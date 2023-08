Kim (37) was draagmoeder voor een homostel: “Ik gaf haar niet weg, ik gaf haar terug”

Dolgelukkig met haar man en drie kinderen van achttien, vijftien en twaalf ziet Kim in haar omgeving dat kinderen krijgen niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Ze ontwikkelt de wens om een baby te dragen voor een ander stel en besluit draagmoeder te worden: “Het zwaarste én mooiste wat ik in mijn leven heb gedaan.”

“Ik heb zwanger zijn altijd fantastisch gevonden: ik had droomzwangerschappen en tot drie keer toe een droombevalling. Mijn man en ik wilden geen vierde kind, maar ik hield de wens om nog een keer zwanger te zijn. Die wens was zo sterk dat ik lid werd van de Facebookgroep van de stichting Zwanger voor een ander. Mijn man en ik hebben het verdriet van een onvervulde kinderwens van dichtbij meegemaakt bij vrienden en familie. We vonden dat verschrikkelijk om te zien; dat je niets liever wil dan een gezin stichten, maar het niet lukt. De verhalen die ik in de groep las, grepen me stuk voor stuk aan. Ik wist en voelde meteen dat dit was wat ik wilde doen.

Draagmoeder

Toen ik mijn man vertelde waarover ik nadacht, was hij niet eens verbaasd. Hij vond het idee om draagmoeder te worden bij mij passen, maar vroeg zich wel af hoe dit in de praktijk eruit zou zien. Zou ik dan ook met iemand anders ‘de daad’ moeten doen om zwanger te worden? Ik had me inmiddels in het onderwerp verdiept en vertelde hem over hoogtechnologisch (zwanger worden met een eicel van een eiceldonor) en laagtechnologisch draagmoederschap (zwanger worden met je eigen eicel). Ik wilde absoluut niet zwanger zijn van een kind van mezelf, dus dan zou het een hoogtechnologisch draagmoederschap worden.

Toen ik wist dat mijn man achter mijn wens stond, heb ik onze kinderen erbij betrokken. We zijn erg ruimdenkend en alle drie stonden ze er gelukkig positief tegenover. Toen durfde ik verder te gaan kijken. Als een van de kinderen moeite ermee had gehad, dan was ik er niet verder mee gegaan. In de Facebookgroep stelden verschillende wensouders zich voor. Het persoonlijke verhaal van twee mannen sprak me enorm aan. Ik ben gaan chatten met een van de twee en voelde meteen een klik. Na een tijdje hebben mijn man en ik dit stel ontmoet; twee lieverds die dolgraag een kind wilden.

Een half jaar dubbel daten

We namen uitgebreid de tijd om elkaar goed te leren kennen. We bespraken openlijk alles met z’n vieren en na een half jaar ‘dubbel daten’ besloten we ervoor te gaan en schreven we ons in bij een vruchtbaarheidskliniek. We maakten een groepsapp aan met de naam Team Baby en toen ging het traject van start. Eerst de intake, daarna een psychologische keuring, een medische keuring en afspraken bij een advocaat. Toen we overal een groen vinkje voor hadden, konden we beginnen met het medische traject; een zaadcel van een van de papa’s en een eicel van een donor werden samengebracht en deze embryo werd in mijn baarmoeder geplaatst. Natuurlijk was dat spannend, maar ik voelde me zowel fysiek als mentaal heel erg goed.

Direct na de plaatsing van de eerste embryo was ik zwanger. Ik voelde het meteen. Ik haalde een zwangerschapstest en belde mijn man en de twee papa’s van de baby op hun werk met een videoverbinding. Met z’n vieren waren we in afwachting van de uitslag van de test, die al heel snel twee streepjes liet zien. We stonden op drie verschillende locaties te juichen; dat het meteen was gelukt was voor ons een teken dat deze baby er moest komen en dat we met z’n vieren het juiste pad waren ingeslagen.

