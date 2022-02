Klusjes die je in maart kunt doen om je tuin lenteklaar te maken

Het feest kan beginnen

1. Zet een eyecatcher op het terras of de buitentafel. Denk aan bloeiende vaste planten, siergras of bodembedekkers. Eenjarigen zijn ook leuk, maar wat minder duurzaam omdat je ze elk jaar moet vervangen. Vul de pot met een laag hydrokorrels zodat de grond niet snel uitdroogt. Langzaam werkende mestkorrels geven de plant voldoende voeding voor enkele weken.

2. Zodra de temperatuur boven de 6 graden uitkomt, begint gras te groeien en kan het worden gemaaid. De geur van gemaaid gras brengt je meteen in lentestemming. En het gazon ziet er weer strak uit.

3. Hang nestkastjes op. Vogels zoeken al vroeg in het voorjaar een nestelplek. De beste plekken zijn uit de volle zon, beschut tegen de wind en met de vliegopening gericht op het noordoosten.

3x voorzaaien: Kattensnor

Geen tuin kan zonder deze vrolijke donkerroze bloeier. De lange meeldraden lijken op een kattensnor. Cleome hassleriana ‘Violet Queen’ wordt circa 120 cm hoog en houdt van een zonnige, voedzame plek. Bloeit vanaf juli tot begin van de herfst. Siertabak Nicotiana x sanderae ‘Fragrant Cloud’

Deze plant heeft grote witte bloemen die in het donker oplichten en ’s avonds zalig ruiken. Hoogte circa 90 cm. Kan in de zon en halfschaduw. Bloeit de hele zomer. Ook mooi voor in een grote pot op het terras. Lupine

Een verfijnde bijdrage aan de tuin levert Lupinus cruickshankii ‘Sunrise’. Prachtig blauwwit met geel; ook mooi in een boeket. Zo’n 100 cm hoog, bloeit van juni tot september.

Blote wortels & loofknotten

1. Schoon de borders elke week een beetje op, dan is alles op orde als het warm weer wordt. Knip verdorde bloemstengels af en verwijder onkruid. Tot eind maart kunnen wilgen, elzen en leibomen nog worden geknot.

2. Wil je een haag met blote wortels planten? Het kan alleen nog deze maand. Als het blad eenmaal uitloopt slaan ze moeilijker aan. Het is plant- én verplanttijd (als het niet vriest). Houd de wortelkluit zo groot mogelijk als je verplant. Geef na het verplanten organische mest en veel water. De slakken komen weer in actie. Bescherm de hosta’s met een schelpenlaagje rondom of met een koperen band; slakken hebben daar een hekel aan.

3. Draai het loof van uitgebloeide narcissen en andere bollen in een knotje. Dan kun je er omheen maaien of planten, terwijl het loof de tijd krijgt om af te sterven. Verticuteer het gras. Met een verticuteerhark trek je zo het mos eruit én breng je lucht in het gazon, waardoor de wortels beter kunnen groeien.

Moestuin? Dit lukt altijd

Maart is de start van het moestuinseizoen. Voor wie een moestuin te veel gedoe vindt, zijn er makkelijke groenten die altijd lukken. Denk aan sla, tuinbonen, peultjes. Dat zijn Europese oergewassen die het in ons klimaat goed doen. Dus geen Zuid-Amerikanen die je moet pamperen. Houd het simpel: kies maximaal vijf soorten. Makkelijk zijn de vroege aardappelen (eind maart poten). Die doen het zelfs in een emmer of ruime pot. Straks oogsten en dezelfde dag eten: superlekker. Daar kan geen gekochte aardappel tegenop!