg wel door, maar hij wist het zo te draaien dat ik hem geloofde en het zelfs zielig vond voor hem. En als ik al twijfelde, welke vrouw gaat het loonstrookje van haar vriend checken? Ik ben niet zo wantrouwend.

Een ander vreemd iets was dat hij altijd wel een excuus had als ik met hem naar bed wilde. ‘Ben je homo?’, vroeg ik hem eens uit het niets. Ik schaamde me rot toen hij nee zei. Wat was dan de reden dat hij steeds vaker excuses verzon om niet met me naar bed te hoeven?

Verliefd

Het waren kleine voorvallen waar ik wel eens een raar gevoel bij had. Maar ik hield van hem en zag alles door de vingers. Jack had overal een goede verklaring voor en in mijn hoofd bagatelliseerde ik alles. Tegenover dat rare gevoel stonden namelijk heel mooie momenten. Zo waren we een paar dagen voordat de hel losbrak op een bruiloft van vrienden. We lachten, we dansten, het was romantisch. ‘Je moet niet gek opkijken als ik jou op een dag ook ten huwelijk vraag’, zei hij. Ik smolt.

Uit het leven stappen

Maar de dagen erna deed hij vreemd. Hij leek van slag en keek met zijn verbeten gezicht continu op zijn telefoon. Als ik ook keek, draaide hij gauw zijn beeld weg. We zaten in de tuin een drankje te drinken toen hij zei: ‘Ik denk dat ik uit het leven ga stappen.’ Ik wist niet wat ik hoorde. Wat was dít? Het voelde voor mij zo plotseling. Ik reageerde boos en zei dat hij me pijn deed door dit soort uitspraken te doen omdat ik mijn zus had verloren door zelfdoding. Die dag werd hij ongelooflijk dronken en lag hij om half 8 al in bed. Het was het laatste weekend dat ik hem in leven zag.

Die donderdag erop, in het najaar van 2016, zou hij na zijn werk langskomen. Het was de dag voor mijn verjaardag en we zouden het alvast samen gaan vieren. Maar hij kwam niet. Ik stond op het punt om hem voor de zoveelste keer te bellen toen ik een berichtje kreeg van een van zijn collega’s: ‘Gecondoleerd met het overlijden van Jack.’ De grond zakte onder mijn voeten vandaan en even later hing ik in paniek aan de telefoon. Jack had een einde aan zijn leven gemaakt, kreeg ik te horen. Zijn auto werd door de politie gevonden, vlakbij de plek waar het was gebeurd. Hij zei altijd dat hij mij had doorgegeven als noodcontact op zijn werk. Dat bleek niet waar en dus moest ik het via via horen.

Kleine leugens

Ik was in shock. De liefde van mijn leven was er niet meer en ik probeerde dat te verwerken. Maar daar had ik amper tijd voor door alle kleine leugens die de dagen erna boven tafel kwamen. Zo werd ik plotseling gebeld door een vrouw. ‘Hi, met Saskia. Je kent me wel toch? Ik bel om je te condoleren.’ Ik had geen idee wie deze vrouw was, maar blijkbaar was het iemand met wie Jack had gedate. Ze hadden nog altijd contact, vertelde Saskia me. Ik wist van niks.

Ook kwam ik er op de uitvaart achter dat Jack helemaal geen vrachtwagenrijbewijs had, terwijl hij dat altijd zei. En hij had zelfs verteld dat ik een ex van hem was met wie hij na jaren weer herenigd was. Waarom zou je zulke nutteloze leugens vertellen? Ik begon ineens allerlei andere dingen ook in twijfel te trekken. Wat zegt het over iemand als hij zo makkelijk liegt? En zou het verband houden met zijn plotselinge dood?

Seksvideo

De politie had zijn wachtwoorden gevonden toen ze na zijn dood zijn huis doorzochten. Hij had ze keurig opgeschreven op een briefje met zijn laptop ernaast. Eenmaal ingelogd zakte de grond onder mijn voeten vandaan. Ik vond een afpersmail met daarin een video. Een video waarin mijn Jack sex had met een transgender. Ook vond ik bewijzen van betalingen: hij was afgeperst door twee criminelen die hem chanteerden met de beelden. Sextortion, heet dat.

In eerste instantie dacht ik nog dat het eenmalig was: misschien was Jack nieuwsgierig geweest en was hij daarom eens vreemdgegaan. Ik meldde het bij de politie, die onderzoek naar zijn dood deed. Uit het onderzoek bleek dat de video die ik had gezien, nep was. De beelden waren zo bewerkt dat het leek alsof Jack seks had, terwijl dat niet het geval was. Toch dook ik toen het onderzoek was afgerond zijn mails nog eens in, en zo bleek dat hij er alsnog een heel seksueel dubbelleven op na hield. Ik vond accounts op sekssites, erotische chats en tal van geheime afspraakjes. Met vrouwen én met mannen. Ik wist van niets! Ik zag berichtenuitwisselingen met vunzige sekswerkers in gore kamers en mijn partner die ze wilde pijnigen en domineren. Ik wist niet wat ik zag. Ik werd er misselijk van.

Schaamte

Heel lang durfde ik er met niemand over te praten. Ik schaamde me zo erg. Hoe had ik dit kunnen missen? Ik dacht dat ik een intelligente vrouw was. Ondertussen leefde iedereen met me mee na het overlijden van Jack. ‘Alweer een jaar geleden. We denken aan je’, stuurden mensen me dan. Natuurlijk had ik het zwaar en miste ik de man die hij was, maar het was ook dubbel. Ik was zo boos op hem, zo verward en voelde me een leugenaar naar mijn omgeving. En tegelijkertijd bleek ik ook slachtoffer geworden van zijn narcistisch misbruik.

Mijn zoontje wilde een foto van Jack in de woonkamer hebben om hem te kunnen herinneren. Ik gunde hem die rouw, maar zodra hij van huis was, legde ik het lijstje plat. Ik voelde me zo verraden, ik kon niet naar zijn gezicht kijken.

Verwerking

Om toch mijn verhaal kwijt te kunnen, ben ik het van me af gaan schrijven in een boek: Sextortion op het spoor. Dat was pure verwerking voor me. Toen het boek klaar was, was ook ik er klaar voor om mijn verhaal naar buiten te brengen en heb ik het aan mijn omgeving laten lezen. ‘Waarom heb je dat niet verteld?’, vroegen ze me geschokt. Maar ik moest het eerst zelf verwerken voordat ik het kon delen.

Met mijn boek hoop ik andere slachtoffers van sextortion en emotionele chantage herkenning te bieden. Maar ook hoop ik dat ik ze kan laten zien dat er leven is na zo’n drama. Ja, het was vreselijk en ik vertrouw niemand meer blind. Maar het was wel een les voor me: ik luister naar mijn gevoel en zwijg niet langer.

De man voor zijn dood

Door mijn schrijven heb ik meer begrip gekregen voor Jack. Ik begrijp ook dat hij een slachtoffer was. Dat hij zo heeft geworsteld met zijn seksuele voorkeuren en uiteindelijk is afgeperst, is vreselijk. Daarom heb ik hem kunnen vergeven. Ook werd ik tijdens het schrijven herinnerd aan alle mooie dingen die we samen hebben meegemaakt. Ik hield van hem en ik houd van hem. Van de man die ik kende tot zijn dood. Het lijstje met zijn foto laat ik tegenwoordig daarom gewoon rechtop staan.”

*Jack is de naam die Kiki aan haar overleden partner heeft gegeven in haar boek Sextortion. Jack is een gefingeerde naam.