Negen maanden ziek en moe

Twee weken na de positieve zwangerschapstest hadden we de eerste echo. Alles zag er goed uit. Ik was wel extreem moe. Zo had ik me tijdens de drie zwangerschappen van mijn eigen kinderen nooit gevoeld. Daarbij had ik al heel snel een veel te hoge bloeddruk. En tot overmaat van ramp kreeg ik last van hartritmestoornissen, waarvoor ik diverse keren ben opgenomen in het ziekenhuis. De zwangerschap was door de complicaties fysiek heel erg zwaar. Meerdere keren heb ik gedacht: waar ben ik aan begonnen? Ik voelde me doodziek en kon weinig tot niets doen voor mijn eigen gezin. Mijn man verdient een lintje; hij ving thuis alles op, zonder daar ook maar één keer over te klagen.

Geen huid op huid contact

De bevalling was in tegenstelling tot mijn eerdere bevallingen heftig. Ik werd ingeleid, maar dat schoot niet op. Voor de eerste keer koos ik voor een ruggenprik om het vol te kunnen houden. Mijn man, de twee vaders en mijn schoonzus waren bij me. Een van de vaders pufte met me mee, fantastisch vond ik dat. Na drie en halve dag kwam Lana ter wereld. Ik heb goed naar haar gekeken en haar toen aan haar vaders gegeven. Hoe nieuwsgierig ik ook was, ik wilde haar niet huid op huid op mijn borst. Dat voelde niet goed. Toen ik de baby aan haar vaders gaf, pakte mijn lieve schoonzus mij heel stevig vast. Dat was fijn; ze wilde niet dat ik mij leeg zou voelen. Die vrouwelijke energie in de verloskamer was precies wat ik nodig had. Mijn kinderen hebben de baby ook gezien en dat was voor iedereen een geweldig moment. Ze waren zo trots.

Hoe ziek en doodmoe ik me negen maanden lang had gevoeld, zo goed voelde ik me na de bevalling. Ik kon rustig herstellen in mijn eigen omgeving en vond het een gelukzalig gevoel dat ik twee mensen een gezin had geschonken. Twee dagen nadat Lana was geboren, zat ik met mijn gezin in de bioscoop. Ik vond het zo fijn dat ik ‘terug’ was. Mensen vroegen me of ik het niet lastig of verdrietig vond om de baby weg te geven, maar zo voelde het niet: ik gaf haar niet weg, ik gaf haar terug. Ze mocht negen maanden in mij groeien, maar was nooit mijn kind. Ik gaf haar terug aan haar eigen ouders; daar waar ze hoort. Toen Lana drie maanden oud was, heb ik haar voor het eerst weer gezien. We spraken met de vaders af in de brasserie, waar we elkaar ook hadden ontmoet. Toen Lana in mijn armen lag en ik haar een fles mocht geven, werd ik emotioneel. Ze keek me aan met een blik die zei: wie ben jij? Maar ik keek haar aan en dacht: jij bent het! De kers op de taart lag ineens in mijn armen, het maakte me trots en blij. Zonder mij hadden deze twee geweldige mannen geen gezin kunnen vormen; dat emotioneert mij nog steeds.

Trots gevoel

Lana is inmiddels een half jaar oud en het gaat heel erg goed met haar. We hebben regelmatig contact met haar vaders en hadden deze maand de rechtszaak voor het gezag. Omdat ik Lana heb gedragen, waren mijn man en ik het eerste half jaar belast met het gezag. Dit is nu officieel overgegaan naar de vaders. Ook heeft Lana nu de juiste achternaam: die van haar eigen vader. Na de rechtszitting zijn we met z’n allen uit eten geweest om te vieren dat alles nu is, zoals het moet zijn. Hoewel de zwangerschap me lichamelijk gezien zwaar tegenviel, ben ik heel erg blij dat ik dit kindje heb gedragen. Ik heb iets gedaan waar ik de rest van mijn leven trots op mag zijn. Mocht er in de toekomst een wens zijn voor een broertje of zusje voor Lana, dan zou ik nog een keer zwanger worden. Exclusief voor deze twee geweldige mensen.”