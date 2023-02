Kirsten (42) heeft PMDD: “Elke maand voelde ik me te veel op de wereld”

PMS (premenstrueel syndroom) kennen we, maar PMDD (premenstruele dysfore stoornis) is voor velen nog onbekend. Vrouwen met deze ziekte ervaren tussen de eisprong en menstruatie een hevige persoonlijkheidsverandering. Depressieve gevoelens, extreme agressie en zelfs suïcidale gedachtes zijn hierbij niet zeldzaam. Kirsten (42) kreeg PMDD na haar tweede zwangerschap: “In mijn hoofd schreef ik alvast afscheidsbrieven.”

Ruth Smeets Kirsten

“Zeven keer kwam ik bij een andere gynaecoloog. Zeven keer werd ik weggestuurd met de boodschap dat mijn symptomen ‘normaal’ waren. ‘Het hoort erbij, mevrouw’, zeiden ze. ‘Daar moet u mee leren leven.’ En: ‘Ik ben ook altijd een beetje chagrijnig voordat ik ongesteld moet worden.’ Ik vertrouwde op hun medische kennis en droop telkens weer af. Zou het echt tussen mijn oren zitten? Ik ging aan mezelf twijfelen. Was het dan toch normaal dat ik maandelijks dood wilde?

Te veel op de wereld

Ik had altijd al wel stemmingswisselingen voor mijn menstruatie. Op mijn 37e, na mijn tweede zwangerschap, werden de klachten ineens extremer. Elke maand voelde ik me te veel op de wereld. Ik dacht: ik ben een slechte moeder, vriendin, vrouw en collega. Mensen zijn beter af zonder mij. Na een gelukkig huwelijk van 22 jaar wilde ik elke maand scheiden. Dan keek ik naar mijn man en dacht ik: ik wil niet meer met jou. Ik vroeg hem: ‘Ga alsjeblieft weg en neem de kinderen vooral mee, want daar heb ik ook geen zin meer in.’ In mijn hoofd schreef ik afscheidsbrieven. Ik dacht: als ik die heb geschreven, ben ik er klaar voor om te gaan.

Geen controle door PMDD

Achteraf kan ik het relativeren. Ik weet nu dat ik PMDD heb. Ik was niet degene die zulke dingen dacht en zei. Het was de PMDD. Maar als je er middenin zit, is het de werkelijkheid. Je weet dan niet meer wat echt is. Je hebt er geen controle over. Dit maakt het zo moeilijk. Niet alleen voor mij, ook voor mijn gezin. Jarenlang liep iedereen op eieren, omdat ik twee weken per maand als een tiran door het huis liep. En ik merkte: als de moeder van streek is, is de balans in huis weg. Eerder hield ik alle ballen in de lucht. Ik voelde me verantwoordelijk voor het geluk van mijn kinderen en mijn partner, tot ik ineens niet meer kon genieten van de knutselmiddagjes. Het gekke? Na elke menstruatie verdwenen mijn klachten als sneeuw voor de zon. Dan zei ik weer tegen mijn man hoeveel ik van hem hield. Dan voelde ik: ik ben er weer.

Gevoel van thuiskomen

Na mijn bezoeken aan de gynaecologen, die niets opleverden, besteedde ik honderden euro’s aan supplementen, driftig op zoek naar hét middeltje dat me beter zou laten voelen. Elke keer weer werd ik teleurgesteld. Online kwam ik uit bij vrouwenorganisatie Care for Women. Volgens hen had ik het nou eenmaal druk en had ik veel meegemaakt. Ze brachten de klachten terug tot mijn psyche en niet tot mijn cyclus. Weer twijfelde ik aan mezelf. Tot één van deze vrouwen zei: ‘Het is wel heel heftig bij jou. Heb je weleens gehoord van PMDD?’ Ik las erover op internet en dat voelde als thuiskomen. Op de website van Stichting PMDD Nederland vond ik een cyclustracker, die ik nauwkeurig bijhield. Na een paar maanden zag ik duidelijk een patroon: de golf wees erop dat mijn klachten hormonaal zijn. Dat zorgde voor een stap in de goede richting. Voor het eerst besefte ik: het ligt niet aan mij.

Antidepressiva

Samen met mijn man ging ik naar de huisarts. Ik nam stapels geprinte informatie mee over PMDD en vertelde haar voor het eerst over mijn ervaringen met de gynaecologen. Ik zei: ‘Er zit een groot verschil tussen somber zijn en niet meer willen leven.’ De huisarts had wel van PMDD gehoord. Ze wist er niet veel van, maar wilde me graag me helpen. Ze raadde me antidepressiva aan. Natuurlijk ingesteld als ik ben, vond ik het doodeng om zoiets chemisch te nemen. Voorzichtig begon ik met een opstartperiode van drie weken: eerst een kwartje, toen een halve. Ook kreeg ik kalmeringstabletten voor tijdens heel zware momenten. Elke twee weken heb ik een afspraak in de praktijk. Dan bespreken we hoe het gaat.

Lotgenoten

Sinds ik antidepressiva slik, voel ik meer rust. In mezelf, in mijn huwelijk én thuis. In een Facebookgroep van de stichting leerde ik lotgenoten kennen. Alle puzzelstukjes vallen nu op hun plek. Ik voel me gehoord. In een moeilijke periode is er altijd een buddy op wie ik kan terugvallen. We bellen of appen als we even moeten ventileren. Deze hulp kan een huisarts of psycholoog niet geven. Dit kunnen alleen mensen die het écht begrijpen. Het geeft voldoening om zelf op goede momenten iets terug te kunnen geven. Lotgenoten zijn in dit opzicht heel belangrijk. PMDD zit niet tussen je oren. Alles wat je als vrouw in je lichaam voelt, is er en mag er zijn.

Relatietherapie

Thuis keerde de harmonie terug. Ook voor de kinderen is het nu gezelliger en rustiger. Achteraf voel ik me schuldig. Ik heb het tenslotte toch zo ver laten komen, ook al kan ik er niks aan doen. Daardoor ben ik in gevecht met mezelf. Mijn man en ik gingen in relatietherapie. Hij voelde zich ook schuldig, omdat hij me op zulke momenten niet kon geven wat ik nodig had. Eigenlijk kon hij dat wel, alleen zag ik het niet. En het was voor hem natuurlijk zwaar om maandelijks te horen dat er geen liefde meer was.

Waar het ooit een grote stap was om hulp te zoeken, voelt het nu goed. Ik leerde naar mezelf te luisteren. Soms heb ik het even moeilijk en dat mag ook. Ik kan nu zeggen: ‘Ik voel me niet lekker. Laat me maar even met rust.’ Of ik vraag mijn man juist of hij me wil vastpakken. Tegen de kinderen zeg ik: ‘Mama heeft het even moeilijk.’ Dat wordt geaccepteerd. Het geeft rust dat ‘het’ nu een naam heeft. Al blijft het elke keer spannend om te zien: hoe gaat het deze maand?”

Herken je deze klachten? Op de website van PMDD Nederland staat een tracker, waarmee je je cyclus kunt bijhouden. Doe dit gestructureerd, elke dag op hetzelfde tijdstip, en niet met terugwerkende kracht. Vrouwen met PMDD herinneren zich dikwijls niet meer hóe heftig hun klachten waren. En heel belangrijk: weet dat je niet alleen bent. Behalve antidepressiva zijn er nog andere behandelopties, die je lichaam en geest kunnen ondersteunen.