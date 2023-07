Kirsten (48) heeft twee relaties: “Dit is niet alles, het is veel meer”

Kirsten Jassies (48), social media expert, is al 24 jaar samen met Marco, met wie ze twee kinderen heeft van 14 en 16 jaar. Sinds een jaar heeft ze ook een relatie met Johan (47).

Joan Makenbach Getty Images/iStockphoto

“Als kind werd het monogamie-dogma me met de paplepel ingegoten. Eén partner aan wie je trouw bent, was de norm en vorm. Polygamie deden alleen rare mensen. Vreemdgaan hoorde niet. Ik probeerde me er echt aan te houden, had een lieve man met wie ik - volgens het boekje - twee kinderen kreeg, maar had een enorme drang om met anderen te vrijen. De spanning van een ander lichaam lonkte, het begeerd worden en het avontuur. Ik voelde me schuldig tegenover Marco, wilde hem geen pijn doen, maar gunde het mezelf. Stel dat ik jong dood zou gaan, wat zou ik mezelf dan allemaal ontzegd hebben? In die jaren werkte ik nog als dj, veelal in de avonduren en in het buitenland. Het was makkelijk af en toe een onenightstand te hebben. Later gebruikte ik zelfs speciale datingapps voor vreemdgangers, waarin ik duidelijk maakte dat het mij puur om de seks ging, niet om een relatie. Die had ik immers al en daar was ik gelukkig mee. Marco vermoedde misschien wel dat ik niet altijd trouw was, maar hij sprak er niet over. Zelf was ik ook uiterst discreet. Ik vertelde slechts één vriendin over mijn avontuurtjes.

Met de billen bloot

Dat je ook goed van meerdere mensen tegelijk kunt houden, besefte ik pas echt toen ik een jaar of vijf terug de serie Wanderlust op Netflix keek. Een serie over een stel met grotere kinderen dat tot een open huwelijk besluit. De hoofdpersoon Toni Colette is ongeveer van mijn leeftijd. Het leek me ideaal: je blijft getrouwd, maar deelt wel het bed met anderen, of hebt er een relatie naast. Ik wilde het graag voorleggen aan Marco, maar wist ook dat ik dan met de billen bloot moest en hem mijn affaires moest opbiechten.

Marco reageerde geschokt, maar niet echt verbaasd. Hij had mijn affaires oogluikend toegestaan, omdat hij mij niet kwijt wilde. Hij was niet per se voorstander van seksuele openheid, maar hij liet me uitpraten en mijn verlangens op tafel leggen. Marco kan enorm goed luisteren. Hij stelt de goede en directe vragen. Uiteindelijk bood hij een soort tegenvoorstel: hij wilde het fenomeen ‘open huwelijk’ uitzoeken. Maar dan mocht alleen híj dit keer met een ander vrijen. Ik was al zo vaak vreemd geweest, nu was het zijn beurt. Gek genoeg vond ik dat van zijn kant best eng en bedreigend. Ik had het daten met anderen aardig onder de knie. Ik was bang dat Marco het minder goed zou kunnen scheiden en verliefd zou worden.

Marco werd verliefd

Uiteindelijk gebeurde dat dus ook. Het was niet zijn intentie, maar na een paar keer afspreken met een Zwitserse vrouw, was Marco zo verliefd, dat hij meer wilde dan alleen af en toe seks. Hij wilde haar erbij houden, naast mij en ons gezin. Dat betekende dat hij drie á vier dagen per maand afwezig was om dan bij haar te zijn in Zwitserland. Anders dan ik in het begin dacht, werd ik niet jaloers of rancuneus. Sterker nog ik zag Marco positief veranderen. De verliefdheid deed hem goed. Hij werd zekerder van zichzelf en dat had ook weer zo zijn invloed op ons. Ik houd veel van hem en werd blij hem zo gelukkig te zien.

Zijn openlijke liefde werd drie jaar geleden het startsein van onze open relatie. Ik kon nu ook actief op zoek gaan naar een ander. In die tijd dacht ik nog dat ik per se geen vaste vriend wilde. Ik ging op Tinder, zette in mijn profiel dat ik op zoek was naar avontuurtjes, geen vaste liefde. Johan was een van de eersten die reageerde. Hij stelde: ‘Tinder is uitgespeeld, ik heb je gevonden’. Waarop ik hem vroeg of hij wel had gelezen dat ik een open relatie had. Maar dat schrok hem niet af. Ik vond hem intrigerend, maar dacht nog steeds dat ik niks vasts wilde. De tweede keer dat we afspraken, twijfelde ik al. Deze man was superleuk. Waarom zou ik het niet gewoon laten gebeuren? Binnen no time was ik knetterverliefd.

Nieuwe dynamiek in relatie

Dat Marco en ik nu allebei een tweede liefde hebben, zorgt voor een nieuwe dynamiek in onze relatie. Marco onderhoudt meer een lange afstandsrelatie, zijn tijden zijn afgebakend. Maar Johan woont dichterbij en zou mij veel vaker willen zien. Zelf zou ik dat ook best graag willen, maar ik respecteer Marco hierin. Het is dus niet altijd makkelijk, maar Marco en ik kunnen enorm goed praten. We bespreken alles en laten jaloezie niet de overhand nemen. We hebben geen regels, anders dan de afspraak niet over elkaars grenzen te gaan. We geloven in ‘go with the flow’ en blijven communiceren. Dat doen we urenlang. Over alles, behalve over wat we in bed uitspoken met de ander. Dat is privé.

Gevoelsmatig is de liefde die ik voor zowel Marco als Johan voel gelijkwaardig. Net zoals ik van mijn beide kinderen kan houden, kan dat ook van twee mannen. Het enige grote verschil is dat ik met Marco meer geschiedenis en een gezin heb. Onze twee kinderen staan sowieso altijd op de eerste plaats. Als er iets met hen is, laat ik alles uit mijn handen vallen. De kinderen weten dat papa en ik ook andere partners hebben. Ze hebben er geen moeite mee, zijn allang blij dat papa en mama niet gaan scheiden, zoals zoveel ouders van vriendjes van hen. Het liefst zou ik Johan aan mijn kinderen voorstellen en de twee werelden mixen. Wat mij betreft mag de vriendin van Marco gezellig bij ons aan tafel schuiven, maar Marco wil het meer gescheiden houden. Hij vindt het veilig dat zij in het buitenland zit en dat ik Johan buitenshuis tref. Ik hoop dat Marco daarin verandert. Eind augustus ben ik jarig, het zou fijn zijn als dan iedereen zou kunnen komen en ik Johan aan mijn ouders kan voorstellen. Mijn ouders en schoonouders weten er ook van en ze staan achter ons. Het is ons leven, als wij maar gelukkig zijn.

Op Instagram ben ik heel open over mijn twee relaties. Ik stel me bewust kwetsbaar op, om het taboe en de schimmigheid weg te halen. Ik wil laten zien dat het ook anders kan. Ik merk dat veel mensen verlangen naar andere relatievormen, net als ik. Ik was echt niet ongelukkig, maar kampte alleen met het ‘is dit alles-gevoel’. Dat is nu helemaal weg. Dit is niet alles, het is veel meer.”