Laat mijn zwangere buik met rust!

Libelle’s Tara (28) zit ergens mee. Nu ze zwanger is, krijgt haar buik ongewenste aandacht. Maar eigenlijk zit het dieper...

Ik ben zwanger en ik zit ergens mee. Met gierende hormonen, een overgevoelige kokhalsreflex en plotselinge incontinentie, ja. Maar ook met iets anders. Ik kan er gewoonweg niet tegen dat iedereen naar mijn buik wil kijken. Op ieder moment van de dag kan ik een enthousiast “laat je buik eens zien” verwachten van collega’s of verre familieleden. Zelfs van mijn eigen vriend kan ik dat niet altijd hebben. Laat mijn buik met rust!

Waarom me dit zo tegenstaat? Omdat vóór mijn zwangerschap helemaal niemand mijn buik wilde zien. Een vrouwenbuik wordt immers pas graag gezien als-ie zo plat is als een plank. Heb je dat niet? Dan graag wegstoppen onder wijde truien en een variëteit aan shapewear. Alsjeblieft, dankjewel. Dat verandert plotseling als je bent verkozen voor het wonder der wonderen: een zwangerschap. Want dan geldt er ineens een andere regel voor die buik: hoe groter, hoe mooier. Als je ongeboren kind slechts de grootte van een sesamzaadje heeft, staat men al te wijzen naar het zachte bollinkje dat altijd al op je lichaam prijkte. “O, ik zie het al! Zo mooi! Daar moet je trots op zijn! Ben je al op de foto geweest?”

Over een half jaar tijd ben ik waarschijnlijk net bevallen en zit ik opnieuw ergens mee. Met hechtingen, slapeloze nachten en kraamtranen, vast. Maar ook wederom met die buik. Waar mijn buik kort daarvoor nog mijn pronkstuk was, moet-ie dan opnieuw worden verstopt. Waar-ie eerst nog werd bewonderd omdat deze een baby groot liet groeien, gaat die regel plotsklaps niet meer op. Weg ermee! Tenzij je ’m na de bevalling met een beetje chirurgische hulp laat fixen en voor een zogenoemde ‘mommy make-over’ gaat, natuurlijk. Dan vliegen de complimenten geheid weer om je oren. Want kersverse moeders met een buik zo plat als een plank, die zijn pas benijdenswaardig!

Over 15 jaar heb ik een dochter van 14,5. Ze zit ergens mee. Met hormonen, puistjes en andere puberkwalen, vast. Maar misschien ook wel met haar buik. Of een ander lichaamsdeel, net waar haar kritische brein het op dat moment op heeft gemunt. Ze voelt zich ongemakkelijk in haar lijf, net als ik altijd deed. Ik zal haar vast zeggen dat ze zich nergens voor hoeft te schamen, dat ze prachtig is zoals ze is. Maar ik zal me ook heus realiseren dat de appel niet ver van de boom is gevallen.”